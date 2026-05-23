В КХЛ назвали лучших хоккеистов — кто из ярославцев удостоился звания

Тря игрока ярославского «Локомотива» стали лучшими в финале плей-офф КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных определила лауреатов финала плей-офф в четырех номинациях.

«В финальной серии было сыграно шесть матчей, участие в которых приняли 33 игрока. Средняя результативность — 4,67 шайбы за игру», — сообщили в Континентальной хоккейной лиге.

В итоге в трех из четырех номинаций первые места заняли игроки ярославского «Локомотива».

Лучший вратарь

В пятый раз в карьере это звание досталось Даниилу Исаеву («Локомотив»). В том числе и благодаря нему ярославцы одержали четыре победы в шести матчах финала. Аналитики сообщили, что коэффициент надежности Исаева как вратаря — 1,85. По его воротам был нанесен 151 бросок, из которых он отразил 92,72%.

Коэффициент надежности вратаря — это статистический показатель, который показывает среднее количество шайб, которые голкипер пропускает за 60 минут чистого игрового времени. Отличным показателем считается, когда коэффициент меньше 2.

Лучший защитник

Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Черепанов («Локомотив»), набравший 2 очка (забил один гол и передал один результативный пас, завершившийся голом) в шести матчах с показателем полезности «+7». Также на его счету семь силовых приемов, девять блокированных бросков и один отбор шайбы.

Показатель полезности — это статистический показатель в хоккее, который отражает разницу между заброшенными и пропущенными шайбами командой в то время, когда конкретный игрок находился на льду. Он позволяет оценить вклад игрока в командные результаты во время игры.

Лучший нападающий

Впервые в карьере это звание получил Рихард Паник («Локомотив»), набравший 3 очка (один гол и два результативных паса) в шести матчах с показателем полезности «-1». Его гол стал победным в одном из матчей, на его счету также 11 силовых приемов, девять блокированных бросков, два отбора шайбы.

Лучший новичок

В третий раз в карьере лучшим новичком признан Степан Терехов («Ак Барс»), завершивший шесть матчей раунда с показателем полезности «-1». Среднее игровое время составило 15 минут и 34 секунды, а на счету Терехова также семь блокированных бросков и один отбор шайбы.

На звание лучшего новичка номинируются игроки 2004 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.