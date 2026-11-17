Бюджет Ярославской области в 2027 году Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ноябрь — традиционный месяц для обсуждения бюджетов всех уровней. Так, в Ярославской области депутаты и правительство вторую неделю детально оценивают цифры на заседаниях — куда и сколько направить.

Редакция 76.RU тоже изучила проект бюджета региона и нашла в нем интересную графу «ежемесячные выплаты на личные расходы». Она встречается четыре раза в разных сферах:

42 тысячи 480 рублей на личные расходы в сфере здравоохранения;

1 млн 369 тысяч 980 рублей на личные расходы в сфере образования;

440 тысяч 862 рубля в разделе социальной поддержки населения;

19 тысяч 962 рубля в разделе развития культуры.

Кому предназначены эти деньги?

Генеральные цифры в бюджете Ярославской области на 2027 год планируются следующими: доходы в 160,7 млрд рублей; расходы в 161,1 млрд рублей.

Оказывается, в социальном кодексе Ярославской области существует статья № 90 под названием «Ежемесячная выплата на личные расходы».

«Размер ежемесячной выплаты на личные расходы составляет 177 рублей . Ежемесячная выплата на личные расходы назначается и выплачивается детям, оставшимся без попечения родителей , при достижении ими 14 лет и лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по основным образовательным программам, слушателями, студентами среднего профессионального образования, а также воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», — указано в документе в последней редакции от 19 декабря 2025 года.

Таким образом, речь идет о деньгах на личные расходы для детей-сирот, которым уже есть 14 лет. Распоряжаться они могут 177 рублями в месяц, если, конечно, все будет сделано правильно, чтобы оформить выплату.

Сколько человек может получить эти деньги:

240 человек в сфере здравоохранения;

7740 получателей по теме образования;

2490 человек по соцподдержке;

112 получателей в сфере культуры.