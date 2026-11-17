Поврежденный пролет моста восстановили за 7 дней Источник: Телеграмма СЖД / T.me

РЖД открыли для движения поездов железнодорожный мост на участке Черёмуха — Виледь, который неделю назад обрушился в Архангельской области.

Компания сообщила о восстановлении пути утром 17 ноября. По их информации, на месте аварии работали 200 сотрудников РЖД, три восстановительных поезда и 27 единиц техники.

«Железнодорожники сконцентрировали на месте технику и необходимые материалы. Затем соорудили временные подъезды для автомобильной и тяжелой техники, убрали сошедшие вагоны, подготовили площадку и на месте мостового пролета возвели насыпь, уложили на нее путь. Провели его испытания специализированной техникой», — комментируют в РЖД.

Так мост выглядел 10 ноября Источник: Жесть Архангельской области / t.me

Изменяли расписание северных поездов до Воркуты, Лабытнанги, Сыктывкара. Два из них следуют через Ярославскую область.