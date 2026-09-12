НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 752мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,26
EUR 97,87
Ускоренный маршрут Золотого кольца
Как боролись за жизнь Галимова
Ярославль из Лего
Сбили 18-летнего
Где провести роскошный корпоратив
12 человек погибли в ДТП на М-8
Работа школ в дни выборов
Возвращение хоккеиста
Вернули троллейбусы
Спорт «Спасибо, ребята!»: в Ярославле заметили Романа Ротенберга — что он здесь делает

«Спасибо, ребята!»: в Ярославле заметили Романа Ротенберга — что он здесь делает

Зачем приехал главный тренер сборной России по хоккею

238
Роман Ротенберг приехал в Ярославль | Источник: Roman Rotenberg / Telegram, Александр Куренной / 76.RUРоман Ротенберг приехал в Ярославль | Источник: Roman Rotenberg / Telegram, Александр Куренной / 76.RU

Роман Ротенберг приехал в Ярославль

Источник:

Roman Rotenberg / Telegram, Александр Куренной / 76.RU

В Ярославль приехал главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

«Привет из Ярославля. Спасибо, ребята!» — написал он 12 сентября.

Вместе с подписью он опубликовал фото, где держит в руках джерси в цветах «Локомотива» с фамилией Ротенберг и номером 78.

Роман Ротенберг — главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25» с 2022 года, первый вице-президент Федерации хоккея России. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Одной из его задач является развитие детско-юношеского и молодежного хоккея в клубе.

С 2022 по 2025 год Роман Ротенберг был главным тренером СКА, но с должности его сняли. Причинами стали вылет команды во втором и первом раундах плей-офф и недостижение поставленных целей.

Как рассказала 76.RU пресс-секретарь Романа Ротенберга, он приехал в Ярославль с юными хоккеистами команды «Красная Машина Юниор-2014» из Красногорска. 12 сентября у них состоится матч с командой «Локомотив-2014» в рамках Первенства Москвы по хоккею. Поскольку Роман Ротенберг является основателем школы, иногда он отправляется вместе с юными хоккеистами на выезды.

Роман Ротенберг приезжает в Ярославль не впервые. Он посещал столицу Золотого кольца 26 декабря 2025 года.

Однажды Роман Ротенберг предложил провести хоккейный матч на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Но власти идею не одобрили и отказали, ссылаясь на запрет выхода на лед.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Роман Ротенберг Хоккей Главный тренер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Он разве главный тренер сборной?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Наивное кино про «извинительную водолазку». Как Сергей Безруков сыграл Дмитрия Нагиева и стоит ли на это смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Думала, как украсть конфету и не помереть со стыда». Мать-одиночка построила бизнес на уборке чужих могил
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Пробки, очереди, шум, сотни уведомлений…» Кондитер сбежала из города в деревню, родила ребенка и завела блог — история
Виктория Пустынная
Рекомендуем