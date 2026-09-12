Новый коронавирус грозит России — стоит ли переживать

Вирус из Таиланда может попасть в Россию Источник: Андрей Бессонов / FONTANKA.RU

Из‑за активного туристического потока штамм коронавируса, который сейчас распространяется в Таиланде, может появиться в России уже в ближайшие дни или недели. Об этом заявил руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Как пояснил ученый, завозные случаи инфекции действительно могут фиксироваться очень быстро, буквально в течение нескольких дней или недель. Однако сам факт завоза вируса не означает неизбежность крупной волны заболеваемости. По словам эксперта, пока нет убедительных данных о том, что болезнь стала протекать тяжелее или чаще приводить к летальным исходам.

В Таиланде сейчас циркулирует подтип «омикрона» NB.1.8.1. В большинстве случаев он вызывает легкое течение COVID‑19. С января по август в стране зарегистрировали 99 691 случай заражения и 15 смертей.