«Тетки бы разорвали меня на куски»: как сложилась судьба главных секс-символов советского кино

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Небесно-голубые глаза Владимира влюбили в себя женщин после выхода фильма «Человек-амфибия». Режиссер картины заведомо подбирал актера на главную роль, который будет приковывать к себе внимание и в то же время еще не успел засветиться в других картинах. В итоге после премьеры Коренев получал сотни писем от поклонниц: часть из них была уверена, что актер крутит роман с коллегой по съемочной площадке Анастасией Вертинской, а другие сами предлагали жениться на них.

После «Человека-амфибии» Коренев не смог превзойти свой успех Источник: кадр из фильма «Человек-амфибия» (18+), реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, «Ленфильм», 1961 год

Все эти уговоры, вопросы и комплименты были бессмысленными: на тот момент сердце Владимира уже было занято. Незадолго до съемок Коренев женился на актрисе Алевтине Константиновой. — За ним бегали толпы. Первое время ревновала безумно. Повернусь, а его нет. Где Коренев? А его Светка увела. Мне ужасы снились, когда мы жили вместе. Во снах не могла к нему подойти, — признавалась Алевтина. Сам Коренев сильно обижался, когда жена сомневалась в его преданности. По его словам, в жене он души не чаял и не раз признавался, что ранний брак — лучшее, что случилось с ним в жизни. — Предложение руки и сердца сделала она мне. Правильно сообразила, что меня надо женить. И я ей благодарен. Ранний брак удерживает от многих ошибок. Рад, что женился после окончания института, а то бы пошел по рукам, тетки бы разорвали меня на куски. А тут женился и всё, был под присмотром, — делился своими мыслями актер.

Всю жизнь Владимир Коренев прожил со своей супругой Алевтиной Константиновой Источник: Елена Никитченко / ТАСС