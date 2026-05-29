Общая сумма — почти миллиард: сколько заработали хоккеисты «Локомотива» за сезон

Опубликованы суммы зарплат игроков «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» — дважды чемпион. 21 мая ярославская команда выиграла Кубок Гагарина, сохранив за собой заработанное в прошлом году первое место в КХЛ. А мы решили посмотреть, какое вознаграждение получают парни за свою работу.

Данные о зарплатах хоккеистов разместило издание «Спорт-Экспресс». Авторы пояснили, что выплаты указаны без учета бонусов. Указано, что совместно ярославские хоккеисты должны получить почти миллиард за сезон.

Тройка лидеров

Самым высокооплачиваемым игроком ярославского «Локомотива» стал 28-летний нападающий Артур Каюмов. По информации «Спорт-Экспресса», его зарплата за сезон составила 70 миллионов рублей. Аналогичную сумму ему выплатили и в прошлом сезоне. Зарплата хоккеиста была повышена после сезона 2023–2024 годов — тогда Артур Каюмов заработал лишь 55 миллионов.

На втором месте сразу два защитника — 30-летний Александр Елесин (он же капитан команды) и 35-летний Андрей Сергеев. Их зарплата — по 60 миллионов рублей. В прошлом году зарплате Елесина составляла 45 миллионов, Сергеева — 50 миллионов.

Кто в середине

В середине списка игроки с зарплатами от 22 до 56 миллионов. Причем, у некоторых игроков суммы выросли по сравнению с прошлым сезоном. Например, у Даниила Исаева, Рушана Рафикова, Павла Красковского, Рихарда Паника, Даниила Мисюля, Георгия Иванова, Максима Березкина.

А у кого-то, наоборот, зарплаты урезали. В этот список попали Максим Шалунов, Александр Радулов, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Байрон Фрэз.

Рейтинг зарплат хоккеистов:

Рушан Рафиков (31 лет), защитник — 56 миллионов (в прошлом сезоне было 40 миллионов);

Даниил Исаев (26 лет), вратарь — 55 миллионов (в прошлом сезоне было 35 миллионов);

Павел Красковский (29 лет), нападающий — 55 миллионов (в прошлом сезоне — 45 миллионов);

Максим Шалунов (32 года), нападающий — 55 миллионов (в прошлом сезоне было 85 миллионов);

Алексей Береглазов (32 год), защитник — 52 миллиона (в прошлом сезоне было 70 миллионов);

Мартин Гернат (33 года), защитник — 50 миллионов (в прошлом сезоне было 65 миллионов);

Рихард Паник (35 года), нападающий — 45 миллионов (в прошлом сезоне было 20 миллионов);

Даниил Мисюль (25 лет), защитник — 40 миллионов (в прошлом сезоне было 35 миллионов);

Александр Полунин (29 лет), нападающий — 40 миллионов (в прошлом сезоне было 40 миллионов);

Егор Сурин (19 лет), нападающий — 40 миллионов ( за прошлый сезон данных нет) ;

Александр Радулов (39 лет) нападающий — 39 миллионов (в прошлом сезоне было 70 миллионов);

Георгий Иванов (27 лет), нападающий — 35 миллионов (в прошлом сезоне было 30 миллионов);

Никита Черепанов (30 лет), защитник — 32 миллиона (в прошлом сезоне было 45 миллионов);

Байрон Фрэз (35 года), нападающий — 26 миллионов (в прошлом сезоне было 55 миллионов);

Максим Березкин (24 года), нападающий — 22 миллиона (в прошлом сезоне было 18 миллионов).

Самые маленькие зарплаты

Самая маленькая зарплата, по информации «Спорт-Экспресса», у 24-летнего нападающего Никиты Кирьянова — 3 миллиона рублей. Она не изменилась с прошлого сезона.

Предпоследним стал 27-летний вратарь Алексей Мельничук. Его зарплата за сезон — 15 миллионов. В прошлом сезоне было 6 миллионов.

Третий в этом анти-топе 24-летний нападающий Даниил Тесанов с зарплатой в 18 миллионов. В прошлом сезоне у него было 14 миллионов.

Бонусы и премии

Кроме зарплат, игроки клубов КХЛ могут получать еще бонусы и премии. Бонусы — это индивидуальные надбавки, например, за голы, результативные передачи, участие в Матче звезд и другое. Премии как правило выплачивают за общие успехи всей команды.

В КХЛ утверждены потолок и пол сумм (то есть максимум и минимум), которые клубы могут потратить на зарплаты, премии и бонусы для хоккеистов. В сезоне 2025–2026 годов минимум составлял 475 млн рублей, максимум — 900 миллионов рублей (в сезоне 2026–2027 годов каждая из сумм увеличится на 50 миллионов).

По правилам, выплаты игрокам в возрасте до 21 года не учитываются при расчете потока выплат. Есть премии, которые могут выплачиваться сверх установленного потолка. Например, до 50 млн рублей — за выход во вторую стадию плей-офф, до 75 млн — за выход в полуфинал (первое и второе суммарно до 125 млн рублей), до 150 млн рублей — за выход в финал (суммарно первое, второе и третье — до 275 млн рублей). Размер вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.

Выплаты от КХЛ

По итогам каждого сезона КХЛ распределяет между клубами доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование. Чемпионам достается больше всех денег. Так, ХК «Локомотив» получил после сезона 2024–2025 годов от КХЛ 188,8 миллиона рублей.