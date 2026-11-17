Владимир Пшеничников родился в Узбекистане. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.

Практически весь карьерный путь Пшеничников работал во власти. По данным сервиса «Контур.Фокус», он в разное время был директором муниципального казенного учреждения «Управление комплексного содержания территории Тутаевского района», директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

При этом он был владельцем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированным в ноябре 2023 года в Донецке и занимающимся строительством. Но в сентябре 2025 года фирма отошла Никите Пономареву.

В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Представлял «Единую Россию». В мае 2024 года в партии приостановили его членство.

Игорь Синицын является директором ООО «Компания „Техкомплект“», зарегистрированного в поселке Песочное Рыбинского района. Учредитель этой организации — Алексей Синицын. Фирма работает в сфере строительства. Выручка за 2023 год составила 1,3 миллиона рублей.