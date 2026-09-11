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Происшествия 20 лет тюрьмы и 30 миллионов рублей штрафа грозит россиянке за инцидент в самолете — что она сделала

20 лет тюрьмы и 30 миллионов рублей штрафа грозит россиянке за инцидент в самолете — что она сделала

В ситуации разбираются представители генконсульства

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Из-за конфликта на борту самолет пришлось экстренно приземлить | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUИз-за конфликта на борту самолет пришлось экстренно приземлить | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Из-за конфликта на борту самолет пришлось экстренно приземлить

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Девушке из России грозит 21 год тюрьмы и крупный штраф в США после дебоша на борту самолета. Во время рейса из Милана в Ньюарк она мешала работе экипажа, пыталась открыть дверь лайнера и напала на бортпроводника и пассажира.

В настоящий момент 37-летнюю россиянку оставили под стражей без возможности выхода под залог. Ее обвиняют сразу по двум статьям: за создание помех действиям летного экипажа и бортпроводника, а также за нападение на них. По первому нарушению пассажирке грозит до 20 лет тюрьмы. До года — по второму обвинению, пишет РИА Новости.

Каждая статья также предусматривает штраф. До 250 тысяч долларов за вмешательство в работу экипажа и до 100 тысяч долларов за нападение. Это около 30 миллионов рублей по нынешнему курсу.

По сведениям издания, девушка требовала алкоголь, отказалась выполнять приказ капитана вернуться на место и попыталась открыть заднюю дверь самолета. Пять членов экипажа и пассажиры борта United Airlines удерживали ее, однако она якобы укусила бортпроводника, ударила его и поцарапала другого пассажира. Из-за инцидента самолет развернули и посадили в аэропорту города Бангор штата Мэн.

На допросе в ФБР россиянка заявила, что летела в США на 40-летие друга, выпила несколько бокалов вина и виски. По ее словам, конфликт возник из-за грубого отношения стюардов, отобравших у нее телефон. Девушка отрицала попытку открыть дверь лайнера, но признала, что в суматохе могла случайно кого-то поцарапать.

В связи с произошедшим инцидентом российские дипломаты в Нью-Йорке уже направили запрос американским властям для официального подтверждения факта задержания соотечественницы, сообщает ТАСС.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Милан Самолет Тюрьма США
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