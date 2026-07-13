НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

сев.

 746мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Перевозчики — о дефиците топлива
Погибли после атаки БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Рейтинг богатых компаний
Здесь был Пушкин
Ситуация с бензином — онлайн
Нашли тело под окнами ЖК
Что с новым спорткомплексом
Защита дома во время атак БПЛА
Происшествия Более тысячи домов затопило, дороги разрушены: как Урал тонет во время ливней и паводков — кадры

Более тысячи домов затопило, дороги разрушены: как Урал тонет во время ливней и паводков — кадры

Людей вывозят спасатели

136
Хорошую погоду синоптики пока не обещают | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUХорошую погоду синоптики пока не обещают | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Хорошую погоду синоптики пока не обещают

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На Свердловскую область обрушились мощные ливни, которые  идут уже несколько дней. Реки вышли из берегов и подобрались к домам, жители эвакуируются. Дороги размыло и некоторые пришлось перекрыть. Показываем, как регион переживает напор стихии. 

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вместе с замначальника регионального МЧС Валерием Казаковым облетели затопленные территории на вертолете и оценили паводковую ситуацию. Глава региона сообщил в MAX, что неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется, и, несмотря на снижение интенсивности дождей, продолжаются подтопления отдельных населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Источник:

Денис Паслер / MAX

Сейчас в Свердловской области подтоплены 18 муниципалитетов, 61 населенный пункт, 1006 приусадебных участков, 179 домов, девять низководных мостов. Транспортное сообщение ограничено с 27 населенными пунктами.

Источник:

Денис Паслер / MAX

«Люди тонут! Вода прибывает в Ирбитском районе, затоплены несколько посёлков: Зайково, Речкалово, Ретнево, Горки, Килачевское, Осинцевское. И вода только прибывает!» — пожаловалась читательница E1.RU.

Затопило санаторий «Обуховский». Ситуация там лучше не становится.

Источник:

читательница E1.RU

Сложная ситуация сохраняется в Ирбитском городском округе: сюда на помощь МЧС прибыли спасатели. Они вывезли на вахтовке 34 пациентов социально-реабилитационного отделения санатория «Белая горка» в деревне Речкалова, среди них есть и инвалиды. Также эвакуировали более 100 детей из детских лагерей. Кроме того, перевезли многодетную семью с вещами и восемью котами.

Источник:

пресс-служба РМК

Из-за подтопления и разрушения мостов движение ограничили на территории Байкаловского, Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов. На всех перекрытых участках работают экипажи ДПС и специальные службы

В Новоуральске пришлось отменить движение автобусов по маршруту Новоуральск (ЖДВ) — п. Верх-Нейвинский (Сад № 5). В коллективных садах работает полиция, МЧС, администрация поселка, чтобы понять нужно ли эвакуировать людей.

Трассу Тюмень — Екатеринбург полностью перекрыли для водителей. Дорогу разрушил поток воды. 

Источник:

читатель 72.RU

В Асбесте обвалилась дорога, сообщают местные жители. ЧП произошло на пути в пансионат — санаторий «Белый камень».

Источник: Народное телевидение Асбеста / Vk.com Источник: Народное телевидение Асбеста / Vk.com
Источник:

Народное телевидение Асбеста / Vk.com

На Сибирском кладбище в Екатеринбурге стихия устроила настоящий погром. Ветер валил деревья прямо на памятники.

Источник: читатель E1.RU Источник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Урал заливает дождями с начала лета, и когда ливни закончатся — неизвестно. Согласно прогнозам синоптиков, как минимум до конца недели ситуация  в Свердловской области не наладится. 

«Приближается очередной циклон с Европейской территории России. 14 июля осадками накроет юго-западные районы области и Екатеринбург, а в последующие дни значительная территория региона, в особенности южные, центральные районы, будут под воздействием циклона. Ожидаются сильные дожди, и температура (в отличие от прошлой недели) снизится, дневной прогрев будет не ближе к +30, а около +20 градусов», — пояснила E1.RU главный синоптик Урала Галина Шепоренко.

По данным сервиса Яндекс.Погода, дожди прекратятся лишь в конце июля, сухая погода наступит 29 числа. Подробнее о погоде рассказываем по ссылке.

Дожди  идут в разных уголках стран. На Тверскую область обрушился циклон с ливнями, градом, грозами и штормовым ветром. Он повалил десятки деревьев, порвал линии электропередач. На железнодорожном вокзале затопило тоннель, ведущий в город. Вода здесь достигает 10–15 см в глубину.

Ливни прошли и в Перми. Проезжие части по бордюрный камень заполнила вода, а в одном из районов полностью затопило трамвайную линию.

Непогода затронула даже Санкт-Петербург. Грозы прошли по Ленинградской области. Сады затопило из-за разлива реки Лубья.

Стильные дожди также прошли в Костроме. Автомобилям буквально пришлось плыть по дорогам. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Потоп Ливень Дождь Денис Паслер Свердловская область Перекрытие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Рекомендуем