Российская пенсионерка набирает популярность в соцсетях. В 73 года Зоя Тимофеевна впервые оказалась за границей и увидела море.
«Сын уговорил меня поехать во Вьетнам. Ну, думаю, посмотрю, что это за море такое», — говорит она.
Пенсионерка живет в деревне. Всю жизнь положила на то, чтобы вырастить детей, вести хозяйство, в сложные 90-е зарабатывала тем, что шила и продавала вещи, ездила в город торговать мясом своего скота. И вот впервые поддалась на уговоры сына отправиться с ним в отпуск.
Под нежным солнцем Вьетнама Зоя Тимофеевна нежится с середины октября и по дому, как говорит, пока не скучает — катается на канатной дороге, ходит в рестораны, плавает в море. Что удивило пенсионерку не меньше, чем волны — так это цены. Оказалось, что во Вьетнаме на свою пенсию она может позволить себе гораздо больше. Что именно — смотрите в видео выше.