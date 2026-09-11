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Политика «Это означает войну с Россией»: Путин предупредил о последствиях отправки европейских войск на Украину

«Это означает войну с Россией»: Путин предупредил о последствиях отправки европейских войск на Украину

Заявления прозвучали на саммите в Индии

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Президент России предостерег европейских политиков от рискованных решений | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент России предостерег европейских политиков от рискованных решений | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России предостерег европейских политиков от рискованных решений

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Возможное введение европейских войск на Украину будет означать прямое вступление Европы в войну с Российской Федерацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите БРИКС в Индии.

«Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — подчеркнул российский президент.

При этом Путин заявил, что после распада СССР Запад решил, будто ему дозволено действовать без ограничений.

Также Владимир Путин сказал, что европейские элиты пугают население мнимой угрозой со стороны Москвы. Однако Россия европейским странам не угрожает и не имеет оснований для конфликта с ними.

Президент России также обвинил европейских политиков в том, что они сами подталкивают свои страны к войне с Россией. По словам Путина, после госпереворота на Украине в 2014 году Запад поставил целью втянуть эту страну в НАТО, а затем пытался усилить давление на Россию — сначала через террористов, а теперь с помощью украинских властей. Он назвал события 2014 года первопричиной нынешнего конфликта.

В августе Владимир Путин отметил, что страна движется в направлении завершения украинского конфликта. Эти завления прозвучали на встрече с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Украина Конфликт
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Комментарии
10
Гость
51 минута
А можно нам другого стендапера, у этого шутки слишком бородатые?
Гость
52 минуты
Все страны давно уже поняли, что тигр бумажным оказался, это даже сам Трамп прямо озвучил.
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Гость
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