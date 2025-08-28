В Ярославле заключили контракт на обустройство платных парковок. Сколько заплатят за работы

Когда в Ярославле сделают платные парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти подписали контракты с подрядчиком на обустройство платных парковок в Ярославле и Угличе. Согласно данным сайта «Госзакупки», документы оформили 23 августа 2025 года.

Заниматься работами будет компания ООО «Система Сити», которая стала единственным участником конкурса. Нанести разметки и установить дорожные знаки планируют до конца октября. За проект в Ярославле заплатят 60 миллионов рублей, в Угличе — 10 миллионов рублей.

Что известно о подрядчике Узнать По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Система Сити» было образовано в сентябре 2013 года в Ярославле. Компания сама производит и устанавливает дорожные знаки и другие металлоконструкции. Генеральным директором и единственным владельцем является Елена Бородулина. За 2024 год выручка компании составила 251 млн рублей.

Ранее губернатор Михаил Евраев объяснил создание платных парковок необходимостью создания комфортной среды для водителей и пешеходов.

«У нас уже 12 миллионов туристов, а будет значительно больше. И если мы не наведем порядок сейчас, то в будущем нас ждут хаос и транспортный коллапс», — прокомментировал глава региона в своем телеграм-канале.

Организованные места позволят исключить хаотичную парковку по принципу «стою где хочу», повысить пропускную способность улично-дорожной сети и снизить задержки общественного транспорта. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

На организацию платных парковок в Ярославской области выделили 250 млн рублей. В Ярославле час стоянки для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остальных транспортных средств — в 450 рублей.

Где сделают платные парковки Узнать В Ярославле платные парковки оборудуют больше чем на 30 улицах: Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

Советская площадь;

Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади. В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц: улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;

улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;

улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;

улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;

улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;

улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;

улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;

улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;

улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).

Напомним, что обсуждение введения платных парковок в регионе началось еще в 2023 году. Власти считают, что эта мера поможет разгрузить центр города от автомобилей, снизить заторы на дорогах, сделать историческую часть более привлекательной для туристов и дополнительно пополнить бюджет.