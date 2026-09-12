Мощные взрывы прогремели на складах военного завода вблизи России — под угрозой еще несколько объектов

Военные объекты расположены близко друг к другу и могут загореться Источник: Игорь Лиепас / X

В Габровской области Болгарии вспыхнул пожар на складе боеприпасов оружейного завода EMCO, затем пламя перекинулось еще на два объекта. Об этом сообщает телеканал NOVA со ссылкой на руководство компании и местные власти.

Инцидент произошел на площадке в районе села Горни‑Вырпишта (между Трявной и Царева‑Ливадой), где расположено 11 складов. После возгорания боеприпасов прогремела серия взрывов.

Источник: Игорь Лиепас / X

В момент ЧП в складских помещениях людей не было. Два охранника успели покинуть территорию, пострадавших нет. Для информирования населения власти задействовали систему экстренного оповещения BG‑Alert. Губернатор Габровской области Кристина Сидорова рассказала, что пожар быстро перекидывается на ближайшие объекты.

«Пожар движется от склада к складу и распространяется между ними», — сообщила Сидорова.