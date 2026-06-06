«Главное — найти свой масштаб»: ярославский стилист назвала топ-7 трендовых купальников на лето

Модные купальники на лето — советы стилиста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Анастасия Железцова

Лето наступило, а вместе с ним и пора пляжных отпусков. Ярославцы уже спланировали поездки на море, а в самом городе с 1 июня открылся купальный сезон — разрешенными для отдыха и купаний стали три пляжа.

Тем не менее и для отдыха заграницей, и для поездки на дачу пригодятся купальники. Ярославский имидж- и fashion-стилист, руководитель модельной школы Selectum Model Анастасия Железцова назвала 76.RU топ-7 горячих трендов лета 2026 года.

«Сезон отпусков официально открыт, и откладывать пляжные покупки теперь строго запрещается! Поговорим о самой востребованной одежде на ближайшие 92 дня: модные купальные костюмы», — отметила Анастасия Железцова.

Модные купальники на лето-2026

Богемный стиль

Для любителей винтажных моделей подойдут купальники в богемном стиле. Для него характерно обилие декора.

«Модели на завязках с множеством бусин, подвесок или колец — передадут настроение свободолюбивой натуры, которая любит этнику и природные материалы, как нельзя лучше», — рассказала Анастасия Железцова.

Если хочется утонченности без перегруза в декоре, стилист советует присмотреться к варианту кроше (одежда, связанная крючком).

Роскошные купальники на лето Источник: Мария Романова / Городские медиа

Анималистический принт

Животный принт по-прежнему остается на пике моды. Расцветок бывает много, но стилист рекомендует обратить внимание на две, которые точно подчеркнут вашу естественную красоту.

«Анимализм хищный и не очень. К полюбившемуся лео (леопардовый принт. — Прим. ред.) в этом сезоне примкнул зебровый. Такой же яркий, но с более спокойным характером», — отметила стилист.

Такой принт точно привлечет внимание на пляже Источник: Мария Романова / Городские медиа

Цветочный принт

Такой стиль подойдет для романтичной натуры. Сюда Анастасия Железцова относит цветы в винтажном стиле

«Никаких ограничений, главное — соразмерность вашему типажу», — подчеркнула эксперт.

Нежный солнечный купальник для жаркого лета Источник: Мария Романова / Городские медиа

Многослойный купальник

Для любителей необычных образов подойдет вариант многослойных купальников. Кстати, такой наряд сможет повторить каждый, и необязательно покупать новый набор.

«Этот тренд запустила Дуа Липа во время отдыха на Ибице, а затем подхватили поклонники в соцсетях. Легко повторить — достаточно надеть два комплекта сразу, и вуаля, вы уже в модном многослойном образе. Купальник в купальнике, будто сшит из двух лифов и трусов», — поделилась лайфхаком стилист.

Какое элегантное сочетание Источник: Мария Романова / Городские медиа

Минималистичные купальники

Если вы любите минимализм во всём, то в купальниках эксперт советует присмотреться к базовым моделям — однотонные, без декора и акцентных деталей. Простой крой не мешает им быть модными.

«Модель в слитном или раздельном варианте станет идеальной инвестицией в пляжный гардероб. Во-первых, такие модели отлично комбинируются, во-вторых, выглядят дорого и не отвлекают от природной красоты», — отметила Анастасия Железцова.

Спокойные однотонные купальники всегда остаются в тренде Источник: Мария Романова / Городские медиа

Купальные боксеры

«Хочется что-то необычное? Заимствуйте идеи у мужчин!» — посоветовала стилист.

В качестве купального низа на лето можно рассмотреть боксеры. Такой вариант не только подчеркнет фигуру, но и сделает пляжный отдых комфортным. Да и тренд на спорт-шик (совмещение спортивных и классических деталей в гардеробе) никто не отменял.

Купальный костюм для активного отдыха Источник: Мария Романова / Городские медиа

Купальники в горошек

Купальные костюмы в горошек были популярны еще в прошлом веке. В 2026-м горох переживает новый ренессанс. Гороховое всё: платья, бузы, костюмы. В этом сезоне такие модели — самые желанные среди модниц.

«Главное — найти свой масштаб гороха: мелкий, средний, крупный, — здесь на помощь придет ваш стилист. Пусть купальников будет много для разной тебя, а лето — жарким, чтобы успеть засиять в каждом!» — приободряет стилист Анастасия Железцова.

Горошек снова в моде! Источник: Мария Романова / Городские медиа