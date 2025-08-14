НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лето Тест Тест для истинных грибников: спорим, вы не знаете, настоящие это грибы или нет

Тест для истинных грибников: спорим, вы не знаете, настоящие это грибы или нет

Задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд

Небольшая тренировка перед тестом. Посмотрите внимательно на этот гриб. Как думаете, он настоящий или нет? | Источник: Илья Бархатов / 74.RUНебольшая тренировка перед тестом. Посмотрите внимательно на этот гриб. Как думаете, он настоящий или нет? | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Небольшая тренировка перед тестом. Посмотрите внимательно на этот гриб. Как думаете, он настоящий или нет?

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Грибной сезон в российских лесах в самом разгаре: под деревьями и среди травы иногда можно встретить очень необычные экземпляры, которые могут удивить даже опытных грибников. В этом тесте как раз и проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в грибах. А те, кто не может назвать себя опытным грибником, проверят свою интуицию.

Механика проста как никогда: мы вам показываем картинку, а вы отвечаете — настоящий на ней гриб или нарисованный нейросетью.

ТЕСТПройден 31 раз
Найдёте все настоящие грибы?
1 / 10

Начнем. Что на этой картинке?

  • Гриб

  • Не гриб

2 / 10

Что скажете насчет этого экземпляра?

  • Гриб

  • Нет такого гриба

3 / 10

А здесь настоящий гриб?

  • Да, и такой гриб есть

  • Нет, это просто картинка

4 / 10

Этот красавец настоящий или нет?

  • Да, видел такой в лесу

  • Нет

5 / 10

Этот гриб срезаем в лукошко?

  • Да, берем!

  • Как можно срезать то, чего нет?

6 / 10

На этой картинке ничего не смущает?

  • Ничего, тут гриб и муравьи

  • Грибы выглядят не как грибы, а муравьи слишком большие. Тут точно нейросеть поработала

7 / 10

Это вообще что такое?

  • Гриб

  • Нейросеть сошла с ума и нарисовала не пойми что

8 / 10

Это гриб, который маскируется под цветок, или вообще что-то несуществующее?

  • Гриб конечно!

  • Нет такого гриба!

9 / 10

Покажем вот такой экземпляр — гриб или просто картинка?

  • Точно гриб

  • Какой еще гриб? Нет такого!

10 / 10

Ну и последний вопрос в нашем тесте, а потом смотрим результат!

  • Это настоящий гриб!

  • Это точно картинка!

Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Лес Тихая охота Тест Грибы
