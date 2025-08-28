В Ярославле заключили контракт на обустройство платных парковок. Сколько заплатят за работы

Власти подписали контракты с подрядчиком на обустройство платных парковок в Ярославле и Угличе. Согласно данным сайта «Госзакупки», документы оформили 23 августа 2025 года.
Заниматься работами будет компания ООО «Система Сити», которая стала единственным участником конкурса. Нанести разметки и установить дорожные знаки планируют до конца октября. За проект в Ярославле заплатят 60 миллионов рублей, в Угличе — 10 миллионов рублей.
Что известно о подрядчике
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Система Сити» было образовано в сентябре 2013 года в Ярославле. Компания сама производит и устанавливает дорожные знаки и другие металлоконструкции. Генеральным директором и единственным владельцем является Елена Бородулина. За 2024 год выручка компании составила 251 млн рублей.
Ранее губернатор Михаил Евраев объяснил создание платных парковок необходимостью создания комфортной среды для водителей и пешеходов.
«У нас уже 12 миллионов туристов, а будет значительно больше. И если мы не наведем порядок сейчас, то в будущем нас ждут хаос и транспортный коллапс», — прокомментировал глава региона в своем телеграм-канале.
Организованные места позволят исключить хаотичную парковку по принципу «стою где хочу», повысить пропускную способность улично-дорожной сети и снизить задержки общественного транспорта.
На организацию платных парковок в Ярославской области выделили 250 млн рублей. В Ярославле час стоянки для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остальных транспортных средств — в 450 рублей.
Где сделают платные парковки
В Ярославле платные парковки оборудуют больше чем на 30 улицах:
Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);
Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);
Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);
Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;
Советская площадь;
Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;
улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;
улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;
улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;
улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;
Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;
улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;
улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;
Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;
улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;
улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;
улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;
улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;
улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;
улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;
Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;
улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;
улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;
улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;
улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;
площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;
Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;
Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;
улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;
улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;
улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;
Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;
улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;
улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.
В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:
улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;
улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;
улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;
улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;
улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;
улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;
улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).
Напомним, что обсуждение введения платных парковок в регионе началось еще в 2023 году. Власти считают, что эта мера поможет разгрузить центр города от автомобилей, снизить заторы на дорогах, сделать историческую часть более привлекательной для туристов и дополнительно пополнить бюджет.
