В Ярославской области ввели меры поддержки для бизнеса, который пострадал от атак БПЛА. Как рассказал губернатор Михаил Евраев, ранее материальную помощь могли получить только жители, чье имущество было повреждено или уничтожено. Теперь льготы доступны для юридических лиц и ИП.
«Для них в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства региона предусмотрены льготные займы. Бизнес может получить до 5 миллионов рублей на два года по ставке от 3%. Эти средства предприниматели направят на восстановление работы предприятия. Срок давности ущерба не ограничен», — рассказал глава региона.
Обратиться за поддержкой можно, даже если имущество пострадало от вражеских атак раньше, уточнил Михаил Евраев. Фонд будет рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке.
Глава региона рассказал, что меры поддержки реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал, что в регионе хотят изменить правила предоставления выплат при повреждении имущества жителей во время атак БПЛА. Он рассказал, что к нему обратилась жительница Ярославля со своей проблемой. Во время атаки беспилотников повреждения получил ее дом в садоводстве, но в выплате женщине отказали, так как по документам строение не являлось жилым. В итоге глава региона решил, что женщине окажут материальную помощь, помимо этого он пообещал изменить нормативно-правовые акты.