Источник: Городские медиа

Российская пенсионерка набирает популярность в соцсетях. В 73 года Зоя Тимофеевна впервые оказалась за границей и увидела море.

«Сын уговорил меня поехать во Вьетнам. Ну, думаю, посмотрю, что это за море такое», — говорит она.

Пенсионерка живет в деревне. Всю жизнь положила на то, чтобы вырастить детей, вести хозяйство, в сложные 90-е зарабатывала тем, что шила и продавала вещи, ездила в город торговать мясом своего скота. И вот впервые поддалась на уговоры сына отправиться с ним в отпуск.