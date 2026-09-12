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Страна и мир Принцесса умерла вслед за королем в Норвегии: какие позорные скандалы сотрясают монарший дом

Принцесса умерла вслед за королем в Норвегии: какие позорные скандалы сотрясают монарший дом

За династией тянется шлейф громких разоблачений

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Норвежская принцесса из династии Глюксбургов умерла на 95-м году жизни | Источник: Matt Dunham / Associated PressНорвежская принцесса из династии Глюксбургов умерла на 95-м году жизни | Источник: Matt Dunham / Associated Press

Норвежская принцесса из династии Глюксбургов умерла на 95-м году жизни

Источник:

Matt Dunham / Associated Press

В Норвегии в возрасте 94 лет скончалась принцесса Астрид Мод Ингеборг, ушедшая из жизни вслед за своим братом, королем Харальдом V. Об этом официально сообщила пресс-служба норвежского королевского дома.

Причина и обстоятельства смерти принцессы в заявлении не уточняются. Она ушла из жизни ровно через две недели после кончины своего младшего брата. Племянник покойной, правящий король Норвегии Хокон VIII, выразил глубокие соболезнования в связи с утратой.

Как сообщает агентство Reuters, принцесса Астрид тяжело переживала смерть брата. Но она нашла в себе силы посетить его похороны, прошедшие в Осло 9 сентября. Это траурное мероприятие стало ее последним появлением на публике.

В последние месяцы жизни принцесса Астрид Мод Ингеборг испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Ранее в 2026 году ее госпитализировали с пневмонией, а в мае она прошла курс лечения от сердечной недостаточности, в ходе которого ей установили временный кардиостимулятор.

С уходом принцессы Астрид завершилась целая эпоха. Она оставалась последним живым ребенком короля Улафа V.

Череда смертей пожилых членов королевской династии Глюксбургов совпала с тяжелым кризисом доверия к норвежскому монаршему дому. Его спровоцировала серия громких скандалов вокруг более молодых наследников.

В июне 2026 года окружной суд Осло приговорил 29-летнего Мариуса Борга Хёйби к четырем годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях, нападениях на бывших девушек и хранении наркотиков. Осужденный является старшим сыном кронпринцессы Метте-Марит от прошлых отношений и пасынком правящего короля Хокона VIII.

Ситуацию усугубило и то, что сама кронпринцесса незадолго до этого была вынуждена публично извиняться за свои прошлые контакты со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Их переписка попала в СМИ.

Еще одной обсуждаемой фигурой в Норвегии остается родная дочь покойного короля Харальда V, 52-летняя принцесса Марта Луиза. Летом 2024 года она официально вышла замуж за 49-летнего темнокожего гражданина США Дурека Верретта, который публично называет себя «потомственным шаманом в шестом поколении» и зарабатывает нетрадиционной медициной.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Норвегия Похороны Наследник Принцесса Династия
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