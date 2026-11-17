Водитель, устроивший драку после ДТП, рассказал подробности аварии Источник: Телеканал Рыбинск-40 / Vk.com

Участники аварии в Рыбинске Ярославской области, после которой произошла драка, рассказали подробности случившегося. Кроссовер «Ниссан» и легковушка «Мицубиси» столкнулись днем 16 ноября на улице Луначарского в районе дома № 2а. После ДТП завязалась драка. Водитель «Мицубиси» с кулаками набросился на водителя «Ниссана», влетевшего в бок его машины.

Как выяснилось позднее, водитель кроссовера «Ниссан» был пьян в момент аварии. Журналисты телеканала «Рыбинск-40», пообщались с участниками ДТП на месте.

«Нормальное у меня состояние», — ответил на вопрос о своем самочувствии водитель «Ниссана».

«Как так получилось, что ДТП произошло?» — поинтересовался журналист.

«Не вписался в поворот», — ответил мужчина, держась за окровавленную голову.

Участники аварии рассказали, как чувствовали себя после ДТП Источник: Телеканал Рыбинск-40 / Vk.com

Водитель «Мицубиси» — Станислав, рассказал, что помимо него в машине были жена и трехлетний внук.

«Мы двигались в роддом, забирать дочку. Буквально через полчаса нужно было забрать дочку. А я смотрю, он [водитель „Ниссана“], вроде как, идет в поворот. А я правее стал пробираться. И всё. Он мне в бочину дал. По пологой ушли. И всё, в принципе», — рассказал автомобилист.

По словам Станислава, он сразу понял, что водитель кроссовера был пьян.

«Он вылез, упал. Вы подойдите к нему, от него, как от пивной бочки, извините», — сказал он журналисту.

Сам Станислав не пострадал. Он признался, что больше переживал за внука. Как и его супруга.

«Я за ребенка испугалась, у меня ребенок маленький сзади сидел. Он упал в проход. А если бы сильнее удар был, вылетел бы в лобовое стекло», — рассказала женщина журналисту.

Водителю «Ниссана» оказали разовую помощь Источник: Телеканал Рыбинск-40 / Vk.com

Она тоже отметила, что по водителю «Ниссана» было видно, что он не в себе.

«Он вывалился из машины, не вышел, а вывалился. Пытался с нами что-то заговорить, а его мотает из стороны в сторону», — уточнила она.