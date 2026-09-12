5G пришел в Россию: сколько стоит, кому нужен и когда заработает массово

Эксперты уверены, что обычным потребителям 5G не нужен Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения — на первом этапе 5G заработал в 16 городах, доступ получили около 10 млн человек. Услуги предоставляют операторы «большой четверки», при этом, как выяснила «Фонтанка», дополнительно платить за переход на 5G не придется: стандарт включен в действующие тарифы. Однако эксперты сомневаются, что технология нужна обычным пользователям, поскольку скорости 4G достаточно для всех массовых сервисов.

Нужно ли дополнительно платить за 5G

В МТС сообщили, что ничего специально подключать не надо, дополнительной платы за доступ к 5G нет. Сеть работает в диапазоне 4,9 ГГц и на частотах LTE 2100 МГц, скорость — до 1,5 Гбит/с. На первом этапе будет 5G будет доступен не везде, а только в самых общественно значимых местах.

В МегаФоне ответили, что 5G — это поколение мобильной связи, а не услуга, поэтому всё это бесплатно для абонента. Появление 5G не означает, что потребуется менять тариф или сим-карту: сим-карта, работающая в 4G, будет работать и в сети пятого поколения. Ключевое требование — техническая совместимость смартфона с используемыми диапазонами. Наличие маркировки 5G само по себе не гарантирует работу в каждом диапазоне, поэтому перед покупкой устройства рекомендуется проверять характеристики конкретной модели.

В Т2 пояснили, что для знакомства с 5G абонентам достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона.

Источник: скриншот «Фонтанки.ру»

На момент публикации пресс-служба Билайна не ответила на вопрос «Фонтанки».

У всех ли будет работать 5G?

«Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на рынке писал, что «российский диапазон 4,63–4,99 ГГц, по разным оценкам, поддерживает мало устройств — оценки операторов колеблются от 5% до 20%». Но стоит добавить, что, по заявлению Минцифры, «на первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE», что позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20–25%.

«На частотах LTE 5G будет показывать предварительно прирост скорости на 10%. Если мы говорим про выделенный диапазон, то прирост будет в разы, однако будет поддерживаться малым количеством устройств. Но постепенно люди волей-неволей будут при покупке нового смартфона смотреть на то, поддерживается ли этот диапазон», — говорил «Ъ» директор по продуктам одной из IT-компаний Антон Прокопенко.

В МТС «Фонтанке» пояснили, что «сегодня у порядка 40% всех смартфонов в сети оператора заложена возможность поддержки 5G диапазонов n1 и n79. Но не все зарегистрированные в сетях российских операторов 5G-смартфоны смогут работать в коммерческих 5G-сетях в России, так как активация функционала 5G зависит от производителей».

Проще говоря, надо проверять настройки своего смартфона или при покупке нового уточнять, поддерживает ли он 5G.

Что такое 5G и нужен ли он обычным россиянам

Что такое 5G Узнать 5G — это пятое поколение мобильной связи, которое может обеспечить более высокую скорость, меньшую задержку и бо́льшую пропускную способность, чем 4G. Важный нюанс: «5G очень быстрый» — это не значит, что любой телефон в любой момент будет скачивать со скоростью несколько гигабит в секунду. Насколько 5G быстрее? Примерно можно представить так: 4G/LTE: часто около 20–100 Мбит/с в реальных условиях;

хороший 5G: примерно 100–1000 Мбит/с;

очень быстрый 5G: может достигать 1–3+ Гбит/с при подходящих условиях;

теоретические максимумы стандарта 5G значительно выше, но в обычной жизни их практически не встретишь. А что это значит на практике? Допустим, вы скачиваете файл размером 1 ГБ: при 50 Мбит/с — около 2,5–3 минут;

при 100 Мбит/с — около 1,5 минуты;

при 500 Мбит/с — около 16–20 секунд;

при 1 Гбит/с — примерно 8–10 секунд. Это приблизительные значения: реальное время зависит еще от сервера, качества сигнала и загрузки сети. Ответ на вопрос «Зачем это нужно?» от Минцифры России Технология 5G — это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета. Сети пятого поколения могут использоваться для: цифровизации промышленных предприятий;

управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами;

развития телемедицины;

функционирования систем «умного города»;

подключения датчиков, счетчиков и других устройств интернета вещей;

создания частных технологических сетей на промышленных объектах.

