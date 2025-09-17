Какие изменения ждать в регионе? Губернатор Ярославской области начал пресс-конференцию с журналистами

В Тутаеве Ярославской области с ноября начнут тестировать 2 судна на воздушной подушке вместимостью до 12 мест. Переправа на них будет возможна круглогодично.

«Нам дают их сначала на тестирование. Посмотрим, как они будут работать. После этого будем решать вопрос об их приобретении», — подчеркнул глава региона Михаил Евраев.