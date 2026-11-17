Какие льготы для бизнеса придумали в Ярославской области Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области ввели меры поддержки для бизнеса, который пострадал от атак БПЛА. Как рассказал губернатор Михаил Евраев, ранее материальную помощь могли получить только жители, чье имущество было повреждено или уничтожено. Теперь льготы доступны для юридических лиц и ИП.

«Для них в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства региона предусмотрены льготные займы. Бизнес может получить до 5 миллионов рублей на два года по ставке от 3%. Эти средства предприниматели направят на восстановление работы предприятия. Срок давности ущерба не ограничен», — рассказал глава региона.

Обратиться за поддержкой можно, даже если имущество пострадало от вражеских атак раньше, уточнил Михаил Евраев. Фонд будет рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке.

Глава региона рассказал, что меры поддержки реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».