Какие изменения ждать в регионе? Губернатор Ярославской области начал пресс-конференцию с журналистами

В среду, 17 сентября, губернатор Ярославской области Михаил Евраев организовал пресс-конференцию с журналистами в КЗЦ «Миллениум». Встреча началсь в 12:00.
В этой онлайн-трансляции мы публикуем основные заявления главы региона.
В Тутаеве Ярославской области с ноября начнут тестировать 2 судна на воздушной подушке вместимостью до 12 мест. Переправа на них будет возможна круглогодично.
«Нам дают их сначала на тестирование. Посмотрим, как они будут работать. После этого будем решать вопрос об их приобретении», — подчеркнул глава региона Михаил Евраев.
По данным Михаила Евраева, уже есть планы на дальнейшее развитие транспорта в регионе после строительства терминалов в аэропорту в Туношне.
«У нас примерно в девяти километрах железная дорога проходит. Мы уже сейчас работаем над концепцией того, чтобы в будущем, когда аэропорт заработает, подумаем над тем, чтобы там появилась железная дорога и экспресс. Плюс к этому — причал на Волге, поскольку аэропорт у нас находится у реки», — рассказал губернатор Ярославской области.
«Аэрофьюэлз Групп» — топливно-заправочный гигант в России, владеющий 28 комплексами для заправки воздушных судов и аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске.
Фирма была образована в 2001 году, зарегистрирована в Москве. По данным правительства Ярославской области, она обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и Александр Спиридонов (40%).
Строительство новых терминалов в аэропорту
Частный инвестор строит в аэропорту под Ярославлем два новых терминала: грузовой на 50 тысяч тонн и пассажирский.
«Компания „Аэрофьюэлз“ строит пассажирский и грузовой терминалы. Это очень здорово, что не бюджетные деньги, а частные привлечены в реализацию проекта. Для них этот проект выйдет примерно в пять миллиардов рублей, точно не меньше», — рассказал губернатор.
Михаил Евраев также добавил, что также регион планирует построить международный терминал, а тот, что сейчас работает, будет играть только техническую роль.
Обновят 100% автобусного атопарка
Михаил Евраев начал пресс-конференцию с обсуждения общественного транспорта в регионе.
«Мы разместили закупку на 204 автобуса. Это будет 100% новых автобусов на территории Ярославской области. Еще три года назад у нас было ноль новых автобусов, да и старых не хватало примерно 50% в Ярославле», — отметил глава региона.
Новый транспорт будет обслуживать межмуниципальные маршруты:
«Это целый ряд районов, в которых они еще не ходят, 11 муниципальных округов: Тутаевский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Большесельский, Брейтовский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский и Пошехонский. И, естественно, межмуниципальные маршруты», — уточнил Михаил Евраев.
Губернатор добавил, что в регионе были введены в работу 9 новых троллейбусов и 38 электробусов. Всего у нас получается 180 автобусов в автопарке.