Присмотрите укромное место: агроном рассказала, как хранить тыквы

Эти советы помогут сохранить тыквы до холодов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У ярославских дачников и огородников наступил сезон сборы тыкв, заготовки овощей на зиму в самом разгаре. Как правильно хранить яркий овощ? Об этом в беседе с нашими коллегами из NGS.RU рассказала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. Публикуем ее советы.

Лучшее место в квартире

Для хранения оранжевых плодов в квартире не подойдут балкон и ванная комната. Всё потому что тыквы не любят влажность и минусовые температуры. Кроме того, овощи нельзя складывать у батареи, под прямыми солнечными лучами или в теплом и влажном месте.

— Нужно выбрать более-менее прохладное и затемненное место. Например, положить тыковки под кровать или в угол и накрыть какой-то несинтетической тканью. Обязательно должен быть приток воздуха, — предупреждает агроном.

Секреты хранения в погребе

По словам агронома, идеальная температура хранения тыквы — +1… +7 градусов. В связи с этим требованием оставить на зиму тыквы можно в погребе. Важно учитывать: влажность должна быть не более 80%, а лучше 60%.

— Просто на пол класть тыкву нельзя. Она быстро начнет гнить. Нужно положить доски, сверху опилки или солому, и уже тогда разложить плоды, — советует Людмила Шубина. — Не нужно их наваливать друг на друга. Лучше разместить аккуратно на полке на небольшом расстоянии.

Небольшие экземпляры можно разложить в предварительно просыпанные опилками ящики.

Заморозка или засушка

Альтернативный вариант хранения — заморозка или засушка. Перед этим тыквы нужно хорошенько помыть, убрать плодоножку и семечки. При желании кусочки тыквы можно сразу почистить, кожура легко отходит при использовании ножа или овощечистки.

В каком именно формате нарезать заготовки, каждый выбирает для себя сам: четвертинки, мелкие кусочки, половинки тыквы или тертый овощ.