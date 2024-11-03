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Дороги и транспорт Трамвайная концессия подробности Каждый раз на двое суток: в Ярославле из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение. Где именно

Каждый раз на двое суток: в Ярославле из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение. Где именно

Как можно будет ездить в Дзержинском районе

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Движение по проспекту Дзержинского ограничат из-за ремонта путей

В Ярославле из-за ремонта трамвайных путей частично перекроют проспект Дзержинского в Брагине. Ограничения коснутся участка на пересечении с трамвайными путями по улице Труфанова.

— Ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по строительству трамвайных путей. Изменений схем движения маршрутов общественного транспорта не предусматривается, — предупредили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Первый раз движение ограничат на двое суток: с 00:00 3 ноября по 00:00 5 ноября. Перекрыто будет по 1,5 полосы в центре проспекта Дзержинского на пересечении с улицей Труфанова по направлению движения в обе стороны в районе дома № 57 и дома № 36 по Дзержинскому проспекту.

Второе ограничение, предположительно, также продлится 48 часов. С 00:00 9 ноября по 00:00 11 ноября. Перекроют 1,5 полосы на участке проспекта Дзержинского на пересечении с улицей Труфанова в сторону Ленинградского проспекта в районе дома № 57 по Дзержинскому проспекту.

В третий раз схема движения вновь изменится на двое суток. Ограничение запланировано с 00:00 16 ноября по 00:00 час 18 ноября. Будет перекрыто 1,5 полосы на участке проспекта Дзержинского в районе дома № 36 на пересечении с улицей Труфанова в сторону улицы Громова.

В Дзержинском районе Ярославля идут работы по замене старых трамвайных рельсов на новые. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области в 2022 году заключило концессионное соглашение.

Что известно о работах, которые выполняет «Мовиста»

ООО «Группа Мовиста» — это основатель компании «Мовиста Регионы Ярославль», трамваи и всю инфраструктуру отдали в ее пользование на 20 лет. Это обойдется нашему региону примерно в 50 миллиардов рублей. В марте 2024 года компания приступила к замене трамвайных линий в Ярославле. А в апреле 2024 года на тот момент министр транспорта Мурат Баснукаев рассказал о решении начать ремонт одновременно на всех направлениях. Это позволит выполнить работы до установленных контрактом сроков — до 2025 года.

Аналогичная модернизация транспорта уже началась в Перми, там на время ремонта трамвайных линий пустили дополнительные автобусы, подробнее о ходе ремонта рассказывали наши коллеги из 59.RU. Кстати, «Мовиста» также работает в Курске, Екатеринбурге, Самаре и Красноярске.

Отметим, что «Мовисте» принадлежит доля перевозчика ООО «Транспорт Ярославии», обслуживающего 46 маршрутов.

По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Закончить должны до конца 2025 года. После окончания работ «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

Ранее на ремонт закрывали для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». С 7 июня, в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. А в прошлом году остановили движение трамвая № 6 по улице Блюхера.

Ранее жители Брагина жаловались, что им пришлось несколько дней стоять в пробках на Ленинградском проспекте у ТЦ «Омега». Причиной затора стали снятые трамвайные рельсы, которые пересекали проезжую часть, вместо них образовались рытвины, перед которыми водителям приходилось притормаживать.

Недавно в Ярославле утвердили еще два этапа модернизации трамвайных путей. Мы рассказывали, какие работы будут проводить.

ПО ТЕМЕ
Трамвайные рельсы Концессия Проспект Дзержинского
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