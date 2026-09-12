«За каждой сильной женщиной стоит история испытаний и слёз»: стилист бесплатно преображает девушек с трудной судьбой — зачем она это делает

«Смотрю на себя, на детей и понимаю: всё было не зря — все трудности, все бессонные ночи», — отмечает Александра Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Про 41-летнюю Александру Кумсалиеву можно смело сказать, что она сделала себя сама. Она осталась сиротой, еще будучи подростком, быстро вышла замуж, родила двоих детей, а в 30 лет развелась и уехала вместе с дочкой и сыном из Казахстана в Россию. Как Александра смогла начать жизнь с нуля в другой стране и почему решила помогать женщинам в сложных ситуациях — читайте в материале 63.RU.

С Александрой мы встретились в ее салоне красоты Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Не было ни жилья, ни работы, ни гражданства»

«Моя история началась совсем не так, как в историях, которые мы привыкли слышать: „Я жила в нищете, а потом стала миллионершей“. У меня было наоборот. Я была единственным ребенком, у которого было всё. Любящая мама, красивая одежда, счастливое и беззаботное детство. Я была лидером, хорошо училась, всегда стремилась быть лучшей. Мне казалось, что моя жизнь уже сложилась и впереди меня ждет только хорошее. Но в 16 лет мой мир рухнул», — рассказывает Александра.

Ее мама умерла от рака в 39 лет. Про отца предпринимательница говорит коротко: «Он просто бросил меня. В 16 лет я осталась практически одна — без мамы, без поддержки, без понимания, что будет завтра. Мне пришлось очень быстро повзрослеть».

Вопрос с поступлением в вуз отпал сам собой — пришлось идти работать:

«Это был очень сложный период. Но рядом со мной была бабушка — человек, который поддержал меня и помог не сломаться. Наверное, именно тогда внутри меня появилась огромная пустота. Мне не хватало семьи, тепла, заботы, ощущения, что рядом есть свои люди. И я очень хотела однажды создать такую семью сама».

Через пару лет Александра выходит замуж, рожает дочку, через четыре года — сына. И казалось бы, теперь всё будет по традиционному сценарию: размеренная жизнь и воспитание детей. Но всё пошло не так.

«Я часто чувствовала, что всё держится только на мне. Я сама, сама, сама… В какой-то момент поняла: я хочу другой жизни. Для себя. Но прежде всего — для своих детей. Я хотела дать им перспективы, возможности и будущее, которое когда-то так хотелось иметь самой. И я развожусь, беру детей (им тогда было 11 и 7) и приезжаю в Самару, где нет ни жилья, ни работы, ни гражданства. Но есть понимание, что надо действовать во имя детей», — рассказывает мама двоих детей.

«На этом фото — Новый год в Казахстане. Мы тогда с детьми уже жили в Самаре и приехали на праздник к моей бабушке. Позже перевезли в Самару и ее», — рассказывает героиня Источник: архив Александры Кумсалиевой

В Самаре она работала официанткой, занималась игрушками, бралась за разную работу. Осознание, что надо открывать свой бизнес, пришло не сразу.

«Я много чего пробовала, но всегда хотелось именно помогать. У троюродной сестры осталась франшиза на проведение детских праздников. Я ходила в детские дома и школы и совершенно бесплатно проводила для детей праздники, эксперименты „Сумасшедшего профессора“, „Сумасшедшую лабораторию“ и просто дарила радость. Я сама очень нуждалась в детском смехе, тепле и заботе, которых мне не хватало с 16 лет», — продолжает наша собеседница.

«Сходил за продуктами, тут же бровки сделал»

Так шли месяцы, но однажды в жизни Александры произошел переломный момент:

«Я работала тогда в строительной организации и увидела, будучи в командировке в Москве, в торговом центре Brow Bar такой „островок“, где брови делали, красили, придавали нужную форму. Я подумала: „А ведь в Самаре этого нет“. И попробовала организовать это здесь. Всё очень хорошо получилось, очень перспективный проект оказался».

Сейчас, спустя годы, наша собеседница говорит о тех временах с легкостью, но без сложностей не обошлось:

«На тот момент я стала первооткрывателем такого бизнеса в Самаре. Тогда только набирала обороты тенденция: пришел в торговый центр, детишек отдал в игровую комнату, сам сходил за продуктами, тут же бровки сделал. Это было очень популярно и удобно. Потом такие „островочки“ уже стали как грибы вырастать в других торговых центрах, но у меня был договор, что в этом будет только мой островок».

Идея оказалась очень перспективной Источник: архив Александры Кумсалиевой

Александра признаётся:

«Конечно, тяжело было, потому что не было гражданства, не было ИП, всё это нужно было организовывать. Слава Богу, всё постепенно сделалось. Но бывали времена, когда нам не хватало даже самого необходимого. Бывали моменты, когда казалось, что сил больше нет. Но мы всё это преодолели».

