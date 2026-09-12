«Спасибо, ребята!»: в Ярославле заметили Романа Ротенберга — что он здесь делает

В Ярославль приехал главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг. Он написал об этом в своем телеграм-канале.
«Привет из Ярославля. Спасибо, ребята!» — написал он 12 сентября.
Вместе с подписью он опубликовал фото, где держит в руках джерси в цветах «Локомотива» с фамилией Ротенберг и номером 78.
Роман Ротенберг — главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25» с 2022 года, первый вице-президент Федерации хоккея России. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Одной из его задач является развитие детско-юношеского и молодежного хоккея в клубе.
С 2022 по 2025 год Роман Ротенберг был главным тренером СКА, но с должности его сняли. Причинами стали вылет команды во втором и первом раундах плей-офф и недостижение поставленных целей.
Как рассказала 76.RU пресс-секретарь Романа Ротенберга, он приехал в Ярославль с юными хоккеистами команды «Красная Машина Юниор-2014» из Красногорска. 12 сентября у них состоится матч с командой «Локомотив-2014» в рамках Первенства Москвы по хоккею. Поскольку Роман Ротенберг является основателем школы, иногда он отправляется вместе с юными хоккеистами на выезды.
Роман Ротенберг приезжает в Ярославль не впервые. Он посещал столицу Золотого кольца 26 декабря 2025 года.
Однажды Роман Ротенберг предложил провести хоккейный матч на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Но власти идею не одобрили и отказали, ссылаясь на запрет выхода на лед.