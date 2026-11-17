Школьникам не придется покидать стены родного учебного заведения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательный устный экзамен по истории девятиклассники сдадут весной 2028 года в своей школе. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на традиционной ежегодной Всероссийской встрече с родителями школьников.

На горячую линию ведомства поступает много вопросов про этот экзамен. Поэтому Музаев уточнил, что в 2026 году испытание не проведут. Его запланировали только на весну 2028 года.

«Проведение экзамена запланировано только на весну 2028 года. Устный экзамен будет проходить в „своей“ школе», — сказал Музаев.

Демоверсии устного экзамена по истории опубликуют до 1 сентября 2027 года. Порядок и проведение испытания оформят по той же схеме, что и по остальным предметам, отметил глава службы.

Устный экзамен по истории для девятиклассников протестируют по трем схемам:

По первой схеме задания выдают на бумаге, а экзамен проводит учитель истории. Он задает дополнительные вопросы, ответ записывают на аудио.

По второй схеме формат заданий тоже бумажный, но принимает экзамен любой педагогический работник. Он слушает ответ без вопросов, аудиозапись также ведется.

По третьей схеме задания выполняют на компьютере. Ученик отвечает без дополнительных вопросов, ответ фиксируют на аудио.