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Город Передел мусорного рынка Определили нового ярославского оператора по вывозу мусора — кто он

Определили нового ярославского оператора по вывозу мусора — кто он

Рассказываем, когда начнет работать компания

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Кто стал новым региональным оператором по вывозу мусора в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКто стал новым региональным оператором по вывозу мусора в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Кто стал новым региональным оператором по вывозу мусора в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области окончательно определили нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования 16 ноября.

«В связи с истечением срока действия контракта с прежним оператором проведена процедура открытого конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области. По результатам отбора на 10-летний срок заключено соглашение с ООО «Ярославский экологический оператор»», — рассказали региональные власти.

Победителя определяли с помощью конкурса. Власти присматривались к компании, которая будет ответственна за вывоз мусора из контейнеров со всего региона.

ООО «Ярославский экологический оператор» — это новая областная компания, которую создали два месяца назад. Она предложила свои услуги за самую низкую цену — 27 млрд 838 млн 161 тысячу 26 рублей. За победу боролся и действующий мусорный оператор в регионе ООО «Хартия». Она запросила за работы на полмиллиарда больше — 28 млрд 432 млн 459 тысяч 46 рублей. Заявку на аукцион также подавало ООО «Скоково», но фирму не допустили до участия.

«В связи с тем, что значение приведенной стоимости услуги регионального оператора ООО „Хартия“ превышает минимальное значение приведенной стоимости услуги регионального оператора, предложенное в заявке ООО „Ярославский экологический оператор“, более чем на 2 процента, лучшие условия исполнения соглашения соответствуют значению приведенной стоимости услуги регионального оператора, предложенному ООО „Ярославский экологический оператор“», — публиковали ранее в протоколе первого этапа оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

«За» проголосовали все пятеро членов комиссии.

Что известно о новом операторе

По данным сервиса «Контур.Фокус», организацию ООО «Ярославский экологический оператор» учредило ярославское Министерство имущественных отношений. Юрлицо зарегистрировано еще 4 сентября 2026 года. Компания занимается сбором, утилизацией и обработкой опасных и неопасных отходов. В видах деятельности в документации также перечислены: сбор и обработка сточных вод, строительство нежилых зданий и другое. Предприятие уже получило две лицензии на работу с разными классами отходов.

Предприятие уже получило две лицензии на работу с разными классами отходов. Его возглавил управленец из Самарской области Андрей Шестаков. Он же возглавляет АО «Скоково» — компанию, управляющую полигоном ТКО под Ярославлем.

Кто такой Андрей Шестаков

Как рассказали в Минприроды, ООО «Ярославский экологический оператор» начнет работать в регионе с 1 января 2027 года. Соглашение будет действовать по 31 декабря 2036 года. Контракт текущего регионального оператора «Хартия» заканчивается 31 декабря 2026 года.

Напомним, в начале октября 2026 года в регионе утвердили новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Это документ, в котором прописывают всё, что касается этой сферы: количество и загрузка полигонов, мусоросортировочных станций, создание новых объектов инфраструктуры и вывод из работы действующих полигонов (например, в Ростове Великом закроют свалку в 2027 году и планируют разместить пункт перевалки отходов).

Новому оператору нужно работать с учетом всех требований документов. Например, в схеме предусмотрено, что 64,1 % собранных ТКО должно направляться на сортировку, 34 тысячи тонн — на вторичную переработку.

Что еще нужно знать

Недавно стало известно, что под Ярославлем собираются построить новый комплекс по обращению с отходами, в который войдут мусоросортировочный завод и комплекс по утилизации. Также предполагается модернизация самого полигона «Скоково». Планируется, что работы будут проводиться по концессионному соглашению, которое правительство региона заключит с АО «Скоково» на 25 лет.

Реализовать проект планируется в два этапа. Мы подробно рассказывали о деталях планируемого концессионного соглашения.

При этом собираются закрыть полигон в Ростове Великом, куда везут мусор из трех округов: Переславль-Залесского, Ростовского и Борисоглебского. Отходы после закрытия свалки поедут через ярославский мусоросортировочный комплекс АО «Чистый город» на полигон ТКО АО «Скоково» в региональный центр.

Из-за закрытия полигона в Ярославской области назрел мусорный скандал. Отходы, которые он принимал раньше, придется везти в Ярославль. Дорога неблизкая, чтобы ускорить процесс вывоза отходов, собираются строить пункт для перевалки мусора. Правда, по документам место выбрали такое, что у жителей неподалеку волосы встали дыбом.

Возмущение набрало обороты — в редакцию 76.RU обратилась инициативная группа, которая собрала уже около 2 тысяч подписей жителей деревни Вахрушево, поселка Семибратово и села Никольского против строительства станции. Чтобы прояснить ситуацию, глава Ростовского района Андрей Шатский назначил с жителями встречу для обсуждения проекта. Собрание состоится 19 ноября в Белогостицах.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Мусор Региональный оператор по обращению с ТКО Министерство природопользования
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Комментарии
4
Гость
1 минута
Ну теперь наверно "чистота "будет у помойки,груд мусора несанкционерованных свалок около бачков не будет,Заживем ,хотя как было так и останется Ведь оператор,как и Хартия,за свалки на мусорке не отвечают
Гость
7 минут
Новый оператор областная компания. Значит, не какая-то заезжая фирма, а своя, под контролем региона. Посмотрим по делам, хороший ли выбор, но пока выглядит обещающе
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