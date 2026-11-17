Никита успел поучаствовать в марафоне «Бегу по Арктике», где за 18 минут 42 секунды преодолел три километра Источник: Никита Асеев / vk.ru/aseevizhu42

Никита Асеев к 34 годам успел исколесить полстраны, пробежать марафон на Чукотке, встретиться там же с медведем, попробовать кожу кита, создать главный в Кузбассе фонд поддержки инвалидов и подарить надежду на лучшую жизнь сотням таких же, как он, — молодой человек родился с диагнозом ДЦП.

Корреспондент NGS42.RU Полина Чернядьева встретилась с ним и узнала, как живут те, кто готов ради мечты преодолеть обстоятельство, которое не выбирает никто, — особенности здоровья.

«Никогда не мог усидеть на месте»

Никита родился в небольшом поселке Яшкино. Он хоть и находится недалеко от Кемерова, но возможностей для развития особых детей там мало: учителей порой не хватает даже на «обычные» классы. Спустя четыре года мама с мальчиком переехала в областной центр.

Большой город дал больше возможностей — Никита пошел в специальную школу, где обучают детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Уже в начальных классах он стал проявлять пробивной и компанейский характер, как бы протестуя против ограничений организма, связанных с ДЦП.

— Помню, как до пятого класса дневник был красным от замечаний о поведении. Никогда не хотел и не мог усидеть на месте. Но потом что-то поменялось.

Чаще всего церебральный паралич «бьет» по речи и мелкой моторике. Так было и у Никиты, но он, будучи неусидчивым мальчишкой, нашел себе неожиданное увлечение — вышивание!

Хобби возникло спонтанно: классе в пятом он зашел к девочкам в кабинет, когда те занимались бисероплетением. Попробовал — и затянуло настолько, что страсть к созданию картин и икон сохранялась даже после окончания школы.

После выпускного пришло время решать, куда идти по жизни дальше. Выбор пал на специальность библиотекаря, за знаниями он пошел в колледж культуры и искусств. Тогда же бывший школьник решил, что надо не только получать профессию, но и проявить себя в обществе:

— Я хотел доказать прежде всего самому себе, что диагноз ДЦП — не приговор и не повод отказаться от насыщенной, активной жизни.

Источник: Никита Асеев / vk.ru/aseevizhu42

Вопреки опасениям, что его могут не принять сверстники, в группе Никита довольно быстро обзавелся авторитетом, и его даже назначили старостой. Одним из ярких воспоминаний студенчества стал организованный им концерт для детей с инвалидностью. Он не только подготовил выступление, но и смог решить вопрос перевозки школьников.

После учебы возникли проблемы с работой: никто не хотел брать человека с ДЦП. Занимаясь поиском вакансии, Никита решил не тратить время впустую и осуществил свою старую задумку: запустил портал для инвалидов и их родственников, чтобы те могли рассказывать всему миру о своих успехах, проблемах и просто жизни.

Первую версию сайта «Лабиринт42» Никита создал в 2014 году, новости для него тоже писал сам. В 2017-м он открыл одноименный фонд, который дал возможность проводить различные мероприятия. С тех пор детище Асеева — самая известная и востребованная организация у инвалидов Кузбасса.

Источник: Никита Асеев / vk.ru/aseevizhu42

Работа в итоге нашлась там же, где он и учился, — в колледже. Параллельно Никита окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «менеджер социально-культурной деятельности». При этом находились те, кто пытался принижать все его старания.

— Помню, знакомая говорила, что мне легче учиться, потому что, мол, преподаватели относятся снисходительно. Но я всегда вкладывал очень много времени и сил в образование.

Пенсий и зарплаты в библиотеке в какой-то момент перестало хватать не только на поддержание работы сайта и фонда, но и на жизнь. Никите пришлось искать подработку — так он стал ночным сторожем и курьером. С доставкой еды ему иногда помогала мама, которая развозила его с заказами по адресам.

Это не единственный пример того, как она поддерживала сына. При любой возможности они вместе колесили по городам не только Кузбасса, но и всей страны. Когда с деньгами стало попроще, Никита втайне от нее отправился в путь совсем один: просто взял отпуск, сел в автобус и уехал.

Позвонил и сказал: «Мам, я в Магадане». Никита Асеев — о своем первом самостоятельном путешествии

С тех пор Никита еще больше полюбил путешествия, и за последние два года самостоятельных поездок он побывал в десятке регионов России и сотне городов. Но самые яркие впечатления оставил край, где киты и белые медведи соседствуют с пограничниками.

Чукотка, где путешественник совершенно никого не знал, встретила холодными горами и тундрой. Одна из неожиданных проблем — сложности с бронированием номеров в гостинице: как правило, в небольших поселках всё всегда занято. Однажды ему пришлось три дня жить у сотрудника местной администрации — других вариантов попросту не было.

Вторая проблема — транспорт. Асеев вспомнил, как собирался улететь из села Лаврентия в Уэлен, но сделать это можно только на вертолете: пешком не дойдешь, автобусов нет, на воде — ледоход. Пришлось в буквальном смысле «ждать у моря погоды».

— Три дня подряд каждое утро приходил в аэропорт, где мне каждый раз говорили, что рейса не будет из-за нелетной погоды. А люди так живут годами.

Источник: Никита Асеев / vk.ru/aseevizhu42

Когда ему наконец удалось вылететь, Никита не пожалел, что столько времени сюда стремился. Его восхитило, как на узкой полоске земли, похожей на взлетно-посадочную полосу, которая словно рассекает Чукотское море, смогли построить самобытный поселок. Водная гладь, которой не видно конца и края, льдины, чайки и тихое поселение на берегу — таким предстал Уэлен.

Здесь живет всего около 600 человек. За горизонтом — Америка Источник: Никита Асеев / vk.ru/aseevizhu42

Здесь Никите удалось попробовать кожу кита, которого разделывал на берегу однорукий мужчина. Рыбак, отделяя куски от огромной туши, раздавал их местным жителям. По словам путешественника, ему вкус показался своеобразным, хотя дети, толпившиеся рядом, с аппетитом уплетали сырое блюдо.

Позже он оценил деликатес и в жареном виде: местная жительница приготовила для туриста котлеты из кита. Она рассказала, что отправлять через тундру свинину или говядину очень дорого и долго.

— Люди там очень добрые, всегда рады помочь. Они живут как одна большая семья, — делится впечатлениями о северянах Никита.

В качестве другого примера гостеприимства он вспомнил, как в три часа ночи его разбудили, чтобы предложить покататься на квадроцикле вдоль берега. Рассвет Асеев встретил у мыса Дежнева — самой крайней восточной точки России. Добавил впечатлений и белый медведь, который внезапно пробежал неподалеку.

Следующей точкой маршрута стал поселок Эгвекинот. Выбираясь оттуда, Никите, который никогда не акцентирует внимание на своей особенности, пришлось заявить всем об инвалидности. Это нужно было сделать, чтобы попасть на пароход, курсирующий раз в несколько суток.

— Остаться на ночлег было негде, и я сказал: «Пропустите, я инвалид». Сразу все заговорили: «Дайте пройти парню, у него ДЦП». Только так и получилось уплыть.

Источник: Никита Асеев / vk.ru/aseevizhu42

Вернувшись домой после встречи с медведем, трудностей перелетов и поисков ночлега, Никита столкнулся с более житейскими проблемами. Главное, что сейчас его беспокоит, — трудности с финансированием «Лабиринта»: авторам материалов нечем платить, а из-за отсутствия спонсоров многие мероприятия на грани срыва. Ближайшее из них — ежегодный инклюзивный чемпионат по боулингу.