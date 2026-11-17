Тренер не сомневается в скором получении звания первой ракетки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Напишите, что мы все в восхищении», — именно с этой фразы начался разговор NGS24.RU с Ольгой Атылиной, тренером обладательницы второй ракетки мира Мирры Андреевой. В понедельник, 16 ноября, наставница уроженки Красноярска рассказала, какие эмоции испытала после победы своей подопечной и как та отреагировала на ее поздравления.

Пока весь мир следил за результатами Итогового турнира WTA, среди зрителей был человек, для которого успех Андреевой значил особенно много — тренер, взрастивший спортсменку.

«И сам чемпионат смотрела, и новости читала, конечно, гордость. Не передать словами», — отмечает собеседница.

Говоря о победе, сдержать эмоции ей, судя по разговору, не удается.

«Просто зашкаливает. Шутим, что Мирра давно хотела машину, а теперь вот получила. Мы всегда-всегда в нее верили. Я в восторге. В 19 лет быть второй по всему миру — это непостижимо. На данный момент просто восторг и восхищение, по-другому и не скажешь», — делится тренер.

На вопрос, грозит ли Андреевой первая ракетка, Ольга отвечает, что для юной спортсменки с такими показателями это не станет проблемой.

«Ей до первой ракетки 200 с чем-то очков осталось (293 — Прим. ред.), там только догнать Елену Рыбакину нужно», — продолжает она.

Поздравить победительницу удалось только через соцсети.

«Я ей написала. Она мне просто „спасибо“ ответила. Понимаю, что времени нет, устала, часовые пояса. Она же всем на поздравления сама отвечает. Представляете, как там все сейчас на неё валится? Обычно они после соревнований начинают писать. С мамой Мирры подольше поговорили. Тоже говорит, что устала безумно, но мы счастливы, восхищаемся, радуемся и поздравляем», — подводит итог Ольга Атылина.

Вчера ночью Андреева обошла украинку Элину Свитолину и стала чемпионкой в финале Итогового турнира WTA и заняла вторую строчку в топе лучших теннисисток мира.