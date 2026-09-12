«Яйца по 40 рублей, и бензин есть!» Бархатный сезон в Крыму: всё за полцены, пустые отели и пляжи под огнем

В бархатный сезон уменьшается уровень ультрафиолета, поэтому загорать в это время безопаснее всего Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Полупустые отели полуострова завлекают туристов в сентябре и октябре рекордными скидками и щедрыми бонусными предложениями, но ситуация явно не способствует отдыху, особенно после ударов по пляжам Севастополя на этой неделе. Подробности — в материале журналиста MSK1.RU.

Дроны против людей в купальниках

«Севастополю, западу и северу Крыма, Керчи с Феодосией достается, этим летом и Ялте с Алуштой досталось. А маленькие поселки, как наша „Санта-Барбара“, никому не нужны. Ну пришлось три дня без света посидеть: электричество из Алушты идет. Пока на этом всё и закончилось, тьфу три раза, и по дереву стучим!» — после последней атаки беспилотника на севастопольский пляж в туристических телеграм-чатах началась перекличка отдыхающих, выбравших для отпуска на полуострове бархатный сезон.

Напомним, что 8 сентября днем на пляже «Омега», одном из самых популярных в Севастополе, во время атаки БПЛА пострадала отдыхавшая на нем 57-летняя женщина, получив осколочное ранение голени. Остальные посетители пляжа пережили серьезный испуг и срочную эвакуацию.

И это уже четвертый случай за курортный сезон, когда с атаками дронов — воздушных и морских — сталкивались люди в купальниках и панамках, расслабленно принимавшие солнечные ванны. В Ялте на Приморском пляже разминировали безэкипажный катер, в Балаклаве срочно эвакуировали кемпинг и отдыхающих на пляже «Инжир» из-за упавших обломков БПЛА, в Севастополе подавленный РЭБ беспилотник прибило к пляжу в Парке Победы — срочная эвакуация и оцепление. Отдыхающим пришлось принимать реалии нынешнего лета.

В Ялте самая большая концентрация отдыхающих в бархатный сезон: теплая погода здесь держится дольше всего Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Приморский сегодня без света. Вчера как отключили в 22:00 и пока не давали. Море — 21 градус, на улице — 25. Кушать тут негде особо, это я знала, кофе выпить есть где, и пироженки вкусные. Мне одной без детей всё нормально. Ночью было малость шумно, но это мелочи по сравнению с Севастополем», — прислала отчет телеграм-чат «Крым- главчат туристов» Полина из Воронежа.

«А что запад? Пока тихо, 20 дней уже здесь, и еще хочу продлиться на неделю. В отличие от Севастополя, у нас всё окей. Сегодня вот ветерок, а вообще кайф по полной», — отрапортовал москвич Игорь, отдыхающий в Евпатории.

«В Гурзуфе тишина, никого не интересует, по-видимому, слава богу. Не то что Севастополь. На море, кстати, чуть легкая волна. На мой взгляд, море прекрасное и спокойное. Отдыхающих практически нет. А туристов на разных экскурсиях как раз достаточно», — написала Наталья в телеграм-чате «Крым — главчат туристов».

Отдыхающие в Крыму есть и после атаки на севастопольский пляж, панического бегства из региона не наблюдается. Все, кто посчитал полуостров небезопасным для пребывания, давно отменили бронирование, на крымских пляжах остались осознающие риски туристы. Такие же собираются провести в Крыму бархатный сезон. Он начинается после 10 сентября, когда снижается уровень ультрафиолета и наступает самое безопасное время для загара, прогулок и осмотра достопримечательностей. В нынешнем году синоптики прогнозируют продолжительный бархатный сезон: вплоть до середины октября дневная температура воздуха продержится выше 20 градусов. Выше 20 градусов обещают и температуру Черного моря, которое из-за аномального прогрева в августе будет очень медленно отдавать тепло.

На пляже Балаклавы полный аншлаг, никто уже и не вспоминает об эвакуации из-за обломков БПЛА в начале августа Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«А мы всё равно поедем. Снова. Второй раз за это лето, ну и пусть, что уже сентябрь и есть опасность. Решили. Едем из Краснодарского края, от нас до „местного“ Черного моря — 45 км, все ржут, а мы говорим: „Не то!“», — пишет в телеграм-чате «Крым — главчат туристов» Ирина.

«Мы в Крыму уже неделю — всем довольны! Успели пожить в Ялте, переехали в Алушту, на очереди Судак. Море — кайф, чуть похолодало, но снова будет жара. Только удивились, что местные у нас часто спрашивают: „Зачем вы сюда с материка приехали? У вас же так хорошо. Мы в Тамань выехали, она к мосту ближе всего, и офигели: яйца по 40 рублей, молочка значительно дешевле, бенз есть!“ — рассказывает про свой отпуск в сентябре москвичка Настя.

