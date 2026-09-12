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Происшествия Был без сознания, но дышал: в Ярославской области нашли без вести пропавшего мужчину — подробности

Был без сознания, но дышал: в Ярославской области нашли без вести пропавшего мужчину — подробности

Он провел почти пять суток без воды и еды

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В Ярославской области спустя почти пять суток нашли без вести пропавшего мужчину | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.comВ Ярославской области спустя почти пять суток нашли без вести пропавшего мужчину | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

В Ярославской области спустя почти пять суток нашли без вести пропавшего мужчину

Источник:

ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

В Ярославской области спустя почти пять суток нашли без вести пропавшего 28-летнего мужчину. 5 сентября он вышел из дома в Тутаевском районе и не вернулся. Отыскать его удалось лишь к 10 сентября.

«Почти пять суток он был без воды, еды и возможности просить о помощи», — рассказали в поисковом отряде «ЯрСпас».

Ситуацию осложняло то, что пропавший мужчина — глухонемой. Когда 5 сентября он оделся и ушел из дома, родственники не встревожились — он мог выйти на прогулку в любое время. Но к ночи мужчина не вернулся, его начали искать. Не справившись своими силами, родные обратились в поисковый отряд.

«7 сентября в "ЯрСпас" прилетает заявка — пропал человек с особенностями развития. Мы его знаем, мы уже выезжали на его поиски в прошлые годы. Парень не слышит, не говорит, но весьма активный и, со слов родственников, "очень любит прятаться"», — рассказали в «ЯрСпасе».

Искать пропавшего пришлось в лесных дебрях | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.comИскать пропавшего пришлось в лесных дебрях | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Искать пропавшего пришлось в лесных дебрях

Источник:

ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Искали пропавшего несколько групп поисковиков. Первой на месте оказалась Диана Пасмова. Именно она нашла его в предыдущий раз. Специалист была знакома с поведением мужчины.

«Он вас не услышит, но вы можете услышать его. В прошлый раз он стучал пластиковой трубой по дереву — так и нашли», — рассказывала Диана.

Координаторы выстраивали версии о том, где мог находиться пропавший. Рядом с его домом расположен лес — ранее его нашли именно там. Все силы бросили, чтобы проверить эту локацию.

«Проходят сутки — результата нет. Вечером приходит сообщение от Поискового отряда "ЛизаАлерт": "Слышим звук, идем!" Все поисковики замирают в ожидании новостей. Время идет, а долгожданного сообщения всё нет. Третий день поиска не давал надежды на хороший исход. Диана Пасмова не сдавалась — она прокручивала каждую версию и продолжала искать парня. 10 сентября, 20:40. Сообщение от Дианы в поисковом чате: "Нашла. Ферма. Без сознания. Дышит"», — рассказали в поисковом отряде.

Мужчину удалось отыскать на ферме | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.comМужчину удалось отыскать на ферме | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Мужчину удалось отыскать на ферме

Источник:

ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

На место сразу отправили скорую помощь и полицию. Мужчину госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание, а врачи рассказали, что угрозы его жизни и здоровью больше нет.

«"Теперь у меня пять детей", — написала Диана в чате. А коллеги отметили, что она — "ангел-хранитель потеряшки"», — рассказали в «ЯрСпасе».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пропавший без вести ЯрСпас Поисковый отряд
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Наверняка словил повестку на госуслугах. Вот и подался в бега...
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Гость
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