Мир в прямом и переносном смысле будет в огне Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Журнал The Economist выпустил новую обложку к ежегодному прогнозу The World Ahead 2027, посвященному темам, которые станут самыми значимыми в следующем году. Издание ожидает политические и финансовые потрясения, а турбулентность вокруг искусственного интеллекта называет почти неизбежной. Разбираем главные точки напряжения.

Ключевым сюжетом выпуска стала посттрамповская эра (период после правления президента США Дональда Трампа). Издание отмечает, что мир начнет задумываться о том, какой будет Америка после действующего лидера, а сам президент не превратится в «хромую утку» (так называют руководителя, который скоро покинет свой пост).

Источник: The Economist / X

«Начинается посттрамповская эра. Но не стоит ожидать, что президент уйдет тихо. С переходом под контроль демократов в обеих палатах Конгресса Дональд Трамп, скорее всего, станет еще более агрессивным и непредсказуемым. Ожидайте новых указов, судебных споров, внезапных переименований географических объектов, грандиозных строительных проектов и военных авантюр, поскольку он будет отчаянно пытаться сохранить свое влияние и сформировать свое наследие», — сказал редактор спецвыпуска Том Стэндидж.

Отдельный раздел посвящен последствиям войны с Ираном. По оценке The Economist, союзники США больше не доверяют Вашингтону, а его враги перестали его бояться. Последствия конфликта перестроят региональную политику и потоки энергоресурсов, а дефицит удобрений и «супер-Эль-Ниньо» угрожают продовольственной безопасности для миллионов людей.

Климатическая часть прогноза звучит тревожно. Авторы ждут еще один год засух, лесных пожаров и волн жары, и 2027 год может снова стать самым жарким в истории. При этом Трамп, по мнению издания, невольно стал главным мировым продавцом возобновляемой энергетики, поскольку зеленые технологии позволяют не только бороться с изменением климата, но и уходить от колебаний мировых энергетических рынков.

В разделе об искусственном интеллекте издание предупреждает о растущем риске краха. Технологические компании берут все больше долгов в сложных и непрозрачных сделках, что повышает опасность обвала на рынке. При этом The Economist считает оправданными опасения по поводу политических, финансовых и киберрисков ИИ, а вот страхи за рабочие места и окружающую среду называет преувеличенными.

Европейский блок прогноза посвящен правым популистам и долговым рынкам. Победа Марин Ле Пен на выборах президента Франции, по оценке издания, вставила бы палки в колеса франко-германского двигателя, на котором держится Евросоюз, и усилила бы тревоги вокруг шатких госфинансов отягощенной долгами Франции. Проблема, впрочем, не ограничивается только этой страной. Многие богатые государства живут не по средствам, доходности облигаций растут, и так продолжаться вечно не может — что-то где-то в итоге лопнет.

Отдельная тема выпуска — Тайвань. По имеющимся данным, глава КНР Си Цзиньпин поставил китайским вооруженным силам срок к 2027 году быть готовыми к захвату острова. Однако технологии изменили саму природу войны, и теперь небольшим державам становится проще противостоять крупным, что показали примеры Украины и Ирана. Как это повлияет на замыслы Китая в отношении Тайваня, станет одним из главных вопросов года.

В редакции отмечают и перемены в повседневной жизни. Лекарства для похудения меняют поведение потребителей, поскольку похудевшие люди начинают активнее тратить на одежду, косметику и фитнес. Параллельно противостарческий эффект этих препаратов возродил интерес фармацевтических компаний к терапии долголетия.

Космическая отрасль, по прогнозу журнала, станет дешевле и доступнее. Starship компании SpaceX приступит к регулярным запускам спутников, на орбиту отправится первая частная космическая станция, а идея строить дата-центры в космосе будет звучать уже не так безумно.

Отдельная тема выпуска — состояние Голливуда. Крупные студии пытаются обновить франшизы, чтобы привлечь новую аудиторию, и «Звездные войны» — лишь один из примеров такой работы. На фоне успеха недорогих фильмов, которые снимают авторы на видеоплатформах, в индустрии задаются вопросом, чего зрители ждут от большого кино.

Свой вклад в спецвыпуск внесли приглашенные авторы, среди которых премьер-министр Японии Такаити Санаэ, президент Финляндии Александр Стубб, сооснователь Anthropic Джек Кларк, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Бейднок и профессор математики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Теренс Тао.