Техника вязнет в мокрой земле Источник: Ксения Клочкова / FONTANKA.RU

После введения режима ЧС из-за переувлажнения почв в Ленобласти люди массово приезжают на поля местного хозяйства за картошкой, морковью и свеклой. О возможности бесплатно собирать овощи сообщили в соцсетях, однако само предприятие информацию о таком призыве не подтвердило. Наши коллеги из «Фонтанки» показывают, как выглядит этот «овощной десант».

Режим чрезвычайной ситуации ввели в ряде районов Ленинградской области в начале ноября. Причиной послужила гибель посевов сельхозкультур на площади более 100 гектаров из-за переувлажнения почвы на глубине более 12 сантиметров. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий во второй и третьей декадах сентября. Если простым языком, дождь помешал реализовать планы по сбору урожая.

Спасите морковку

Источник: Ксения Клочкова / FONTANKA.RU

Глава Всеволожского района Андрей Воропаев при введении режима ЧС говорил, что убытки понесли два предприятия. Одно из них — ЗАО «Племенной завод „Приневское“», где из-за поверхностных вод не удалось убрать картофель, морковь и свеклу.

Одновременно в одной из соцсетей появился пост от девушки по имени Надин.

«Бесплатные овощи с полей — забирайте, пока не замерзли. Техника вязнет в мокрой земле, поэтому разрешили собирать всем желающим. Согласовывать ничего не нужно: приезжаете на машине, выкапываете и забираете. Овощей очень много. Полторы недели люди всё вывозят, и владельцы только рады».

За несколько дней это сообщение просмотрели 100 тысяч человек. Два других анонса Надин увидели еще 45 тысяч человек.

Комментаторы сначала сомневались, но сарафанное радио сработало, и через пару дней пошли отчеты.

Фотограф Дмитрий поделился снимком мешков с морковкой: «Просто забавы ради, честно. Так-то можно пойти купить, но здесь думаешь: „Поехали, посмотрим“, ну и вот»;

«Ребят, возьмите контакты хозяина поля, скиньте ему по рублю за овощи. У них горе. То бензина нет, то техника не справляется. Люди старались явно», — написала вслед Александра;

«Два мешка морковки, четыре мешка картошки, на свеклу забили: мокрая от снега, тяжело стало. Мы очень довольны, спасибо», — отчиталась Зарина;

«Сегодня сгоняли, картошки навалом, морковки тоже. Там хватит на всех», — поддержала Натали.

«Это на всю семью»

Источник: Ксения Клочкова / FONTANKA.RU

В субботу днем на поле приехал и корреспондент «Фонтанки». С неба падал мокрый колючий снег, у поля с морковью припарковалось с десяток машин.

«Проходите дальше, на первых рядах овощи уже не очень», — воодушевленно поделилась женщина лет пятидесяти с полным ведром корнеплодов.

Недалеко от канавы, на островке посреди месива глины, трудились две женщины в косынках. Моркови они набрали три огромных мешка.

«Что мы будем делать с ней? Ну как же, раздадим: это на всю семью, она у нас большая, всем еда пригодится. Откуда узнали? Кто-то сказал, не помним уже», — осторожно отозвались они на расспросы.

С парковки посреди поля выехал мужчина на стареньком «Форде».

«Вот туда, за свеклой, направо и к лесу. Увидите кучу с навозом — сразу за ней. Свекла очень хорошая, крупная. Мне рассказала жена, а ей коллега по работе. Я со всеми поделюсь, невероятная удача», — заулыбался он.

За картошкой приехали и люди в спецовках, судя по всему, дворники.

«У нас есть служебный подвал, там можно хранить картошку. Нам сказала женщина во дворе. Точно ли это легально? Да если бы было нет, нас давно уже бы всех выгнали отсюда, но мы уже второй день приезжаем копать».

Рядом к дороге подъехала «Газель» — мужчины начали грузить внутрь огромные тюки картошки.

«Всем хватит. Жалко будет, если это всё пропадет, а мы всё-таки блокадный город, знаем цену еде», — покачала головой женщина в испачканной грязью одежде.

Она живет в доме неподалеку, у нее есть погреб — там картошка пролежит всю зиму. О том, что здесь можно собрать овощи, она узнала из соцсетей.

Пробраться между грядками — не самая простая задача. Поле превратилось в глиняное месиво: грязь цепляется к сапогам, ноги вязнут.

Рядом с полем иногда проезжают тракторы и грузовики. На приехавших сотрудники совхоза не обращают внимания, будто так всё и было задумано.

Гроздья картошки прячутся под постепенно замерзающей землей.

«Обязательно съездите еще на другую часть поля, это в двух километрах. Там еще белая картошка, гораздо лучше, чем эта красная, крупнее», — советует мужчина с соседней гряды.

За полтора часа — пакеты полные, ноги и руки грязные, а щеки красные от ветра и снега.

А точно ли надо было спасать?

Источник: Ксения Клочкова / FONTANKA.RU

Племенной завод «Приневское» в поселке имени Свердлова, куда массово ринулись петербуржцы, — крупное сельскохозяйственное предприятие Ленобласти. Завод специализируется на выращивании овощей, производстве и переработке коровьего и козьего молока, а также занимается разведением скота.

В прошлом году на предприятии работало 549 человек, чистая прибыль по итогам года составила 255,8 миллиона рублей. Судя по финансовой отчетности, до этого доходы завода падали, а в прошлом году предприятие показало рост.

Последние сообщения в соцсетях завода датированы серединой октября: сотрудников поздравили с профессиональным праздником.

В поздравлении от главы Свердловского сельского поселения сказано: «В этом году погода внесла свои коррективы в ход уборочной кампании. Но, несмотря на капризы природы, наши аграрии продолжают свою работу, проявляя профессионализм и умение справляться с любыми задачами».

За подтверждением информации о призыве о помощи в сборе урожая «Фонтанка» обратилась к директору ЗАО «Племенной завод „Приневское“». Однако собеседник не был многословен. «Мы уже всё закончили, спасибо», — сказал он.

Вопрос о призыве к горожанам с просьбой о помощи остался без ответа: руководитель повесил трубку.

Глава Всеволожского района Андрей Воропаев на телефонный звонок ответил, заметив, что пока находится в отпуске.

По его словам, о трудностях со сбором урожая в «Приневском» известно, но о каком-либо призыве к жителям Петербурга и Ленобласти он не знает.

Стоит добавить, что, помимо «Приневского», от дождей пострадали еще несколько предприятий Ленобласти.

В Ломоносовском районе глава администрации Алексей Кондрашов говорил, что у совхоза «Победа» испорчена трава, которой должны были кормить коров. А в Тосненском районе пострадал фермер Сеймур Ширалиев — его хозяйство насчитывает десятки гектаров, там выращивают капусту и картошку.

Голода, уверяют областные власти, из-за ситуации со сбором урожая зимой не будет.