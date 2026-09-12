«Тетки бы разорвали меня на куски»: как сложилась судьба главных секс-символов советского кино

Сколько бы ни говорили, что в Советском Союзе секса не было, свои мужчины мечты и кумиры женских грез там всё-таки были. Красавцы с экрана, из-за которых зрительницы не пропускали ни одного фильма, а после премьеры обсуждали их внешность и личную жизнь. Сегодня их имена знают не все, но когда-то они были настоящими звездами. Как сложилась судьба советских секс-символов? Кто купался в славе до последнего, а кто ушел с экранов на пике?
Владимир Коренев
Небесно-голубые глаза Владимира влюбили в себя женщин после выхода фильма «Человек-амфибия». Режиссер картины заведомо подбирал актера на главную роль, который будет приковывать к себе внимание и в то же время еще не успел засветиться в других картинах.
В итоге после премьеры Коренев получал сотни писем от поклонниц: часть из них была уверена, что актер крутит роман с коллегой по съемочной площадке Анастасией Вертинской, а другие сами предлагали жениться на них.
Все эти уговоры, вопросы и комплименты были бессмысленными: на тот момент сердце Владимира уже было занято. Незадолго до съемок Коренев женился на актрисе Алевтине Константиновой.
— За ним бегали толпы. Первое время ревновала безумно. Повернусь, а его нет. Где Коренев? А его Светка увела. Мне ужасы снились, когда мы жили вместе. Во снах не могла к нему подойти, — признавалась Алевтина.
Сам Коренев сильно обижался, когда жена сомневалась в его преданности. По его словам, в жене он души не чаял и не раз признавался, что ранний брак — лучшее, что случилось с ним в жизни.
— Предложение руки и сердца сделала она мне. Правильно сообразила, что меня надо женить. И я ей благодарен. Ранний брак удерживает от многих ошибок. Рад, что женился после окончания института, а то бы пошел по рукам, тетки бы разорвали меня на куски. А тут женился и всё, был под присмотром, — делился своими мыслями актер.
После 60 лет совместной жизни к безоговорочной верности Владимира снова появились вопросы. На телевидение пришла женщина, которая уверяла, что у нее была связь с Кореневым и теперь у актера есть внебрачная дочь и внучка. Владимир никак эти заявления комментировать не стал. А его дочь Ирина Коренева лишь сказала, что не осуждает отца и еще не известно, правда ли это, ведь к ним женщина не приходила и познакомиться не пыталась.
— Папа после программы посмеялся. Мол, хорошую ему сделали рекламу. Дескать, в сексуальном плане он незаменимый гигант, раз эта дама больше не встретила в своей жизни таких мужчин, — прокомментировала выпуск дочь Владимира.
Актер скончался в 2021 году, когда ему был 81 год. Причиной стал коронавирус.
Олег Меньшиков
Сколько нужно фильмов, чтобы влюбить в себя женщин? Как оказалось, достаточно лишь одного. В случае Олега Меньшикова свою роль сыграли «Покровские ворота». После них актера стали подкарауливать поклонницы у дома, а одна даже напала.
— На меня нападали с пистолетом. Это неприятно. Открываешь дверь, а в тебя дуло упирается. Выстрелов не было. Помню, я начал с ней говорить, за разговором мне удалось захлопнуть дверь. Она убежала, — рассказывал актер журналу «Правила жизни».
В 1990-е актер перебрался жить в Лондон, но и там быстро нашел своих почитательниц. В их число попала его партнерша в спектакле, обладательница «Оскара» Ванесса Редгрейв. Актриса переживала за своего коллегу и даже предлагала помочь сделать двойное гражданство, когда в России начался путч.
После возвращения на родину Меньшиков скрупулезно относился как к выбору фильмов, где сниматься, так и к поиску партнерши на всю жизнь. Свою любовь он встретил только в 2003 году. Студентке Анастасии Черновой на тот момент было 22 года, в то время как актеру уже 43. По словам Меньшикова, Настя стала первой и единственной девушкой, кому он позвонил первый.
