Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Общая сумма — почти миллиард: сколько заработали хоккеисты «Локомотива» за сезон

Какие выплаты положены игрокам в КХЛ

Опубликованы суммы зарплат игроков «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опубликованы суммы зарплат игроков «Локомотива»

Ярославский «Локомотив» — дважды чемпион. 21 мая ярославская команда выиграла Кубок Гагарина, сохранив за собой заработанное в прошлом году первое место в КХЛ. А мы решили посмотреть, какое вознаграждение получают парни за свою работу.

Данные о зарплатах хоккеистов разместило издание «Спорт-Экспресс». Авторы пояснили, что выплаты указаны без учета бонусов. Указано, что совместно ярославские хоккеисты должны получить почти миллиард за сезон.

Тройка лидеров

Самым высокооплачиваемым игроком ярославского «Локомотива» стал 28-летний нападающий Артур Каюмов. По информации «Спорт-Экспресса», его зарплата за сезон составила 70 миллионов рублей. Аналогичную сумму ему выплатили и в прошлом сезоне. Зарплата хоккеиста была повышена после сезона 2023–2024 годов — тогда Артур Каюмов заработал лишь 55 миллионов.

Артур Каюмов — самый высокооплачиваемый игрок в «Локомотиве» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором месте сразу два защитника — 30-летний Александр Елесин (он же капитан команды) и 35-летний Андрей Сергеев. Их зарплата — по 60 миллионов рублей. В прошлом году зарплате Елесина составляла 45 миллионов, Сергеева — 50 миллионов.

Капитан команды Александр Елесин на втором месте по размеру зарплаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто в середине

В середине списка игроки с зарплатами от 22 до 56 миллионов. Причем, у некоторых игроков суммы выросли по сравнению с прошлым сезоном. Например, у Даниила Исаева, Рушана Рафикова, Павла Красковского, Рихарда Паника, Даниила Мисюля, Георгия Иванова, Максима Березкина.

А у кого-то, наоборот, зарплаты урезали. В этот список попали Максим Шалунов, Александр Радулов, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Байрон Фрэз.

У большинства игроков зарплаты — от 22 до 56 миллионов за сезон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рейтинг зарплат хоккеистов:

  • Рушан Рафиков (31 лет), защитник — 56 миллионов (в прошлом сезоне было 40 миллионов);

  • Даниил Исаев (26 лет), вратарь — 55 миллионов (в прошлом сезоне было 35 миллионов);

  • Павел Красковский (29 лет), нападающий — 55 миллионов (в прошлом сезоне — 45 миллионов);

  • Максим Шалунов (32 года), нападающий — 55 миллионов (в прошлом сезоне было 85 миллионов);

  • Алексей Береглазов (32 год), защитник — 52 миллиона (в прошлом сезоне было 70 миллионов);

  • Мартин Гернат (33 года), защитник — 50 миллионов (в прошлом сезоне было 65 миллионов);

  • Рихард Паник (35 года), нападающий — 45 миллионов (в прошлом сезоне было 20 миллионов);

  • Даниил Мисюль (25 лет), защитник — 40 миллионов (в прошлом сезоне было 35 миллионов);

  • Александр Полунин (29 лет), нападающий — 40 миллионов (в прошлом сезоне было 40 миллионов);

  • Егор Сурин (19 лет), нападающий — 40 миллионов (за прошлый сезон данных нет);

  • Александр Радулов (39 лет) нападающий — 39 миллионов (в прошлом сезоне было 70 миллионов);

  • Георгий Иванов (27 лет), нападающий — 35 миллионов (в прошлом сезоне было 30 миллионов);

  • Никита Черепанов (30 лет), защитник — 32 миллиона (в прошлом сезоне было 45 миллионов);

  • Байрон Фрэз (35 года), нападающий — 26 миллионов (в прошлом сезоне было 55 миллионов);

  • Максим Березкин (24 года), нападающий — 22 миллиона (в прошлом сезоне было 18 миллионов).

Самые маленькие зарплаты

Самая маленькая зарплата, по информации «Спорт-Экспресса», у 24-летнего нападающего Никиты Кирьянова — 3 миллиона рублей. Она не изменилась с прошлого сезона.

У Никиты Кирьянова пока самая маленькая зарплата | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предпоследним стал 27-летний вратарь Алексей Мельничук. Его зарплата за сезон — 15 миллионов. В прошлом сезоне было 6 миллионов.

Третий в этом анти-топе 24-летний нападающий Даниил Тесанов с зарплатой в 18 миллионов. В прошлом сезоне у него было 14 миллионов.

Бонусы и премии

Хоккеистам положены бонусы и премии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроме зарплат, игроки клубов КХЛ могут получать еще бонусы и премии. Бонусы — это индивидуальные надбавки, например, за голы, результативные передачи, участие в Матче звезд и другое. Премии как правило выплачивают за общие успехи всей команды.

В КХЛ утверждены потолок и пол сумм (то есть максимум и минимум), которые клубы могут потратить на зарплаты, премии и бонусы для хоккеистов. В сезоне 2025–2026 годов минимум составлял 475 млн рублей, максимум — 900 миллионов рублей (в сезоне 2026–2027 годов каждая из сумм увеличится на 50 миллионов).

По правилам, выплаты игрокам в возрасте до 21 года не учитываются при расчете потока выплат. Есть премии, которые могут выплачиваться сверх установленного потолка. Например, до 50 млн рублей — за выход во вторую стадию плей-офф, до 75 млн — за выход в полуфинал (первое и второе суммарно до 125 млн рублей), до 150 млн рублей — за выход в финал (суммарно первое, второе и третье — до 275 млн рублей). Размер вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.

Выплаты от КХЛ

По итогам каждого сезона КХЛ распределяет между клубами доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование. Чемпионам достается больше всех денег. Так, ХК «Локомотив» получил после сезона 2024–2025 годов от КХЛ 188,8 миллиона рублей.

Правда, эти средства клубам рекомендовано направлять не непосредственно на поощрение игроков, а на создание комфорта — закупку и модернизацию оборудования для сервисных зон, создание восстановительных зон. Также одним из направлений может стать модернизация инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организация развлекательных мероприятий в регионе и многое другое.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
28
Гость
1 час
Я не люблю считать чужие деньги, и жизнь профессионального спортсмена не сахар. Но, при всем уважении: ни один хоккеист ещё никому не провел элементарную операцию при аппендиците, ни один футболист не исправил аварию где-нибудь на ЛЭП или подстанции, чтобы люди не сидели в темноте с разморозившимися холодильниками. Так, может, всё таки следует немножко больше ценить тех, кто делает нашу жизнь комфортнее, а не только современных высокооплачиваемых гладиаторов?
Гость
1 час
интересно, кто это оплачивает? убыточное РЖД или бюджет? в любом случае за наш счет.
Гость
