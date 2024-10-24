В Ярославле утвердили следующие этапы модернизации трамвайных путей: что нас ждет

ООО «Группа Мовиста» — это основатель компании «Мовиста Регионы Ярославль», трамваи и всю инфраструктуру отдали в ее пользование на 20 лет. Это обойдется нашему региону примерно в 50 миллиардов рублей. В марте 2024 года компания приступила к замене трамвайных линий в Ярославле. А в апреле 2024 года на тот момент министр транспорта Мурат Баснукаев рассказал о решении начать ремонт одновременно на всех направлениях. Это позволит выполнить работы до установленных контрактом сроков — до 2025 года.

Аналогичная модернизация транспорта уже началась в Перми, там на время ремонта трамвайных линий пустили дополнительные автобусы, подробнее о ходе ремонта рассказывали наши коллеги из 59.RU. Кстати, «Мовиста» также работает в Курске, Екатеринбурге, Самаре и Красноярске.

Отметим, что «Мовисте» принадлежит доля перевозчика ООО «Транспорт Ярославии», обслуживающего 46 маршрутов.