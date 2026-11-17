Бывшему депутату муниципального совета Тутаевского района пятого созыва 39-летнему Владимиру Пшеничникову изменили приговор. Ранее он был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Экс-депутата приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Днем 16 ноября коллегия Ярославского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны обвинения.
«Приговор Тутаевского городского суда Ярославской области от 25 июня 2025 года в отношении Пшеничникова Владимира Викторовича в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 285 УК РФ, связанному с исполнением муниципального контракта № 5-Ц от 22 апреля 2022 года, отменен, уголовное дело в этой части передано на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда», — говорится в решении Ярославского областного суда.
Ч. 1 ст. 285 УК РФ — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Максимальное наказание по этой части статьи — до четырех лет лишения свободы.
Ранее Владимира Пшеничникова оправдали по статье о превышении должностных полномочий в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Именно этот момент просит пересмотреть сторона обвинения.
Подробности уголовного дела
25 июня 2025 года суд признал виновными Владимира Пшеничникова и 51-летнего директора коммерческого предприятия Игоря Синицына в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2022 году Пшеничников, будучи директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района, заключил с родственницей Синицына фиктивные контракты на подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог по улицам Комсомольской, Ленина и Терешковой в Тутаеве по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Пшеничников подписал акты выполненных работ по указанным контрактам, на основании которых подрядчику необоснованно перечислили 1,6 млн рублей бюджетных средств. Чтобы создать видимость исполнения контрактов, Пшеничников нашел знакомых специалистов в сфере инженерных изысканий и проектной документации. Они составили для него необходимые документы.
Схему раскрыли сотрудники ярославского управления ФСБ. По ходатайству следователя обвиняемые были заключены под стражу, а в целях компенсации ущерба на их имущество наложили арест на сумму больше 3,7 млн рублей.
Что известно про Владимира Пшеничникова и Игоря Синицина
Владимир Пшеничников родился в Узбекистане. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
Практически весь карьерный путь Пшеничников работал во власти. По данным сервиса «Контур.Фокус», он в разное время был директором муниципального казенного учреждения «Управление комплексного содержания территории Тутаевского района», директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».
При этом он был владельцем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированным в ноябре 2023 года в Донецке и занимающимся строительством. Но в сентябре 2025 года фирма отошла Никите Пономареву.
В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Представлял «Единую Россию». В мае 2024 года в партии приостановили его членство.
Игорь Синицын является директором ООО «Компания „Техкомплект“», зарегистрированного в поселке Песочное Рыбинского района. Учредитель этой организации — Алексей Синицын. Фирма работает в сфере строительства. Выручка за 2023 год составила 1,3 миллиона рублей.