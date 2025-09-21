НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
2 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Заплатят 33,5 миллиона: в Ярославской области ищут подрядчика для обустройства платных парковок

Заплатят 33,5 миллиона: в Ярославской области ищут подрядчика для обустройства платных парковок

В каких городах оборудуют стоянки

Где в Ярославской области сделают платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где в Ярославской области сделают платные парковки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти начали искать подрядчика, который займется обустройством платных парковок в трех городах Ярославской области. По данным сайта «Госзакупок», рабочие должны будут заняться нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков.

Известно, что работы будут выполнять в Ростове Великом, Рыбинске и Переславле-Залесском.

«Место выполнения работ: автомобильные дороги, находящиеся на территории Ярославской области, в соответствии с ПОДД. Адреса выполнения работ определяются заказчиком в заявках на выполнение работ заказчика», — говорится в документации.

Указано, что работы должны быть выполнены в течение 200 дней с даты заключения контракта. Заплатить за работы готовы максимум 33,5 миллиона рублей.

Заявки будут принимать до 29 сентября 2025 года. Подрядчика определят 1 октября.

В 2023 году в регионе анонсировали введение платных парковок. В августе 2025 года власти подписали контракты с подрядчиком на обустройство платных парковок в Ярославле и Угличе за 60 и 10 миллионов рублей. Всего на организацию выделили 250 миллионов рублей.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев раскрыл детали организации платных парковок в центре. Отвечая на вопрос 76.RU на пресс-конференции журналистов 17 сентября, он пояснил, как рассчитывались тарифы.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
26 минут
Мм но разве знаки уже не стоят закрытые черной пленкой?
