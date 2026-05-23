В КХЛ назвали лучших хоккеистов — кто из ярославцев удостоился звания

В список попали три игрока «Локомотива»

Тря игрока ярославского «Локомотива» стали лучшими в финале плей-офф КХЛ

Кирилл Поверинов / 76.RU

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных определила лауреатов финала плей-офф в четырех номинациях.

«В финальной серии было сыграно шесть матчей, участие в которых приняли 33 игрока. Средняя результативность — 4,67 шайбы за игру», — сообщили в Континентальной хоккейной лиге.

В итоге в трех из четырех номинаций первые места заняли игроки ярославского «Локомотива».

Лучший вратарь

Даниил Исаев стал лучшим вратарем

Даниил Исаев стал лучшим вратарем

Кирилл Поверинов / 76.RU

В пятый раз в карьере это звание досталось Даниилу Исаеву («Локомотив»). В том числе и благодаря нему ярославцы одержали четыре победы в шести матчах финала. Аналитики сообщили, что коэффициент надежности Исаева как вратаря — 1,85. По его воротам был нанесен 151 бросок, из которых он отразил 92,72%.

Коэффициент надежности вратаря — это статистический показатель, который показывает среднее количество шайб, которые голкипер пропускает за 60 минут чистого игрового времени. Отличным показателем считается, когда коэффициент меньше 2.

Лучший защитник

Никита Черепанов признан лучшим защитником

Никита Черепанов признан лучшим защитником

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Черепанов («Локомотив»), набравший 2 очка (забил один гол и передал один результативный пас, завершившийся голом) в шести матчах с показателем полезности «+7». Также на его счету семь силовых приемов, девять блокированных бросков и один отбор шайбы.

Показатель полезности — это статистический показатель в хоккее, который отражает разницу между заброшенными и пропущенными шайбами командой в то время, когда конкретный игрок находился на льду. Он позволяет оценить вклад игрока в командные результаты во время игры.

Лучший нападающий

Рихард Паник — лучший нападающий финала плей-офф КХЛ

Рихард Паник — лучший нападающий финала плей-офф КХЛ

Кирилл Поверинов / 76.RU

Впервые в карьере это звание получил Рихард Паник («Локомотив»), набравший 3 очка (один гол и два результативных паса) в шести матчах с показателем полезности «-1». Его гол стал победным в одном из матчей, на его счету также 11 силовых приемов, девять блокированных бросков, два отбора шайбы.

Лучший новичок

Семен Терехов признан лучшим новичком

Семен Терехов признан лучшим новичком

ak-bars.ru

В третий раз в карьере лучшим новичком признан Степан Терехов («Ак Барс»), завершивший шесть матчей раунда с показателем полезности «-1». Среднее игровое время составило 15 минут и 34 секунды, а на счету Терехова также семь блокированных бросков и один отбор шайбы.

На звание лучшего новичка номинируются игроки 2004 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.

Как ярославский «Локомотив» во второй раз стал чемпионом читайте в нашей онлайн-трансляции. Чествование команды пройдет в Ярославле 24 мая.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
