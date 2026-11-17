Алименты будут считать по реальным нуждам ребенка Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Конституционный суд разрешил судам снижать алименты, если доходы родителя очень высокие. Решение приняли после жалобы вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова.

Сафонов спорил с бывшей женой из‑за выплат на дочь. Суды обязали его отдавать четверть заработка, а он просил установить фиксированную сумму — 300 тысяч рублей в месяц. Футболист объяснял, что при его доходах четверть зарплаты — это намного больше, чем реально нужно ребенку. К тому же он и раньше переводил деньги и в общей сложности выплатил уже больше 90 миллионов рублей. Но суды отказывали. По правилам алименты считают в долях от дохода, а сам по себе большой заработок не считался поводом менять схему.

Тогда Сафонов обратился в Конституционный суд. Там согласились с тем, что сама норма закона правильная, но применять ее нужно не механически. Если доход родителя сильно выше обычного, четверть от него может оказаться избыточной суммой. В таких случаях суд вправе назначить алименты в твердой сумме или уменьшить долю. Главное, чтобы ребенок ни в чем не нуждался.

Судьи пояснили, что раньше такой расчет работал, потому что доходы у людей были примерно на одном уровне. Сейчас ситуация другая: у кого‑то зарплата — 50 тысяч рублей, а у кого‑то — несколько миллионов. Поэтому важно смотреть на реальные потребности ребенка.

«Сумма алиментов должна определяться с учетом возраста ребенка, его здоровья (в том числе возможного лечения), круга правомерных интересов, получаемого им образования, места жительства, необходимости его всестороннего развития, и сохранение прежнего уровня его обеспечения не может осуществляться без учета иных заслуживающих внимания обстоятельств», — говорится в пресс-релизе Конституционного суда.

Суд назвал ориентиром сумму в 200 тысяч рублей. Доходы выше этого уровня считаются высокими. Получается, алименты около 300 тысяч рублей могут быть достаточными, если нет серьезных дополнительных трат, например на лечение. При этом суд напомнил, что алименты должны идти именно на ребенка, а не становиться способом улучшить положение второго родителя.

«Сама по себе эта норма остается, она нормальная, близка к идеалу, тем не менее в суде такой плательщик алиментов может поставить вопрос о некотором их снижении. В любом случае это будет решать суд с учетом обстоятельств конкретного дела», — пояснил журналистам судья Конституционного суда Евгений Тарибо.

Теперь все суды обязаны учитывать эту позицию. Процессы, где выплаты посчитали автоматически, могут пересмотреть. Дело Сафонова тоже отправят на новое рассмотрение, чтобы решить, какой размер алиментов будет справедливым. Уже перечисленные деньги возвращать не придется.

«Никакого автоматизма быть не может. Наоборот, до принятия данного решения Конституционным судом был автоматизм в применении 1/4. Вот 1/4, и трава не расти. Сколько там получится, 5 или 8 млн, дальше этого суды не рассуждали. Сегодня появилась возможность поговорить на эту тему, взвесив все за и против», — добавил Тарибо.