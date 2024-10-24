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Дороги и транспорт Трамвайная концессия подробности В Ярославле утвердили следующие этапы модернизации трамвайных путей: что нас ждет

В Ярославле утвердили следующие этапы модернизации трамвайных путей: что нас ждет

Рассказываем, какие работы проведут

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12 комментариев

По планам трамвайную концессию должны завершить до конца 2025 года

В Ярославле утвердили еще два этапа модернизации трамвайных путей. Положительное заключение единой госэкпертизы проекты получили 21 октября.

Согласно документу, на 7-м этапе работ начнут строить системы электроснабжения северного участка трамвайного пути от разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия) до путепровода № 2 в районе улицы Выставочной в Дзержинском районе. Плюс зону до разворотного круга улицы Блюхера.

На 8-м этапе планируются работы на южном участке — от путепровода № 2 в районе улицы Выставочной в сторону разворотного круга на улице Победы, а также проложат систему на участке до разворотного круга на Чкалова.

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Напомним, сейчас в Брагине меняют трамвайные рельсы. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой в 2020-м правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение.

Что делает «Мовиста»

ООО «Группа Мовиста» — это основатель компании «Мовиста Регионы Ярославль», трамваи и всю инфраструктуру отдали в ее пользование на 20 лет. Это обойдется нашему региону примерно в 50 миллиардов рублей. В марте 2024 года компания приступила к замене трамвайных линий в Ярославле. А в апреле 2024 года на тот момент министр транспорта Мурат Баснукаев рассказал о решении начать ремонт одновременно на всех направлениях. Это позволит выполнить работы до установленных контрактом сроков — до 2025 года.

Аналогичная модернизация транспорта уже началась в Перми, там на время ремонта трамвайных линий пустили дополнительные автобусы, подробнее о ходе ремонта рассказывали наши коллеги из 59.RU. Кстати, «Мовиста» также работает в Курске, Екатеринбурге, Самаре и Красноярске.

Отметим, что «Мовисте» принадлежит доля перевозчика ООО «Транспорт Ярославии», обслуживающего 46 маршрутов.

По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Срок реализации проекта — до конца 2025 года. Затем компания сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Чуть раньше, с 7 июня, в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. А в прошлом году остановили движение трамвая № 6 по улице Блюхера. Работы в Дзержинском районе по замене рельсов планируют завершить до конца 2024 года. Затем ремонт переместится на участок от ТЦ «Омега» до конечных остановок на улице Свердлова и на Пятерке.

ПО ТЕМЕ
Трамвайные пути Трамваи Железнодорожные пути Транспорт Модернизация Госэкспертиза
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Комментарии
12
Гость
3 часа
Пишите уж лучше в Дзержинском районе. Ваше «в Брагине» не говорит о грамотности вашей. да, правильно, но вы зациклились на этом, и читателей это и веселит и бесит кого-то.
Гость
3 часа
К 30му году надо закончить
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