В 2005 году пара тайно расписалась и больше никогда не расставалась.
— Я понимаю, что это действительно сложно — быть с таким, как я. Потому что много «приветов», которые я даже не замечаю. А может, «приветы» — это вообще комплимент, а в реальности это можно посерьезнее всё назвать. То есть я не сомневаюсь, что сложно, — признавал Меньшиков.
Леонид Филатов
Филатов по жизни был романтиком и не стремился к статусу первого секс-символа советского кино. С детства он писал стихи, близко к сердцу воспринимал любые неудачи и старался жить по совести. Хоть и получалось у него это не всегда.
Мечтой женщин Леонид стал после выхода фильма «Экипаж» (18+), где сыграл в первой в СССР эротической сцене. Зрительницы считали Филатова мачо, каких еще поискать, при этом сам актер сильно стеснялся даже снять рубашку.
— Я в жизни не числил себя ничьей сексуальной грезой. Какой из меня супермен? До «Экипажа» я не на всяком пляже-то раздевался, а тут первый в нашем кино «голый» кадр, — писал актер в книге «Прямая речь».
В окружении тысяч почитательниц Филатова всю жизнь тянуло к недоступным женщинам. В юности он безответно любил Наталью Варлей, которая вышла замуж за другого. Позже женился на Лидии Савченко, но главной страстью стала актриса Нина Шацкая — жена его коллеги Валерия Золотухина. Она долго не отвечала ему взаимностью, но Филатов не отступал.
— Действовал очень напористо и в то же время нежно, как настоящий восточный мужчина: он ведь долго жил в Ашхабаде. Вначале я пыталась его резко отшить, потом не разговаривать, наконец элементарно не здороваться, но всё это не действовало, — делилась Шацкая.
Их тайный роман длился больше десяти лет, пока Савченко обо всём не узнала и сама не ушла в сторону.
— Я узнала о его связи с Ниной Шацкой, как все жёны, последней. Леня жил двойной жизнью очень долго. Не думаю, что это давалось ему легко. Последние годы Леня страшно мучился. Перестал читать, тяжело разговаривал, часто уходил в себя, стал нервным, резким, раздраженным, — вспоминала Савченко.
В 1982 году Филатов и Шацкая поженились. Ради мужа и его карьеры актриса забыла о собственных амбициях. Она выхаживала Филатова, когда тот болел, помогала с его ролями, стихами и проектами. Последние годы актер не снимался в кино, а только вел передачу «Чтобы помнили».
26 октября 2003 года Леонид Филатов ушел из жизни в возрасте 56 лет. Артист похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Игорь Старыгин
Старыгина называли советским Аленом Делоном. Сам он никогда не отнекивался от того, что пользуется популярностью у женщин, хоть иногда и не понимал, чем нравится. По рассказам актера, в школе он считал себя красивым и слащавым и даже подрисовывал синяки под глазами, чтобы быть мужественнее.
— В старших классах девчонок у меня всегда много было, хоть я никогда не прилагал к этому усилий. Играл в школьном ансамбле, вечерами попивал с друзьями «портвешок» в скверике, самовыражался через резкое словцо и вполне благополучно совмещал всё это с данной Богом внешностью. Поэтому свидания в скверике назначали мне девушки сами, те, что были посмелее, — откровенничал актер.
Совсем бешеная популярность пришла к Старыгину после выхода фильма про трех мушкетеров. Игорь от любви публики не отказывался и крутил романы с фанатками. По воспоминаниям актера, толпы поклонниц, которые караулили его, появились еще во время съемок, и у них между другими актерами даже появился уговор, что все девушки общие.
Пока Старыгин развлекался в командировках, дома его ждала преданная жена Мира Ардова. Ради любви к актеру она оставила мужа, терпела насмешки, что влюбилась в мужчину на шесть лет младше, и старалась не слушать пересуды об изменах. Только через 12 лет закрывать глаза она больше не смогла и брак распался.
