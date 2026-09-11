«Это означает войну с Россией»: Путин предупредил о последствиях отправки европейских войск на Украину

Президент России предостерег европейских политиков от рискованных решений Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Возможное введение европейских войск на Украину будет означать прямое вступление Европы в войну с Российской Федерацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите БРИКС в Индии.

«Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — подчеркнул российский президент.

При этом Путин заявил, что после распада СССР Запад решил, будто ему дозволено действовать без ограничений.

Также Владимир Путин сказал, что европейские элиты пугают население мнимой угрозой со стороны Москвы. Однако Россия европейским странам не угрожает и не имеет оснований для конфликта с ними.

Президент России также обвинил европейских политиков в том, что они сами подталкивают свои страны к войне с Россией. По словам Путина, после госпереворота на Украине в 2014 году Запад поставил целью втянуть эту страну в НАТО, а затем пытался усилить давление на Россию — сначала через террористов, а теперь с помощью украинских властей. Он назвал события 2014 года первопричиной нынешнего конфликта.