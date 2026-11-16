Ярославцы рассказали, что их раздражает в городе больше всего: «Самая бесячая проблема»

Жители Ярославля рассказали, что их бесит в городе больше всего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы рассказали, что их больше всего бесит в городе. Пообщаться на эту тему мы предложили в нашем канале в Max. Оказалось, что многих жителей раздражает одно и то же.

Имена всех героев текста изменены. — Прим. ред.

Ямы на дорогах и сложность с парковкой

Сильнее всего захотели высказаться местные автомобилисты. Кого-то бесит неважное состояние дорог, кто-то сетует на отсутствие парковочных мест.

«Разбитый асфальт во дворах, грязные мусорные площадки с крысами. Это по всей Пятерке почти», — написала Екатерина.

«Отсутствие парковочных мест во дворах», — высказался о своем раздражении один из водителей.

«Даже если двор отремонтировали и основная дорога норм, выезд из дворов остается в состоянии бомбили. Перед магазинами — ад. Например, у „Магнита“ на Ньютона, 63. Таких очень много», — отметил ярославец Василий.

«Открытые колодцы, даже на отремонтированных дорогах их могут оставить без крышки!» — заметил житель города.

«Люблю поездки на велосипеде, но негде. На проезжей части опасно, даже если едешь по правилам, на тротуаре мешаешь пешеходам», — пожаловался на свою боль велосипедист.

«Шум машин на набережной Волги! А раньше их не было! Катались по дороге на велосипедах, самокатах и роликах!» — поностальгировал читатель 76.RU.

«Отключают горячую воду»

Есть и полярные мнения. Один из читателей 76.RU пожаловался на частое отключение воды. Нашелся и тот, кто с ним поспорил.

«Переехав в город, самая бесячая проблема с водой. Отключают горячую воду на сколько хотят. И регулярно пропадает без всяких объявлений. Качество тоже ужасное, без магистрального фильтра не знаю, как техника у других людей служит», — рассказала ярославна.

«Зря вы так. Мне доводится ездить по стране и общаться с людьми из других городов. И я в последние годы понимаю, что в Ярославле ситуация с водой еще очень неплохая. Отключения горячей воды вне сезона летних ремонтов затрагивают отдельные группы домов. Я лично на себе эту проблему почти не замечаю, горячая есть стабильно и нормального качества (Липовая гора, от котельной № 12). Холодная вода — волжская, нормальная. Несколько лет назад устанавливал стиралку, делал экспресс-анализ. Вода оказалась мягкой. Дополнительный индикатор — кожа моей головы. Мою без проблем, готовлю на этой воде, пью через фильтр», — не согласился с предыдущим комментарием житель города.

«Много сухих деревьев»

Многим ярославцам не нравится, что в столице Золотого кольца становится все меньше зелени.

«Отсутствие зеленого каркаса в городе. Взамен погибших деревьев — бетон или плитка! Летом не спрятаться в тени деревьев ни на улице, ни на детской площадке, лысые улицы и дороги», — высказался наш подписчик Андрей.

«В городе много сухих деревьев, которые не выпиливают, также очень много американских кленов — инвазивных растений, которые также необходимо убирать», — прокомментировал ярославец.

«Идут с собакой без поводка»

Некоторые ярославцы также посетовали на владельцев собак в городе.

«Хозяева собак, большинство не убирают за своими питомцами. Комсомольский парк на Перекопе весь загажен», — отметила Татьяна.

«Бесят жители, которые идут навстречу с собакой без поводка и намордника», — поделилась своим раздражением Ольга.