«У тебя всё получится»: нерпу Сергеевну, ставшую звездой соцсетей, выпустили в Байкал. Трогательное прощание

Источник: Городские медиа

Нерпу Сергеевну, которую на протяжении нескольких месяцев выхаживали сотрудники центра спасения байкальской нерпы «Нерпалэнд» в Бурятии, выпустили в дикую природу. Об этом сообщается в Telegram-канале организации 8 сентября.

Подготовка к возвращению дикого зверя в естественную среду обитания сопровождалась большими волнениями и тревогой. Причем переживали не только сотрудники центра, но и сама Сергеевна. Нерпа напугалась во время сборов и пыталась забиться в уголок.

«Эта история началась еще затемно в „Нерпалэнде“. Практически бессонная ночь, последние сборы, проверка вещей, звонок капитану, погода на Ушканьих островах — и волнение, которое уже невозможно было скрывать», — говорится в сообщении.

Сергеевна несколько месяцев провела в «Нерпалэнде», где ее кормили, лечили и учили основным инстинктам. Тут маленький белек впервые барахтался в снегу, принимал ванну и изучал мир.

А теперь нерпа выросла — она весит уже 28,5 килограмма вместо 3,5 килограмма, с которых всё начиналось. Ее нашли 10-дневным бельком на льду Байкала.