В Ярославле заключили контракт на обустройство платных парковок. Сколько заплатят за работы

Дорожные знаки должны установить до конца октября

Власти подписали контракты с подрядчиком на обустройство платных парковок в Ярославле и Угличе. Согласно данным сайта «Госзакупки», документы оформили 23 августа 2025 года.

Заниматься работами будет компания ООО «Система Сити», которая стала единственным участником конкурса. Нанести разметки и установить дорожные знаки планируют до конца октября. За проект в Ярославле заплатят 60 миллионов рублей, в Угличе — 10 миллионов рублей.

Что известно о подрядчике

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Система Сити» было образовано в сентябре 2013 года в Ярославле. Компания сама производит и устанавливает дорожные знаки и другие металлоконструкции. Генеральным директором и единственным владельцем является Елена Бородулина. За 2024 год выручка компании составила 251 млн рублей.

Ранее губернатор Михаил Евраев объяснил создание платных парковок необходимостью создания комфортной среды для водителей и пешеходов.

«У нас уже 12 миллионов туристов, а будет значительно больше. И если мы не наведем порядок сейчас, то в будущем нас ждут хаос и транспортный коллапс», — прокомментировал глава региона в своем телеграм-канале.

Организованные места позволят исключить хаотичную парковку по принципу «стою где хочу», повысить пропускную способность улично-дорожной сети и снизить задержки общественного транспорта.

На организацию платных парковок в Ярославской области выделили 250 млн рублей. В Ярославле час стоянки для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остальных транспортных средств — в 450 рублей.

Где сделают платные парковки

В Ярославле платные парковки оборудуют больше чем на 30 улицах:

  • Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

  • Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

  • Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

  • Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

  • Советская площадь;

  • Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

  • улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

  • улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

  • улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

  • улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

  • Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

  • улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

  • улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

  • Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

  • улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

  • улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

  • улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

  • улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

  • улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

  • улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

  • Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

  • улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

  • улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

  • улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

  • улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

  • площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

  • Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

  • улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

  • улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

  • Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

  • улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

  • улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:

  • улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;

  • улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;

  • улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;

  • улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;

  • улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;

  • улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;

  • улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;

  • улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;

  • улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).

Напомним, что обсуждение введения платных парковок в регионе началось еще в 2023 году. Власти считают, что эта мера поможет разгрузить центр города от автомобилей, снизить заторы на дорогах, сделать историческую часть более привлекательной для туристов и дополнительно пополнить бюджет.

Как вы относитесь к созданию платных парковок в Ярославской области?

Мне нравится эта идея, на дорогах станет свободнее
Плохо. Считаю, что установили слишком дорогую плату за час стоянки
У меня нет машины
Свое мнение напишу в комментариях
