Более тысячи домов затопило, дороги разрушены: как Урал тонет во время ливней и паводков — кадры

Хорошую погоду синоптики пока не обещают Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На Свердловскую область обрушились мощные ливни, которые идут уже несколько дней. Реки вышли из берегов и подобрались к домам, жители эвакуируются. Дороги размыло и некоторые пришлось перекрыть. Показываем, как регион переживает напор стихии.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вместе с замначальника регионального МЧС Валерием Казаковым облетели затопленные территории на вертолете и оценили паводковую ситуацию. Глава региона сообщил в MAX, что неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется, и, несмотря на снижение интенсивности дождей, продолжаются подтопления отдельных населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Источник: Денис Паслер / MAX

Сейчас в Свердловской области подтоплены 18 муниципалитетов, 61 населенный пункт, 1006 приусадебных участков, 179 домов, девять низководных мостов. Транспортное сообщение ограничено с 27 населенными пунктами.

Источник: Денис Паслер / MAX

«Люди тонут! Вода прибывает в Ирбитском районе, затоплены несколько посёлков: Зайково, Речкалово, Ретнево, Горки, Килачевское, Осинцевское. И вода только прибывает!» — пожаловалась читательница E1.RU.

Затопило санаторий «Обуховский». Ситуация там лучше не становится.

Источник: читательница E1.RU

Сложная ситуация сохраняется в Ирбитском городском округе: сюда на помощь МЧС прибыли спасатели. Они вывезли на вахтовке 34 пациентов социально-реабилитационного отделения санатория «Белая горка» в деревне Речкалова, среди них есть и инвалиды. Также эвакуировали более 100 детей из детских лагерей. Кроме того, перевезли многодетную семью с вещами и восемью котами.

Источник: пресс-служба РМК

Из-за подтопления и разрушения мостов движение ограничили на территории Байкаловского, Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов. На всех перекрытых участках работают экипажи ДПС и специальные службы

В Новоуральске пришлось отменить движение автобусов по маршруту Новоуральск (ЖДВ) — п. Верх-Нейвинский (Сад № 5). В коллективных садах работает полиция, МЧС, администрация поселка, чтобы понять нужно ли эвакуировать людей.

Трассу Тюмень — Екатеринбург полностью перекрыли для водителей. Дорогу разрушил поток воды.

Источник: читатель 72.RU

В Асбесте обвалилась дорога, сообщают местные жители. ЧП произошло на пути в пансионат — санаторий «Белый камень».

Источник: Народное телевидение Асбеста / Vk.com

На Сибирском кладбище в Екатеринбурге стихия устроила настоящий погром. Ветер валил деревья прямо на памятники.

Источник: читатель E1.RU

Урал заливает дождями с начала лета, и когда ливни закончатся — неизвестно. Согласно прогнозам синоптиков, как минимум до конца недели ситуация в Свердловской области не наладится.

«Приближается очередной циклон с Европейской территории России. 14 июля осадками накроет юго-западные районы области и Екатеринбург, а в последующие дни значительная территория региона, в особенности южные, центральные районы, будут под воздействием циклона. Ожидаются сильные дожди, и температура (в отличие от прошлой недели) снизится, дневной прогрев будет не ближе к +30, а около +20 градусов», — пояснила E1.RU главный синоптик Урала Галина Шепоренко.

По данным сервиса Яндекс.Погода, дожди прекратятся лишь в конце июля, сухая погода наступит 29 числа. Подробнее о погоде рассказываем по ссылке.

Дожди идут в разных уголках стран. На Тверскую область обрушился циклон с ливнями, градом, грозами и штормовым ветром. Он повалил десятки деревьев, порвал линии электропередач. На железнодорожном вокзале затопило тоннель, ведущий в город. Вода здесь достигает 10–15 см в глубину.

Ливни прошли и в Перми. Проезжие части по бордюрный камень заполнила вода, а в одном из районов полностью затопило трамвайную линию.

Непогода затронула даже Санкт-Петербург. Грозы прошли по Ленинградской области. Сады затопило из-за разлива реки Лубья.