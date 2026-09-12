«Очень страшно, но интересно»: 21-летняя девушка бросила всё и уехала на вахту — сколько она зарабатывает

Рабочие будни Источник: Ангелина, личный архив

Ангелине 21 год. Она окончила горный колледж по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в 2025 году. Во время учебы девушка еще не очень понимала, в чем суть ее специальности и как всё это будет выглядеть на практике. Именно поэтому она хотела попробовать себя в деле. И такая возможность представилась: на третьем курсе ей с двумя одногруппницами предложили съездить на вахту в качестве практики.

«Было очень страшно, но интересно», — говорит Ангелина.

Что из этого получилось, рассказывает UFA1.RU.

Городок из 20 вагонов

Первая поездка состоялась, когда Ангелине было всего 19 лет. Она проходила недалеко от Питера, в городе Кингисеппе. Студентки тогда совершенно не знали, куда попадут, чем будут заниматься и в каких условиях жить. Представьте: вы едете куда-то в Ленобласть на два месяца, где будете работать без выходных вдали от дома. Как говорит Ангелина, в те времена страх смягчало присутствие подруг.

Будни сразу захлестнули круговоротом событий.

«Ощущения были отличные. Мы увидели Питер, сменили много видов транспорта: поезд, автобус. Было интересно добираться, увидели новые места, разную природу и климат», — рассказывает Ангелина.

Романтика бытовок Источник: Ангелина, личный архив

Жили они в вагончиках-бытовках с двухъярусными кроватями, душем и базовыми удобствами. В городке всего двадцать таких вагонов, по четыре человека в каждом. Ангелина и ее подруги тогда были единственными девушками, все остальные коллеги — мужчины среднего возраста.

«Страшно то, что мужской коллектив, что на нас нападут, но такого не было. На работе все работают, ничего страшного. Нам помогали — не только в работе, но и в бытовых вопросах», — говорит она.

Радужная рабочая атмосфера Источник: Ангелина, личный архив

В обязанности Ангелины входило ведение исполнительной документации: рабочие выполняли свои задачи, а девушки подтверждали это на бумагах, чтобы получить оплату от заказчика. Коллектив оказался опытным и дружелюбным, практикантам всё объясняли.

«Мы не стеснялись задавать вопросы», — добавляет она.

Первая вахта длилась с марта по май. День начинался в семь утра, работа — с восьми утра до восьми вечера с двухчасовым обедом, без выходных. За два месяца девушки получили по 80–90 тысяч рублей каждая — для студенток сумма серьезная, учитывая, что практикантам не всегда вообще оплачивают работу.

После сессии они отправились на вторую вахту — снова под Питер.

День сурка по-якутски

После получения диплома о специальном образовании Ангелина устроилась работать — и снова ездит на вахты. Сейчас она в Якутии, ее график — 60 или 90 дней работы на 30 дней отдыха. Зарплата выросла уже до 170 тысяч рублей в месяц.

Суровые снежные будни Источник: Ангелина, личный архив

«Самым сложным для меня было — и до сих пор сложно — уезжать из дома. Прощаться с друзьями и родными. Время дома пролетает незаметно», — признаётся она.

Работа теперь не ограничивается бумагами — нужно выходить на объект, осматривать оборудование, сверять его с чертежами. Но особенно тяжело в Якутии оказалось выносить холод, повышенное атмосферное давление, однообразие быта.

«Каждый день в одно и то же время подъем, одна и та же работа. В силу моего возраста это очень тяжело переживается», — говорит Ангелина.

Зато в быту никаких проблем: одежду предоставляет работодатель, питание трехразовое, шведский стол, всегда есть вкусный выбор.

С первой же вахты — в Египет

Несмотря на стереотипы, девушек на вахте сейчас очень много — примерно половина персонала. Они работают инженерами, лаборантами, бухгалтерами, медсестрами и поварами.

«Хочется быть самостоятельной, путешествовать, развиваться и ни на кого не надеяться», — объясняет Ангелина.

В отделе кадров девушкам рады, главное — хорошее здоровье, потому что условия бывают суровыми. С негативом от мужчин она лично не сталкивалась. По ее собственному признанию, кто-то может и сказать: «Зачем девушкам ездить на вахту? Девушки должны строить отношения, заводить семью». А кто-то, наоборот, хвалит за самоотверженность.

«Сейчас я уже работаю на должности инженера производственно-технического отдела, я занимаюсь составлением исполнительной документации», — улыбается наша собеседница.

Ангелина зарабатывает в среднем по 170 тысяч рублей за вахту Источник: Ангелина, личный архив

На заработанные деньги Ангелина уже слетала в Египет — с первой же вахты. Сейчас больше времени проводит с родными, путешествует по Башкирии и соседним регионам. Она ведет блог, где делится впечатлениями о поездках и своей работе.

В ближайших планах — продолжать ездить на вахту, набраться практических навыков, а потом уже осесть в городе.

«Это хороший опыт для дальнейшей работы в городе на хорошей должности», — уверена Ангелина.