— Она терпела все мои увлечения, 12 лет сохраняла семью, во многом меня понимала и поддерживала в трудные времена. Она самая мудрая, самая терпеливая. А характер у меня действительно дерьмовый: я чересчур упрямый, упертый. Даже если не прав, первый не извинюсь никогда, — только спустя годы признавался Игорь.
Актер еще был официально женат четыре раза. Самого Арамиса количество браков совсем не смущало, и он даже шутил:
— Придерживался джентльменского принципа: переспал — женись.
С годами из-за болезней Старыгину пришлось оставить работу в театре, а в кино его больше не приглашали. В последние годы главной опорой и спасением для актера стала его пятая жена Екатерина Табашникова.
8 ноября 2009 года после нескольких инсультов сердце Игоря Старыгина остановилось. Актер ушел из жизни в возрасте 63 лет.
Александр Збруев
Александр с детства был отъявленным хулиганом: дрался, прогуливал школу, — всё как по канонам образцового «плохиша». Даже когда он поступил в Щукинское училище, тяга сидеть на парах в нем не проснулась. Но, как это часто бывает, девочкам нравятся плохие парни. Вот и Збруев никогда не жаловался на отсутствие внимания женщин.
Пожить холостяцкой жизнью у Збруева времени не было. Уже в 20 лет он первый раз женился — на актрисе Валентине Малявиной, с которой был знаком с детства. Брак продержался недолго, всё разрушила потеря ребенка. По версии Малявиной, когда она забеременела, семья принудила ее сделать аборт. Для Валентины это была трагедия на всю жизнь, в которой муж не стал ее поддерживать.
— Он тогда сильно меня избил. Мы потом еще какое-то время прожили вместе, но былых отношений уже вернуть не смогли, — признавалась актриса.
По версии Александра, любовь разрушила сама Валентина супружеской изменой. В любом случае союз распался через четыре года, и актер старался о нем никогда не вспоминать.
Вскоре в коридорах «Мосфильма» Збруев встретил юную балерину Людмилу Савельеву — утонченную Наташу Ростову. В 1967 году они сыграли свадьбу, и у пары родилась дочь Наталья.
Савельевой выпала участь мириться с популярностью Збруева. После выхода «Большой перемены» его регулярно окружали поклонницы. Александр принимал их любовь отстраненно и только однажды ответил на проникновенное письмо, после чего сильно об этом пожалел.
— Помню, я получил тетрадь. Написано всё было фантастическим стилем, очень точно, эмоционально. Всё про меня и для меня. Я поразился: человек сумел выразить словами чувство, можно сказать, совершил невозможное. Ну как объяснить, что такое любовь? А вот этой женщине удалось. И вот я впервые в жизни написал ответ: «Спасибо, очень красиво и чувственно написано», — рассказывал Александр журналу «7Дней».
Вскоре поклонница начала преследовать актера и поджидать возле театра. И однажды, когда увидела, что Збруев идет с девушкой, набросилась на него с упреками и матом. На это актер молчать не стал.
— Я не выдержал, подошел, за руку взял резко: «Ну ты…» — и дальше пошло нецензурное… В общем, ответил на ее языке. И она поняла. Больше не преследовала меня. А ведь это во мне заговорило мое блатное арбатское детство, — вспоминает Александр.
В 1990-е, когда Збруев переживал вторую волну популярности, у него закрутился роман на стороне с актрисой Еленой Шаниной, та родила ему дочь Татьяну. Актер признал ребенка и дал свою фамилию, но из семьи не ушел.
— Я знаю, что причинял боль кому-то. Но всё равно я всегда старался и стараюсь остаться человеком. И, может быть, я страдаю сам больше от того, что со мной произошло или происходило, чем те, кому я доставил боль. Я стараюсь сделать всё, чтобы больше никому не было больно, — откровенно признался Александр изданию «Только звезды».
Александр продолжает жить с Людмилой и общается с обеими своими дочерьми. Актер трудится в театре, но последние годы часто жалуется на плохое самочувствие: у него появились проблемы с сердцем и почками, а также развилась патология головного мозга.