Так выглядит дом культуры в одном из сел Источник: Елена Дробенко

«Можно купить здесь недвижимость и приезжать в отпуск, но не жить», — так спустя три года отзывается о жизни в Крыму 35-летняя Елена Дробенко. Из-за проблем с легкими она вместе с мужем и сыном переехала на северо-запад полуострова. Семья продала квартиру в Сибири и купила старый дом в южном селе.

Обычно мы рассказываем о тех, кто переехал к морю и остался доволен. Но эта история совершенно другая: дышать Елене и правда стало легче, однако семья потеряла много денег, а вернуться им уже некуда. Из того, что не понравилось на юге, получился целый список. Подробно обо всем Елена рассказала корреспонденту NGS24.RU Татьяне Зарве.

«Насмотрелись обзоров на YouTube»

Многие здания в провинции Крыма находятся в плачевном состоянии Источник: Елена Дробенко

До переезда семья жила в Красноярске: трехкомнатная квартира, пусть и в ипотеке, и хорошо оплачиваемая работа у обоих. Елена по образованию бухгалтер, ее муж — энергетик.

— У нас полноценная семья: муж, ребенок — был хороший достаток. Но в 2023 году подкосило здоровье, и мне нужно было поменять климат. В Красноярске постоянный режим «черного неба», начались заболевания легких и аллергия, — рассказывает Елена.

Единственной причиной переезда стал воздух, все остальное семью устраивало:

— Если бы в Красноярске не было «черного неба», мы бы не уехали из своего любимого города.

Новое место для жизни выбирали по роликам в интернете. На YouTube Крым показывали как регион, где жить — одно удовольствие.

— Мы насмотрелись обзоров и решили продать квартиру, оставить хорошо оплачиваемую работу и переехать в Крым. Продали, погасили ипотеку, на руках осталось два миллиона рублей. Загрузились всей семьей и поехали.

Сразу покупать жилье не стали. Сначала семья объехала полуостров и примерно по месяцу пожила на южном побережье, на востоке, на севере и на северо-западе.

— Везде климат разный, и цены на недвижимость тоже, — объясняет Елена.

Цены на жилье

Остановились на северо-западе, потому что жилье там было доступно по деньгам. Семья купила дом на 25 сотках в одном из сел Первомайского района: уложились в те два миллиона, что остались после продажи трешки. Здание построено из ракушняка (пористый камень из спрессованных морских ракушек. — Прим. ред.) в 1925 году. Ни воды, ни туалета внутри не было — удобства семья оборудовала уже позже.

Тогда покупка казалась удачной, но за три года жилье, по наблюдениям Елены, подорожало в разы, причем даже в некурортных районах на севере. По ее словам, квартира в трехэтажном кирпичном доме, которая раньше стоила максимум миллион рублей, сейчас продается за 6–7 миллионов. Стройматериалы для ремонта семье обходятся в два-три раза дороже, чем на материке.

Режима «черного неба» тут нет, но есть другие нюансы Источник: Елена Дробенко

Недавно для Крыма и Севастополя запустили льготную ипотеку под 8% годовых, и семья всерьез задумалась о переезде из старого дома в квартиру. Но в банке объяснили, что программа действует только на новостройки и апартаменты.

— Мы давай искать, что можно купить за восемь миллионов. Смотрим, а можем купить только маленькую студию на 12 квадратов. И первоначальный взнос 20%. Где человеку взять 20%, если у него зарплата 20 тысяч? — говорит Елена.

Продать дом и уехать обратно, по ее словам, тоже не выйдет. Покупателей на сельское жилье она сейчас не видит. Полуразрушенные постройки на 12 сотках по соседству выставляют за 450 тысяч или миллион рублей, но их, говорит она, не берут даже под материнский капитал.

— Вернуться уже некуда. У меня была квартира в ипотеке под низкий процент, а сейчас такого нет. Я очень жалею, что продала квартиру и уехала.

