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Здоровье Новый коронавирус грозит России — стоит ли переживать

Новый коронавирус грозит России — стоит ли переживать

Ученый предупредил о распространении нового штамма

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Вирус из Таиланда может попасть в Россию | Источник: Андрей Бессонов / FONTANKA.RUВирус из Таиланда может попасть в Россию | Источник: Андрей Бессонов / FONTANKA.RU

Вирус из Таиланда может попасть в Россию

Источник:

Андрей Бессонов / FONTANKA.RU

Из‑за активного туристического потока штамм коронавируса, который сейчас распространяется в Таиланде, может появиться в России уже в ближайшие дни или недели. Об этом заявил руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Как пояснил ученый, завозные случаи инфекции действительно могут фиксироваться очень быстро, буквально в течение нескольких дней или недель. Однако сам факт завоза вируса не означает неизбежность крупной волны заболеваемости. По словам эксперта, пока нет убедительных данных о том, что болезнь стала протекать тяжелее или чаще приводить к летальным исходам.

В Таиланде сейчас циркулирует подтип «омикрона» NB.1.8.1. В большинстве случаев он вызывает легкое течение COVID‑19. С января по август в стране зарегистрировали 99 691 случай заражения и 15 смертей.

Известно, что коронавирусом на Пхукете заразились пятеро российских туристов. При этом в Ассоциации туроператоров России не отмечают массовых обращений отдыхающих за медицинской помощью, передают «Известия».

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Коронавирус Штамм Ученый
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Раз пережили и второй переживем)
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Гость
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