Тогда предпринимательница была не только руководителем, но и сама занималась с клиентками.

«Я сначала сама обучилась, чтобы знать, как, что это, с чем это едят, как говорится. Сначала я сама начинала делать брови, а уже потом набрала команду, нашла всех на сервисах объявлений. И вот 10 лет мы дружим, хотя у кого-то уже свой бизнес, кто-то занимается вообще другим направлением», — рассказывает стилист.

Александра и ее коллектив — девушки демонстрируют укладки Источник: архив Александры Кумсалиевой

«Запатентовать название Milana не получилось»

Со временем пришло осознание, что бизнес надо расширять. И практически сразу стало понятно, как именно. Вектор развития подсказали сами посетители торгового центра:

«Часто подходили и спрашивали: „А вы не стрижете? А нельзя челку подстричь? А нельзя косички заплести?“ Я подумала: „Ой, а здорово было бы, если бы к нам клиентки приходили не только за красивыми бровями, но и за прической, маникюром, педикюром“. И поняла, что это хорошая идея. На тот момент салонов красоты открывалось довольно много. Мы открыли такой салон в „Вива Ленде“ (торговый центр в Самаре. — Прим. ред.). И проработали там около шести лет».

Идею превратить «островок» в торговом центре в салон красоты подсказали сами посетители Источник: архив Александры Кумсалиевой

И Александра решила, что это хорошая идея Источник: архив Александры Кумсалиевой

Название для салона родилось само — Milana (так называлась и точка, где делали брови). Так зовут дочку нашей собеседницы. Александра смеется, что сначала сын обижался, почему салон назван не в честь него. Но мама нашла, что ответить:

«Я говорила ему, что если бы я открывала автосервис, то, конечно, назвала бы его „Рамиль“, но я открываю салон красоты, и название должно быть соответствующим, более женским».

Правда, запатентовать название Milana не получилось.

«Такое название к тому времени уже было. И тогда я его немного доработала — и родилось новое название Lovemilana», — рассказывает Александра.

Сейчас салон работает в отдельном помещении, ведь это уже не островок, а штат вырос с восьми человек до 20.

«Как руководитель я кнут и пряник. Не могу быть жестким бизнесменом, нацеленным только на деньги, и жить с осознанием, что команда — это только заработок денег, это не друзья и не семья. Я так не умею. Я человек-душа, я всё-таки родом из Казахстана, где бешбармак, стол и погреб. (Смеется.) Поэтому у меня коллектив — это моя семья», — уверяет Александра.

А в 2025 году салон Lovemilana стал победителем первой Народной премии 63.RU в номинации «Салон красоты». Награду команде салона вручали народная героиня Екатерина Куриянова и оперная певица Екатерина Петрова.

Источник: 63.RU

Традиционные поздравления с днем рождения всем коллективом Источник: архив Александры Кумсалиевой

«Иди и не бойся ничего»

Проект «Второе дыхание» Александра и ее коллеги запустили больше 8 лет назад — и с тех пор в нем поучаствовали уже около 200 человек. Суть проекта — преобразить и подарить день красоты женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, женщинам с особенностями здоровья, мамам паллиативных детей, вдовам и матерям погибших бойцов СВО и другим. Проект для участниц бесплатный. Все расходы берет на себя Александра. Спонсоров нет.

«С детства я всегда защищала слабых. Чувство справедливости было во мне, наверное, с самого рождения. Я никогда не могла спокойно пройти мимо человека, которому было тяжело или который нуждался в поддержке», — говорит она.

Благотворительный проект Александра реализует на собственные деньги Источник: архив Александры Кумсалиевой

И вспоминает историю из детства:

«Напротив нас жила семья, где родители достаточно много пили. У них была дочка, моя ровесница. С ней никто особо не дружил. Дома у них всё было пропитано сигаретами и алкоголем. Естественно, от нее исходил определенный запах, и из-за этого она очень сильно стеснялась себя. Она чувствовала себя неуверенно, всегда ходила опустив голову. Мне было ее очень жалко. Однажды я позвала ее к себе, сделала прическу, дала свой пиджак, какие-то еще наряды — своих у нее практически не было».

Тогда девочка Саша сказала сверстнице: «Подними голову вверх. Иди и не бойся ничего».

«И в тот же момент произошло что-то удивительное. Ребята-подростки, которые раньше практически не обращали на нее внимания, увидев ее преображенной, красивой и уверенной, вдруг стали с ней здороваться, спрашивать, как у нее дела. А она стала улыбаться. Почувствовала себя увереннее, поняла, что на нее тоже могут смотреть с интересом и теплом. Я, конечно, тогда даже не понимала, насколько важным для меня станет этот момент. Я просто хотела помочь», — улыбается Александра.