Работа и зарплата

Сыну, которому сейчас 14 лет, со школой повезло. В селе, где живет семья, есть и садик, и школа, проблем с учителями не возникло. А вот взрослым найти работу оказалось намного сложнее. В самом селе ее нет, ближайший поселок с вакансиями — в 30 километрах, но зарплаты там, по словам Елены, невысокие.

— Специалист высшей категории в администрации получает 22 тысячи рублей. Голый оклад, без премий. А почтальон на полставки получает пять тысяч.

Она сама хотела устроиться бухгалтером, но быстро посчитала, что ездить на работу на машине просто невыгодно. Когда Елена искала работу, литр бензина, по ее словам, стоил 350 рублей.

— Зарплата 20 тысяч, а машина ест 10 литров на сотню. Я должна работать только на бензин?

В итоге муж сибирячки устроился работать по специальности, а она сама занимается хозяйством.

С общественным транспортом дела обстоят не лучше. Автобус до поселка ходит один раз в день: утром в 06:30, а возвращается к восьми вечера, билет стоит 130 рублей.

Стоимость продуктов

Цены в магазинах для семьи тоже оказались высокими, даже в дискаунтерах. По словам Елены, в «Народном Амбаре» (сеть продуктовых магазинов-дискаунтеров в Крыму. — Прим. ред.) сметана стоит 200 рублей, самое дешевое сливочное масло — 370 рублей за пачку.

Такие цены в местном дискаунтере Источник: Елена Дробенко

Упаковка макарон весом 400 граммов стоит 100 рублей, банка недорогого кофе на 95 граммов — 600 рублей. Заказы с маркетплейсов семье тоже обходятся дороже, чем на материке. Елена говорит, что товар за 1,5 тысячи рублей может выйти в 3 тысячи.

Сейчас она наблюдает, как многие повторяют путь ее семьи: продают благоустроенное жилье и едут на юг за лучшей жизнью. Поэтому она и решила написать в редакцию:

— Все рассказывают, что Крым — это курорт, что здесь замечательно, хорошо. А на самом деле всё не так. Хочу предостеречь людей, рассказать, как на самом деле.

Сероводородная вода

Но больше всего нареканий у Елены даже не к ценам и зарплатам, а к воде. Скважина в селе есть, но она, по ее словам, сероводородная, и семья никак не может к ней привыкнуть.

— Когда мы купили дом, никто не сказал, и мы не проверили. Она вроде чистая, но ее нельзя пить, пахнет тухлым яйцом.

Такой осадок, говорит Елена, остается в воде Источник: Елена Дробенко

За первый год в доме сломались три новые стиральные машины, проржавели мультиварка и смеситель. Новый минивэн, на котором семья приехала, сейчас тоже покрылся ржавчиной. Всё это собеседница связывает с качеством воды.

— Я спрашиваю, кто мне это будет возмещать, а никому до этого нет дела.

Минивэн стремительно ржавеет Источник: Елена Дробенко

Стирать при этом приходится водой из-под крана — другой в доме просто нет.

— Вещи после стирки безумно воняют, даже если их выветривать. Никакие кондиционеры не помогают. Летом в жару еще ничего, а зимой и осенью ты сам этим запахом пропахиваешь.

Для питья и готовки воду приходится покупать. Раз в неделю семья ездит к водомату (автомат, который продает очищенную питьевую воду на розлив. — Прим. ред.) и набирает 25 бутылей по 19 литров, литр стоит пять рублей. На этой воде готовят, ее пьют все, включая домашних животных, ею же моют посуду.

Питьевую воду семья раз в неделю привозит из водомата Источник: Елена Дробенко

С жалобами на воду Елена, по ее словам, обращалась сначала в администрацию района, а потом и в «Воду Крыма».

ГУП РК «Вода Крыма» — государственное унитарное предприятие Республики Крым и крупнейшая на полуострове организация в сфере ЖКХ. Она отвечает за водоснабжение и канализацию, подключает дома к сетям и выдает для этого технические условия. Если вода в кране плохая, жители идут с жалобами именно туда.

— Я плачу за кубометр 70 рублей. Почему я должна пользоваться водой, которую нельзя пить? — возмущена Елена.

