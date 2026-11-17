Что стало причиной сбоя, пока не известно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России фиксируются проблемы с доступом к сервисам Google, DeepSeek и Twitch. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей на сбои в работе онлайн-сервисов.

По информации сервиса, число сообщений о неполадках резко выросло в течение нескольких часов. Причем жалобы поступают из разных регионов страны.

Большая часть жалоб на проблемы в работе Google поступает из Санкт-Петербурга (7%), Москвы (6%) и Саратовской области (5%). Трудности с доступом к Deepseek в большей степени испытывают жители Москвы (4%), Новосибирской (3%) и Московской областей (3%). На Twitch в основном жалуются из Иркутской области (21%), Краснодарского (12%) и Красноярского краев (12%).

Пользователи отмечают, что страницы не загружаются либо соединение обрывается спустя несколько секунд, а отдельные функции сервисов оказываются полностью недоступны.

Отдельно аналитики фиксируют рост числа инцидентов по каждому из ресурсов. Например, у Google проблемы затрагивают как поисковую выдачу, так и отдельные облачные сервисы.

«Не загружаются результаты. Долго загружается поиск», — сообщают люди, столкнувшиеся со сбоями.

У DeepSeek отсутствует доступ к чат-интерфейсу. Во время попытки использования сообщается, что сервер занят.

«Только зашла, написала одно сообщение — вылетел лимит до 17:00. 1! сообщение! На 4! предложения», — жалуются пользователи.

у Twitch возникли проблемы с воспроизведением трансляций. У некоторых вовсе не открывается сервис.

«Не воспроизводится видео», — пишут сразу несколько пользователей.

При этом официальные комментарии от компаний пока не поступали. Детали технических причин сбоев остаются неясными.

Обновлено в 14:24 (мск): Хостинг-провайдер Timeweb сообщил о возможной недоступности его облачных сервисов, говорится в уведомлении в его Telegram-канале. Проблема связана с сетевым оборудованием. Затронула она Москву, Петербург, а также за локации за границей: в Казахстане, ФРГ и Нидерландах.