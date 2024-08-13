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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Брагино стоит в пробках из-за снятых рельсов: сколько это продлится

Брагино стоит в пробках из-за снятых рельсов: сколько это продлится

Публикуем комментарий ярославских транспортников

479
3 комментария
Из-за снятых рельсов по Ленинградскому проспекту стало трудно проехать

Жители Дзержинского района уже несколько дней вынуждены стоять в пробках на Ленинградском проспекте у ТЦ «Омега». Причиной затора стали снятые трамвайные рельсы, которые пересекали проезжую часть. Теперь вместо них на дороге рытвины, перед которыми весь транспорт притормаживает.

— Машины там просто проползают. А по-другому никак, поскольку всё, что было посыпано, утекло с дождем. И никому из градоначальников это не интересно! — обратилась в редакцию 76.RU Марина Гущина.

Мы обратились за разъяснением ситуации в ярославское Министерство транспорта и компанию «Мовиста регионы Ярославль», которая занимается заменой рельсов.

— Переезд будет приведен в нормативное состояние в ближайшие дни, — ответили нам.

Из-за снятых рельсов в Брагине образовалась пробка

Напомним, сейчас в Дзержинском районе Ярославля идут работы по замене старых трамвайных рельсов на новые. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение. По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Срок реализации проекта — до конца 2025 года. Затем в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Чуть раньше, с 7 июня, в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. А в прошлом году остановили движение трамвая № 6 по улице Блюхера. Работы в Дзержинском районе по замене рельсов планируют завершить до конца 2024 года. Затем ремонт переместится на участок от ТЦ «Омега» до конечных остановок на улице Свердлова и на Пятерке.

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Пробка Трамваи Рельсы
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Комментарии
3
Гость
13 августа 2024, 18:37
молчанов как всегда молчит ! это не мэр , а мЭрионтка.
Гость
13 августа 2024, 18:37
Ничего не поменяется пока народ не возьмёт свою судьбу и жизнь в свои руки
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