Сейчас на преображение каждой участницы проекта уходит по несколько часов: ей делают прическу, маникюр, педикюр, массаж, наряжают в новую одежду, а возможно, даже и в тот стиль, который сама женщина никогда и не носила, — и героини (как их называет сама Александра) буквально расцветают.

«Я считаю, что за каждой сильной женщиной стоит определенная история. Она написана не только светом и радостью, там есть и испытания, и слезы. И я — не исключение. У меня очень тяжелый жизненный путь, я сама очень много в жизни пережила трудностей. И вот этот мой опыт, такая моя история вдохновили на создание этого благотворительного проекта», — объясняет бизнесвумен.

«Ждут, чтобы выплакаться»

Испытания Александру только закалили Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Первой участницей «Второго дыхания» стала девушка из села, которое находится на расстоянии более 200 километров от Самары.

«Она написала, что ей нужен наш проект, у нее ДЦП, психологические проблемы, не верит в себя, считает себя некрасивой. Приехала к нам. И мы ей сделали макияж и прическу, нарядили в одежду нового стиля — в общем, был целый праздник. И она, и мы остались в полном восторге. Она позвонила мужу, он практически упал в обморок через экран телефона. Потом она неоднократно признавалась, что благодаря проекту поверила в себя, устроилась на работу, родила сына», — рассказывает наша собеседница.

Спрашиваем, как удается найти подход к каждой участнице проекта. Ответ звучит очень искренне:

«Я не знаю, как это выходит, но это феноменально как-то. Мы специально и не готовимся, не изучаем, как лучше общаться с людьми, оказавшимися в той или иной жизненной ситуации. Но у нас столько было героинь, и я замечаю, что они как будто ждут, чтобы выговориться, выплакаться. Они легко начинают рассказывать про себя, болезни детей, как они с этим борются. Да, они плачут, когда говорят об этом, и плачут от эмоций, когда искренне благодарят. И мы тоже плачем. И получается очень теплая атмосфера».

Преобразившихся героинь Александра показывает в соцсетях:

«Раньше мы процесс преображения не снимали, сейчас снимаем, активно в соцсети выкладываем, потому что хотим показать: смотри, ты сидишь на диване, у тебя депрессия, потому что условно нет безлактозного молока в магазине, а здесь человек с реальными проблемами и хочет жить, хочет быть красивой».

Процесс преображения в самом разгаре Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

Мы высказываем опасение: а не заканчивается ли преображение героинь одним днем? На что Александра признаётся:

«Если честно, я тоже сначала думала, что дома героиня опять превратится из принцессы в Золушку. Но нет. Приведу пример. Она — мама паллиативного ребенка. Дочка умерла — и мама потеряла смысл жизни. Просто ходила на работу, тихо сидела там в углу и монотонно выполняла рабочие задачи. А тут она попадает в проект, и мы ее преображаем — и она настолько расправляет крылья, что продолжает одеваться и краситься в том стиле, который мы предложили. И появляется интерес к жизни. И таких историй немало».

Сейчас стилист и ее единомышленники преображают по три героини в неделю. И как говорит наша собеседница, очередь стоит уже на два года вперед.

«Иногда плачу вечерами, но не от усталости, а от переизбытка эмоций, от того, что всё получается — и героини уходят от нас счастливыми, с горящими глазами. В чем нахожу силу? В любви к своим детям. Сейчас я смотрю на них и понимаю: всё было не зря — все трудности, все бессонные ночи. Еще нахожу силу в любви к своему делу. Мне очень нравится фраза: „Счастье — это когда ты хочешь идти на работу, а с работы хочешь идти домой“. Вот у меня так же», — улыбается мама двоих детей.

Александра с детьми. Фото сделано несколько лет назад: сейчас Милане 23 года, Рамилю — 19 Источник: архив Александры Кумсалиевой

При этом Александра мечтает, чтобы проект стал еще масштабнее:

«Сегодня „Второе дыхание“ — это смысл. И я хочу делать больше, помогать большему количеству женщин и, возможно, однажды вывести этот проект на телевизионный формат. Если когда-то в 16 лет я думала только о том, как самой выжить и построить свою жизнь заново, то сегодня я хочу создавать возможности для других. Наверное, в этом и есть моя самая большая победа. Не в деньгах. Не в красивом салоне».

Мечта — масштабировать проект, вывести его за пределы города Источник: Роман Данилкин / 63.RU

А еще прямо сейчас Александра думает, как переназвать свой проект: