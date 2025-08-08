Стало известно, сколько будут стоить платные парковки в Ярославской области

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Появилась информация о том, сколько будут стоить платные парковки в Ярославской области. Базовые тарифы опубликованы в постановлении регионального правительства.

Указано, что транспортные средства категории А и М, например мопеды, мотоциклы, и легкие квадроциклы можно будет припарковать за 120 рублей в час.

230 рублей в час будет стоить парковка для транспортных средств категории В. То есть, легковых машин и грузовых автомобилей с разрешенной массой не больше 3,5 тонны.

Для транспортных средств иных категорий час парковки будет стоить 450 рублей.

Как объяснил директор ГКУ Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков, указанные тарифы являются базовыми. Они могут меняться в зависимости от применяемых коэффициентов.

Также известно, что жители Ярославской области будут оплачивать лишь половину стоимости парковочного места.

«Жители Ярославской области, имеющие транспортные средства, зарегистрированные на территории Ярославской области, действительно получат скидку в размере 50 % на все почасовые тарифы платной парковки», — уточнил Кирилл Крюков.

Как парковаться в своем районе?

Также будут существовать два вида резидентных разрешений — бесплатные и платные.

В первом случае, ярославцы смогут бесплатно парковать автомобили на платных парковках, расположенных в их районах с 20:00 до 08:00.

В платном варианте можно будет парковать транспорт в границах резидентной зоны, входящей в состав платного парковочного пространства, по установленному тарифу круглосуточно.

«Тарифы платных резидентных разрешений будут предусматривать оплату за месяц и за год с дифференциацией по типу транспортного средства и муниципальному образованию. Так, например, в городе Ярославле стоимость платного резидентного разрешения для легкового автомобиля на месяц составит 300 рублей, а за год — 1700 рублей», — рассказал Кирилл Крюков.

Где построят платные парковки?

Ранее стало известно, что в регионе планируют создать около шести тысяч новых платных парковочных мест. В первую очередь их будут создавать в городах, куда приезжает больше всего туристов: в Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом, Переславле-Залесском.

Парковки выделят разметкой, на них установят дорожные знаки, оборудуют видеонаблюдение. Появятся портал и мобильное приложение, где можно будет узнать всю необходимую информацию и оплатить парковку онлайн. Рассматривается возможность оплаты через СМС.

Напомним, на сайте Госзакупок уже размещено объявление по поиску подрядчика для нанесения разметки и установки дорожных знаков на новых парковках в Ярославле и Угличе. Впоследствии такая процедура состоится по Рыбинску, Ростову Великому и Переславлю-Залесскому.

Также в ближайшее время будут объявлены торги на закупку программно-аппаратного комплекса для управления платным парковочным пространством, а также на поставку стационарных и мобильных комплексов фиксации времени нахождения транспортных средств на парковке.

Мы публиковали полный список улиц в Ярославле, где хотят ввести платную парковку.

