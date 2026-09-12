«Спасибо, ребята!»: в Ярославле заметили Романа Ротенберга — что он здесь делает

В Ярославль приехал главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Вместе с подписью он опубликовал фото, где держит в руках джерси в цветах «Локомотива» с фамилией Ротенберг и номером 78.

Роман Ротенберг — главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25» с 2022 года, первый вице-президент Федерации хоккея России. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Одной из его задач является развитие детско-юношеского и молодежного хоккея в клубе.

С 2022 по 2025 год Роман Ротенберг был главным тренером СКА, но с должности его сняли. Причинами стали вылет команды во втором и первом раундах плей-офф и недостижение поставленных целей.