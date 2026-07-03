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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Чемпионский сезон стал последним: звезды «Локомотива» завершили карьеру

Чемпионский сезон стал последним: звезды «Локомотива» завершили карьеру

Об этом говорится в материале на сайте КХЛ

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Двое экс-нападающих «Локомотива» завершили карьеру | Источник: Александр Куренной / 76.RUДвое экс-нападающих «Локомотива» завершили карьеру | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Двое экс-нападающих «Локомотива» завершили карьеру

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Двое бывших нападающих ярославского «Локомотива» завершили карьеру. О том, что Байрон Фрэз и Рихард Паник приняли такое решение, рассказал журналист Олег Протасов в тексте про итоги сезона железнодорожников на сайте «КХЛ».

«Почти как и год назад, подавляющее большинство состава ярославцы сохранили. Потерь количественно немного, но они достаточно существенные: игравшие немаловажную роль Рихард Паник и Байрон Фрэз завершили карьеру, а Гернат, контракт которого подошёл к концу, либо ещё не определился с будущим, либо просто не торопится обнародовать принятое решение», — говорится в материале.

Канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2024 году.

До перехода в ярославский клуб Байрон Фрэз играл в «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».

По мнению Олега Протасова, найти равноценные замены Байрону Фрэзу и Рихарду Панику на внутреннем рынке практически нереально.

«Но хорошая новость в том, что они освобождают легионерские позиции, следовательно и круг поиска значительно расширяется (то же самое касается и вероятной потери Герната). А финансовые возможности для высококачественных приобретений у ярославцев в наличии, так что скорее всего явных „дыр“ в составе „Локомотива“ к старту нового сезона не будет», — считает аналитик.

В ярославском клубе «Локомотив» информацию о завершении карьеры бывших легионеров не комментировали, что и понятно — у обоих уже истекли сроки контрактов. Фактически, зарубежные хоккеисты больше не имеют отношения к команде.

Словацкий хоккеист команды Рихард Паник дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году. В регулярном чемпионате-2024/2025 сыграл в 29 матчах. Рихард заработал 12 очков, из которых 6 шайб и столько же передач.

Впервые в карьере получил звание лучшего нападающего в лиге после сезона 2025/2026.

До перехода в «Локомотив» Паник играл во многих крупных клубах: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и других.

Ранее мы публиковали, сколько заработали хоккеисты «Локомотива» за сезон.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
КХЛ ХК Локомотив Нападающий Карьера
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Комментарии
4
Гость
29 минут
Паник и Фрез - отдельная глава в истории нашей команды, спасибо им за эмоции. Но команда - это больше, чем отдельные звёзды. Локо точно не остановится и в следующем году покажет, кто тут хозяин льда!
Гость
30 минут
Жаль прощаться с Паником и Фрезом , они столько крутых моментов подарили! Но Локомотив - это настоящая машина: найдёт новых героев и в следующем году снова всех порвёт. Верим в команду!
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