«Доступ к 5G в самое ближайшее время получат 10 миллионов человек, живущих в российских мегаполисах. Сети пятого поколения дают значительно бо́льшую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей», — заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Максут Шадаев Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

5G в России работает по принципу non-standalone — когда новая технология связи использует инфраструктуру и ядро уже существующей сети 4G. Она дает бо́льшую плотность абонентов, что интересно операторам, а для абонента — бо́льшую скорость. Другого выигрыша нет, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На сегодняшний день обычным россиянам 5G не нужен, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков: по данным агентства, средняя скорость в России составляет 24 Мбит/с, чего более чем достаточно для онлайн-кинотеатров и серфинга.

«Скорости в пятом поколении на порядок выше, 240–260 Мбит/с, но никаких сервисов под эту скорость нет. Поэтому думаю, что в основном всё-таки это будет использоваться в бизнес-сегменте, в государстве», — объяснил он. То есть, например, подключение датчиков, роутеров, светофоров, в системе «Умный дом», а также в медицине при проведении операций и в химических производствах.

Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review, также уверен, что 5G обычным россиянам не нужен:

«На сегодняшний день нет ни одного сервиса мобильного, который требовал бы скорости, превышающей ту, которую дают в среднем в сетях LTE. Я напомню, что даже лидер беспилотного такси мировой, компания Waymo, запускала и оперирует своим сервисом на сетях LTE. Никакой 5G для беспилотных такси оказался не нужен».

Опережаем или отстаем от стран Запада и Азии

«Если говорить про появление 5G в России, мы отстаем от рынка лет на 8. Non-standalone появлялся 8 лет назад. Сегодня эти standalone-сети практически везде. Европа, Азия, Америка. И здесь, конечно, мы отстаем сильно», — заявил Эльдар Муртазин.

Рядовые россияне на себе внедрение 5G не почувствуют Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Денис Кусков говорит, что Россия запускает 5G на 7 лет позже остальных. При этом он отметил, что с четвертого на шестое поколение прыгнуть нельзя, поэтому 4G LTE останется основной технологией на ближайшие годы.

«Говорить о том, что мы кого-то опережаем или отстаем, надо всё-таки в какой-то конкретной плоскости. Опережаем ли мы Азию по средней скорости в мобильных сетях? Нет. Опережаем ли мы Америку по развитию наших финансовых мобильных сервисов? Конечно. Здесь надо смотреть на то, о чем мы говорим, в чем мы должны опережать. Нужны ли нам сверхскоростные сети для того, чтобы наши пользователи получили что-то новое, чего нет у других? Нет. У российского абонента, у российского пользователя есть доступ к абсолютно любому сервису, который есть в любой другой стране и в любой другой сети», — пояснил Сергей Половников.

В 2018 году Китай заявил о начале разработки стандарта мобильной связи 6G. Запустить технологию могут к 2030 году, когда будут утверждены соответствующие международные стандарты. В России планируют запустить шестое поколение мобильной связи к 2032 году. К тому моменту в стране уже будет технологическая основа, считает зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Что с iPhone?

Минцифры сообщило, что в ближайшее время сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android, а доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple .

Как ранее объясняли профильные эксперты, iPhone не получат доступ к частотам 5G на территории России из-за ухода компании Apple с российского рынка. Дело в том, что Apple держит активацию 5G «под жестким контролем на уровне прошивки»: модуль включается лишь после того, как оператор подтвердит компании корректную работу сети, но данный канал согласования был оборван из-за ухода компании из РФ.

При этом IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с РИА Новости отмечал, что технически проблем нет — смартфоны Apple «поддерживают нашу частоту».

«Наша полоса частот 5G входит в стандартный международный диапазон 5G NR n79 — 4400–5000 МГц… Чтобы 5G реально заработал, недостаточно того, чтобы телефон просто умел принимать нужную частоту. Телефон еще должен нормально работать именно с сетью конкретного оператора. И вот у Apple сейчас основной вопрос как раз во втором пункте. Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов», — пояснял Зыков.

Он добавил, что производители и операторы обычно тестируют сети перед официальным запуском, в том числе должна проходить валидация российских операторов связи и тестирование совместимости с Apple. Компании «нужно проверить, как iPhone работает именно в сети конкретного оператора: как регистрируется в 5G, переключается между LTE и 5G, работает с нужными сочетаниями частот, звонками и другими сетевыми функциями». И только после этого Apple может добавить или обновить операторскую конфигурацию.

Поэтому работа 5G на «айфонах» зависит от того, будет ли Apple проводить сертификационные испытания с российскими операторами или нет, заключил Зыков.

Владельцы айфонов 5G вряд ли получат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Когда массовый запуск?

Внедрение 5G, по данным министерства, предполагает последовательное наращивание покрытия. На первом этапе помимо Петербурга сразу четыре крупных оператора запускают 5G в Москве и Екатеринбурге. В Новосибирске, Самаре и Казани только два оператора, в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле — по одному (в каждом разные, полный список здесь).