Брагино стоит в пробках из-за снятых рельсов: сколько это продлится

Из-за снятых рельсов по Ленинградскому проспекту стало трудно проехать Источник: читатель 76.RU











Жители Дзержинского района уже несколько дней вынуждены стоять в пробках на Ленинградском проспекте у ТЦ «Омега». Причиной затора стали снятые трамвайные рельсы, которые пересекали проезжую часть. Теперь вместо них на дороге рытвины, перед которыми весь транспорт притормаживает.



— Машины там просто проползают. А по-другому никак, поскольку всё, что было посыпано, утекло с дождем. И никому из градоначальников это не интересно! — обратилась в редакцию 76.RU Марина Гущина.



Мы обратились за разъяснением ситуации в ярославское Министерство транспорта и компанию «Мовиста регионы Ярославль», которая занимается заменой рельсов.



— Переезд будет приведен в нормативное состояние в ближайшие дни, — ответили нам.

Из-за снятых рельсов в Брагине образовалась пробка Источник: читатель 76.RU

Напомним, сейчас в Дзержинском районе Ярославля идут работы по замене старых трамвайных рельсов на новые. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение. По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Срок реализации проекта — до конца 2025 года. Затем в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