Соседи, которые живут в селе десятилетиями, относятся к ситуации спокойно. Жаловаться здесь не принято, люди просто приспособились.

— Соседи говорят: «Есть вода, мы ее отстаиваем и пьем». Через двое-трое суток запах и правда уходит. Этой водой люди моются, стирают, поят скотину.

Обращение о качестве воды Елена, по ее словам, отправила и главе региона, но ответа пока не получила.

Так выглядит налет, который оставляет вода Источник: Елена Дробенко

Перебои с топливом

Этим летом к проблемам с водой добавились перебои с топливом. В Крыму ограничивали продажу бензина и отпускали его по талонам. Для семьи, которая живет в 30 километрах от ближайшей АЗС, это стало настоящей бедой.

— Невозможно было уехать на работу. Кто-то выезжал на материк и привозил бензин. Это мелкие частники, они продавали по 450 рублей за литр.

Сейчас на заправке в поселке топливо есть, но купить его по-прежнему непросто. Елена рассказывает, что бензин отпускают по талонам, а очередь из машин выстраивается еще с вечера. Если приехать из села утром, топлива может уже не хватить, и тогда его приходится покупать с рук намного дороже.

Собеседница говорит, что пыталась пожаловаться на перекупщиков в прокуратуру и Следственный комитет:

— Никто на это не реагирует. Как люди торговали, так и торгуют.

Отключение электричества

Тем же летом в Крыму были массовые отключения электричества. Семья Елены, по ее словам, около двух недель жила без света. Она вспоминает, что генераторы тогда резко подорожали. Модели, которые стоили 18 тысяч рублей, продавали за 30 тысяч, а покупатели записывались в очередь. Магазины в селе в эти дни и вовсе не работали.

Продавать почти нечего Источник: Елена Дробенко

Тяжелее всего в эти недели семье пришлось с питьевой водой. За ней, по словам Елены, приходилось ездить на машине в соседние поселки и платить за нее в два-три раза дороже обычного.

— А если у тебя нет машины, выживай как хочешь.

Отопление

Отдельная статья расходов — отопление. Свой дом семья отапливает углем, и его цена в этом году, по словам Елены, сильно скакала. К примеру, в мае тонна угля-орешка стоила 16,5 тысячи рублей, а в июле доходила до 35 тысяч, тогда как в Красноярске тонна крупного угля обходится примерно в 2,5 тысячи рублей.

— Сейчас субсидированный уголь стоит 19,5 тысячи рублей, но его днем с огнем не сыщешь. Обычные частники тонну продают за 23 тысячи плюс 4,5 тысячи за доставку.

Такой выходит чек за уголь Источник: Елена Дробенко

Перейти на газ семье тоже не по карману. Елена говорит, что бесплатно трубу доводят только до забора, а за коммуникации до дома, котел и подключение нужно заплатить около 360 тысяч рублей.

— 360 тысяч рублей при зарплате 20 тысяч. Представляете? — возмущается Елена.

Отапливать дом электричеством, по ее подсчетам, тоже недешево. Свет считают по ступенчатому тарифу, и за первые 150 киловатт в месяц семья платит около семи рублей за каждый.

— От 150 до 300 киловатт уже восемь рублей, и дальше выше и выше.

У семьи своя черешня Источник: Елена Дробенко

«Если человек честный, ему тут только выживать»

Совсем без плюсов жизнь в Крыму всё же не обходится. У семьи свой виноград, орехи, яблоки и черешня, небо всегда чистое, а дышать здесь и правда стало легче.

Однако на главное, ради чего обычно едут на юг, денег не остается. За этот год семья ни разу не съездила на море: всё уходит на бензин, коммуналку и продукты. К тому же, говорит Елена, куда-то выезжать сейчас небезопасно.

Подводя итог трем годам жизни в Крыму, она делит всех, кто сюда едет, на две категории.

— Если человек добросовестный и честный, ему тут только выживать. А если спекулянт, то наживется на бедах нашего населения. Я бы не рекомендовала сюда переезжать, — заключает она.