Девочка родилась на сроке 24 недели и 2 дня Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

В Москве зафиксировали уникальный случай. Столичные медики выходили самого маленького недоношенного ребенка за последние пять лет. Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения.

Девочка родилась на сроке 24 недели и 2 дня. Она появилась на свет весом всего 330 граммов и ростом 25 сантиметров. Врачи перинатального центра «Коммунарки» вместе с мамой крохи боролись за ее жизнь в течение четырех месяцев. Сначала малышка находилась в реанимации, затем — в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей

В результате девочка смогла набрать вес до 2020 граммов. По данным профильного ведомства, ее уже выписали из больницы домой.

Это не первый случай спасения малышей с экстремально низким весом. В феврале 2023 года в Санкт-Петербурге родился мальчик весом 320 граммов — его выходили врачи Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. А в октябре 2026 года врачи из Подмосковья помогли малышке, родившейся весом 367 граммов.