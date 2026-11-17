РЖД открыли для движения поездов железнодорожный мост на участке Черёмуха — Виледь, который неделю назад обрушился в Архангельской области.
Компания сообщила о восстановлении пути утром 17 ноября. По их информации, на месте аварии работали 200 сотрудников РЖД, три восстановительных поезда и 27 единиц техники.
«Железнодорожники сконцентрировали на месте технику и необходимые материалы. Затем соорудили временные подъезды для автомобильной и тяжелой техники, убрали сошедшие вагоны, подготовили площадку и на месте мостового пролета возвели насыпь, уложили на нее путь. Провели его испытания специализированной техникой», — комментируют в РЖД.
Напомним, часть моста через реку Виледь в Архангельской области рухнула утром 10 ноября. Несколько вагонов с цистернами сошли с рельсов. Из-за обрушения задержали 10 пассажирских поездов, а в регионе ввели режим ЧС.
Изменяли расписание северных поездов до Воркуты, Лабытнанги, Сыктывкара. Два из них следуют через Ярославскую область.
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