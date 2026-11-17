Движение по мосту до сих пор закрыто Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Крымский мост получил повреждения во время атаки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. Рассказываем подробнее о случившемся.

«16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Беспилотники ударили по крымскому мосту дважды. После первой атаки проезд был закрыт более 16 часов. Десятки машин застряли на переправе в ожидании.

Во время второй атаки также временно приостановили движение по автомобильной и железнодорожной частям, сообщили в Минтрансе. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиров, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обещали обеспечить питанием и водой.