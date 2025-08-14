Тест для истинных грибников: спорим, вы не знаете, настоящие это грибы или нет

Грибной сезон в российских лесах в самом разгаре: под деревьями и среди травы иногда можно встретить очень необычные экземпляры, которые могут удивить даже опытных грибников. В этом тесте как раз и проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в грибах. А те, кто не может назвать себя опытным грибником, проверят свою интуицию.
Механика проста как никогда: мы вам показываем картинку, а вы отвечаете — настоящий на ней гриб или нарисованный нейросетью.
Начнем. Что на этой картинке?
Гриб
Не гриб
Что скажете насчет этого экземпляра?
Гриб
Нет такого гриба
А здесь настоящий гриб?
Да, и такой гриб есть
Нет, это просто картинка
Этот красавец настоящий или нет?
Да, видел такой в лесу
Нет
Этот гриб срезаем в лукошко?
Да, берем!
Как можно срезать то, чего нет?
На этой картинке ничего не смущает?
Ничего, тут гриб и муравьи
Грибы выглядят не как грибы, а муравьи слишком большие. Тут точно нейросеть поработала
Это вообще что такое?
Гриб
Нейросеть сошла с ума и нарисовала не пойми что
Это гриб, который маскируется под цветок, или вообще что-то несуществующее?
Гриб конечно!
Нет такого гриба!
Покажем вот такой экземпляр — гриб или просто картинка?
Точно гриб
Какой еще гриб? Нет такого!
Ну и последний вопрос в нашем тесте, а потом смотрим результат!
Это настоящий гриб!
Это точно картинка!