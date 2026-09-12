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Происшествия Удар превратил машину в факел: шесть человек погибли в ночной аварии в Амурской области

Удар превратил машину в факел: шесть человек погибли в ночной аварии в Амурской области

Полицейским предстоит выяснить личности жертв

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Водители иномарок сразу скончались от полученных травм | Источник: Амурская полиция / MAXВодители иномарок сразу скончались от полученных травм | Источник: Амурская полиция / MAX

Водители иномарок сразу скончались от полученных травм

Источник:

Амурская полиция / MAX

В Амурской области жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей, Infiniti и Toyota, стали шесть человек. Одна из машин выехала на встречную полосу, после столкновения начался пожар. Об этом сообщили в полиции региона.

«В результате ДТП четыре человека (водители и пассажиры обоих автомобилей) от полученных травм скончались на месте происшествия. Два пассажира автомобиля „Тойота“ были доставлены в больницу, где позже также скончались», — говорится в сообщении управления МВД России по Амурской области в MAX.

По данным полиции, авария случилась около 01:00 местного времени на 41-м километре автодороги Благовещенск — Гомелевка. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить личности погибших.

В пятницу, 11 сентября, в Архангельской области на междугородней трассе столкнулись пассажирский автобус, лесовоз и легковой автомобиль. В результате аварии 12 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Двое из них — дети. Еще восемь пассажиров пострадали. В регионе суббота, 12 сентября, объявлена днем траура.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Авария Гибель Амурская область
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