«Кто хотел поехать, тот поехал. Кто боится — сидит дома. Мне тоже говорили, что я двинутый, еще и маму тащу. Ну попали мы на три дня без света, и всё. Кстати, от света мы не зависим совершенно. Вода постоянно была, газовая плита, а не электрическая. Нормально отдыхаем!» — пишет Никита из Санкт-Петербурга в телеграм-канале «Крым — главчат туристов».

Но таких отчаянных отдыхающих в нынешнем бархатном сезоне немного, поэтом отели и санатории борются за каждого. Летний сезон в этом году оказался очень сложным, и вся туристическая отрасль полуострова находится в минусе. Сентябрь и первая половина октября — последний период, когда можно хоть как-то поправить дела.

— Нынешним летом туристический поток в Крым в сравнении с прошлым годом сократился существенно, точных цифр еще нет, поэтому количественные оценки дать не могу, — рассказывает Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — И пока не устранены основные причины снижения турпотока — топливный дефицит и энергетический кризис, причин ожидать, что он восстановится, нет. С учетом того, что на сентябрь–октябрь обычно приходится, наверное, процентов 20 от годового потока, а на летний — порядка 60 процентов туристов, вряд ли скромные достижения в бархатный сезон помогут компенсировать летние издержки. К тому же многие крымские сезонные отели в этом году закрываются на месяц раньше из-за того, что не видят смысла продолжать работу для такого незначительного потока туристов: он не позволяет им жить хотя бы с минимальной прибылью. Ну а те, кто работает круглогодично, продолжают принимать отдыхающих, но загрузка, конечно, оставляет желать лучшего.

На диких пляжах в основном отдыхают местные жители, тем более если для спуска, как на этот Яшмовый на Фиоленте, нужно преодолеть 800 ступеней Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Питание в подарок», «комплимент от отеля — бесплатное посещение бассейна на весь период отдыха», «четвертая ночь в подарок при бронировании трех ночей», «медицинское обследование бесплатно» — сейчас на полуострове можно найти разнообразные бонусные и скидочные программы: все отели и санатории, от пятизвездочных до экономкласса, борются за туриста как могут. И роскошные спа-комплексы на Южном берегу, которые еще летом было финансово не потянуть большинству отдыхающих, в бархатный сезон кажутся уже не такими неприступными. Скидки достигают рекордных 50 процентов, при этом качество обслуживания значительно возрастает: на малочисленных гостей приходится многочисленный штат персонала.

​​​​​ — Теоретически да, есть, вероятно, какой-то предельный размер скидки, который оживляет загрузку отеля, оживляет продажи, — объясняет Сергей Ромашкин. — А в нынешнем бархатном сезоне в Крыму наложились две волны скидок. Первая, назовем ее «ситуационная», связана с проблемами полуострова, которые уменьшили поток туристов. А вторая — сезонная. Грубо говоря, сентябрь и октябрь всегда стоят дешевле, чем июль–август, и туристы об этом знают. И нынешней осенью эти скидки просуммировались: к форс-мажорной скидке добавилась сезонная. Наверное, на часть туристов возможность сэкономить до 50 процентов повлияет, но каких-то достоверных цифр у нас пока нет.

Сейчас в Крыму мы торгуем порядка 140 отелями и смотрим за тем, как меняются продажи. И несмотря на все маркетинговые программы, продажи заметно хуже, чем в сентябре 2025 года. Сергей Ромашкин вице-президент АТОР

Туристов тоже удивляет пустой Крым, но они-то этой особенностью нынешнего сезона довольны: на пляжах много места, нет толпы во дворцах и музеях, пустые столики можно обнаружить в любом кафе. Но есть и обратная сторона: развлечений тоже существенно меньше.

Вяленая барабулька — одно из самых популярных крымских лакомств, но в сентябре в крымских кафе будет много и свежей, так как снимется запрет на вылов рыбы Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Приехали в Новый Свет, заселились и пошли покорять местные красоты. В общем, сходили мы на тропу Голицына, накупались в море, обошли все магазины, запаслись вином и шампанским… А дальше делать было нечего 3 дня (мы были 5). Набережная пустая, половина заведений не работает, сходить особо некуда. Дальше поехали мы в Алушту, заселились и отдыхали там. Море штормило сильно. Мы ходили в аквапарк, гуляли, наслаждались. По ценам — в 1,5–2 раза больше, чем в Новом Свете. В предпоследний день все-таки открыли пляж. Я накупалась на год вперед! Вода была такая теплая, прозрачная и приятная, та-а-а-ак было хорошо! Свекровь ходила по улицам и говорила: „Никогда не видела Крым таким пустым и темным, так странно“… 7 сентября уехали домой со смешанными эмоциями. Верим, что скоро всё наладится, поэтому и пообещали обязательно вернуться в любимое место. Спасибо, Крым, за прекрасные закаты, рассветы, теплое море, дельфинов, которые приплывали к нам в Новый Свет, за красивейшую тропу Голицына, за местных упитанных котиков и собачек, за отдых, который никогда не сравнится ни с чем! Спасибо вам, крымчане, за стойкость, доброту и отзывчивость!» — подводит итог отпуска Ирина из Саратовской области.

Отдых стал короче

«Кто в сентябре обгорел до цвета переваренной креветки, тот я! Потому что наконец-то дорвалась до пляжа, солнца и ничегонеделанья весь день!» — Екатерина из Нижнего Новгорода за два дня отпуска успела почувствовать, что первые недели бархатного сезона в Крыму — просто продолжение лета. Хотя лето в нынешнем году на полуострове выдалось нетипичным — удивительно прохладным, с рекордным количеством осадков.

— Если взять в целом Кавказский и Черноморский регион, то такого дождливого и холодного лета давно не было, — говорит вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Я помню, что 20 июня купался в Подмосковье — вода была 24 градуса, и как объяснять туристу, что ему нужно ехать в Сочи купаться в 21 градус?! Позднее потепление моря, дожди, паводки и наводнения в Дагестане — погода в наших курортных регионах была аномальной. И это тоже существенный фактор, который влияет на выбор туристов: сейчас они стали бронировать отели поближе к дате выезда, чтобы не ошибиться с погодой.

После отъезда основной части туристов, державшей высокие цены на рынках, стоимость сезонных фруктов в курортных городах и поселках приятно снижается Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

​​​​​​​Жаркий август и теплый сентябрь, к сожалению, не смогли положительно повлиять на ситуацию.

— Никакие тренды не изменились: те регионы, кто рос, продолжают этот рост и в бархатный сезон. Те, кто не рос, продолжают не расти и в бархатный сезон, — говорит Сергей Ромашкин. — Как был туристический поток в Анапу в серьезном плюсе, где-то процентов 30 к прошлому году, так и продолжается этот тренд в бархатный сезон. Как Сочи падал всё лето, так он и демонстрирует примерно снижение потока отдыхающих на 15–20% в сентябре–октябре этого года.

Уже понятно, что Крым не сможет выйти на показатели прошлого года. А для Краснодарского края интрига еще сохраняется: сможет ли растущая Анапа вытянуть снижение по Сочи и Адлеру? В нашей компании ей это удается. Будет ли так же в целом для края? Не знаю. Анапа внесла большой позитивный вклад, но Сочи и Адлер дали серьезный негативный взнос. Сергей Ромашкин вице-президент АТОР

По мнению эксперта, общее настроение российских туристов в этом году существенно изменилось и это стало заметно еще в начале года.

— Я бы даже сказал, что уже в декабре 2025 года мы начали замечать первые свидетельства снижения интереса туристов к этой части Краснодарского края — Сочи и Адлеру. В этом году спрос сконцентрировался на Анапе и Геленджике.

— Кстати, у Геленджика тоже есть небольшой прирост — процента 3, что тоже неплохо. То есть настроение туриста формировалась еще зимой, когда сочинский аэропорт работал более-менее удовлетворительно. Поэтому я считаю, что в нынешнем году самым важным фактором стал экономический: все-таки Анапа и Геленджик дешевле, чем Сочи. С другой стороны, сейчас мы видим снижение цен в Сочи не в таких масштабах, как в Крыму, но на 15–18 процентов, — говорит Ромашкин.

И зачастую получается, что со скидкой эти отели дешевле, чем год назад, но на спрос это очень мало повлияло. Год назад туристов эта цена устраивала, а в этом году их не устраивает даже сниженная цена. Почему? Люди хотят сэкономить — это сегодня основная мотивация.

— У нас есть два основных показателя, которые характеризуют динамику туристического потока: число туристов и количество ночевок. Число туристов может остаться прежним, а количество бронируемых ночевок уменьшится, что мы и видим в нынешнем сезоне. Все пляжные направления уменьшились на одну-полторы ночевки в путевке. Люди стали более коротко отдыхать. И это тоже мы интерпретировали как стремление сэкономить: люди сэкономили на скидках и еще экономят за счет сокращения количества ночей на отдыхе. Если вы читаете экономическую прессу, то видите, что люди экономят на всём: на сахаре, на шопинге, на автомобилях и так далее. Вот и туризм сейчас стал частью какого-то большого круга экономии потребителей. Моя гипотеза, что в этом году совпало несколько факторов, один из которых — экономика поездок и желание потребителей сэкономить, а к этому в регионах добавились местные проблемы. В Крыму — проблемы с энергетикой и бензином, в Сочи и Адлере — нестабильная работа аэропорта, в Дагестане — две волны наводнений, которые привели к серьезным восстановительным работам. Будем надеется, что в следующем году проблемы будут решены и настроение туристов изменится, — сказал Сергей Ромашкин.