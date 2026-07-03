Чемпионский сезон стал последним: звезды «Локомотива» завершили карьеру

Двое бывших нападающих ярославского «Локомотива» завершили карьеру. О том, что Байрон Фрэз и Рихард Паник приняли такое решение, рассказал журналист Олег Протасов в тексте про итоги сезона железнодорожников на сайте «КХЛ» .

«Почти как и год назад, подавляющее большинство состава ярославцы сохранили. Потерь количественно немного, но они достаточно существенные: игравшие немаловажную роль Рихард Паник и Байрон Фрэз завершили карьеру, а Гернат, контракт которого подошёл к концу, либо ещё не определился с будущим, либо просто не торопится обнародовать принятое решение», — говорится в материале.

До перехода в ярославский клуб Байрон Фрэз играл в «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».

Канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2024 году.

По мнению Олега Протасова, найти равноценные замены Байрону Фрэзу и Рихарду Панику на внутреннем рынке практически нереально.

«Но хорошая новость в том, что они освобождают легионерские позиции, следовательно и круг поиска значительно расширяется (то же самое касается и вероятной потери Герната). А финансовые возможности для высококачественных приобретений у ярославцев в наличии, так что скорее всего явных „дыр“ в составе „Локомотива“ к старту нового сезона не будет», — считает аналитик.

В ярославском клубе «Локомотив» информацию о завершении карьеры бывших легионеров не комментировали, что и понятно — у обоих уже истекли сроки контрактов. Фактически, зарубежные хоккеисты больше не имеют отношения к команде.

Словацкий хоккеист команды Рихард Паник дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году. В регулярном чемпионате-2024/2025 сыграл в 29 матчах. Рихард заработал 12 очков, из которых 6 шайб и столько же передач.

Впервые в карьере получил звание лучшего нападающего в лиге после сезона 2025/2026.

До перехода в «Локомотив» Паник играл во многих крупных клубах: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и других.