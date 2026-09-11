Возвращение в родной клуб: «Локомотив» подписал пробный контракт с 33-летним хоккеистом

С 2021 года Данил играл за екатеринбургский ХК «Автомобилист» Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

11 сентября в ярославском ХК «Локомотив» сообщили о возвращении в родной город хоккеистам Данила Романцева. Нападающий является воспитанником ярославского хоккейной школы. С ним подписали пробный контракт.

«За нашу команду будет выступать под номером 81, — сообщили в ХК „Локомотив“. — В КХЛ нападающий дебютировал именно в составе „Локомотива“, а по ходу сезона 2011/2012 гг. выступал за возрожденную команду в ВХЛ».

Данил Романцев родился 5 июня 1993 года в Ярославле.

Несколько лет Данил был в клубах Восточной конференции. С 2021-го он играл за «Автомобилиста», в разные годы также появлялся в составах «Амура» и «Сибири». По данным на 11 сентября, в КХЛ Романцев сыграл 618 матчей.

Согласно информации КХЛ, пробный контракт — это соглашение между клубом и хоккеистом, по условиям которого игрок приглашается для выполнения временной работы с целью определения уровня его профессионального мастерства. Такое соглашение могут расторгнуть без уважительной причины каждая из сторон. При этом игроку обязаны заплатить за отработанное время — зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда.