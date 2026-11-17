Собрали самые странные, неочевидные и жесткие запреты в странах, куда летают туристы из России Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Отмена рейса или плохой отель — далеко не самое страшное, что может случиться с россиянами в путешествии. Порой пластиковый пакет, жвачка или вейп в кармане могут стоить туристу огромного штрафа или крупных неприятностей. MSK1.RU рассказывает о безобидных привычках, за которые за рубежом придется расплатиться деньгами, нервами и даже свободой.

«Могут конфисковать прямо в аэропорту»

Перед тем как паковать чемоданы, проверьте, не прихватили ли вы с собой то, за что в аэропорту прилета можно попасть в серьезные неприятности. Помните, что вещи, которые свободно продаются в России, за границей могут быть под строгим запретом. Особенно внимательными стоит быть курильщикам вейпов.

«В Таиланде запрещен ввоз электронных сигарет. В Японии действуют ограничения на некоторые лекарственные препараты, даже если в России они продаются совершенно легально и назначены врачом», — предупреждает коммерческий директор Tez Tour Россия Воскан Арзуманов.

В некоторых странах курить электронки незаконно Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Похожие ограничения есть и в Сингапуре, плюс в этой стране действуют строгие правила поддержания чистоты в общественных местах.

«За выбрасывание мусора, плевки и другие подобные нарушения предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях и более серьезная ответственность, — рассказывает начальник юридического департамента „ВМТ Консалт“ Евгения Лукинова. — Отдельная история — жевательная резинка. Ее импорт и продажа в стране запрещены, за исключением отдельных медицинских и стоматологических видов. При этом некорректно распространенное утверждение, что туриста могут посадить в тюрьму просто за жевание обычной жвачки».

Есть и экологические ограничения.

«В Кении и Руанде запрещен ввоз пластиковых пакетов: их могут конфисковать прямо в аэропорту, а нарушителю грозит крупный штраф. Также в стране запрещен ввоз электронных сигарет и вейпов, в том числе для личного использования», — добавляет Лукинова.

Пластик в Кении под строжайшим запретом — чтобы не вредить природе Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«Нельзя забирать даже песок»

На выезде из некоторых стран российских туристов подстерегает не меньше сюрпризов. Неочевидные ограничения чаще всего касаются совершенно безобидных, на первый взгляд, вещей. Например, привезти из Сочи ракушку или красивый камушек на память — обычное дело, но за границей за такой «сувенир» можно попасть в неприятности.

«Из Египта запрещено вывозить кораллы и морские раковины, даже если турист просто нашел их на пляже. Аналогичные ограничения на вывоз кораллов действуют на Мальдивах, — напоминает Воскан Арзуманов. — На итальянском острове Сардиния нельзя забирать с пляжей песок, камни и ракушки. За такие действия предусмотрены крупные штрафы».

В Италии нельзя забирать песок с пляжа, а на особо охраняемых пляжах Турции заставляют смывать весь песок с тела и ног перед выходом Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

То же самое касается исторических ценностей и артефактов. Старинная монетка или винтажная вещь с блошиного рынка могут обернуться огромными проблемами на таможне.

«В Турции запрещен незаконный вывоз антиквариата и археологических предметов. Причем вещь может свободно продаваться на местном рынке, но это совершенно не означает, что ее разрешено вывезти за границу, — добавляет Арзуманов. — В Таиланде для вывоза некоторых изображений Будды, произведений искусства и предметов старины требуется специальное разрешение».

Государственные и национальные символы

В отпуске за границей стоит осторожно относиться к шуткам на религиозные темы, а также к любым высказываниям о национальных символах и руководстве государства.

«В Таиланде особое отношение к королю и королевской семье. За оскорбление монархии предусмотрена уголовная ответственность, — напоминает Воскан Арзуманов. — В Турции законодательство защищает государственный флаг, национальные символы и память Мустафы Кемаля Ататюрка. В Шри-Ланке очень серьезно относятся к буддийским святыням: неуважительное обращение с изображениями Будды может стать причиной задержания или депортации».

Национальный флаг в Турции почитают, а за его оскорбление иностранца могут посадить в тюрьму Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В жарких странах у многих туристов возникает естественное желание сбросить лишнее и прогуляться по городу в легких шортах или топике на тонких бретельках. Однако такой лук может стать причиной конфликта с полицией или местными жителями.

«В мусульманских странах особое внимание уделяется соблюдению норм общественного поведения и одежды. В Иране для женщин действует требование закрывать волосы и соблюдать установленный дресс-код в общественных местах. Туристам также стоит учитывать местные правила относительно одежды, алкоголя, публичного проявления чувств и поведения во время религиозных праздников», — добавляет Софья Лукинова.

Путешественникам в популярных азиатских странах стоит учитывать, что желание сделать эффектное фото для соцсетей может обернуться серьезным скандалом.

Фотографировать можно, но осторожно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«На Бали действуют особые правила посещения храмов и проведения религиозных церемоний. Например, туристам запрещено забираться на священные деревья или проникать в закрытые для посетителей части храмовых комплексов», — говорит Воскан Арзуманов.