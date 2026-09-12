Был без сознания, но дышал: в Ярославской области нашли без вести пропавшего мужчину — подробности

В Ярославской области спустя почти пять суток нашли без вести пропавшего 28-летнего мужчину. 5 сентября он вышел из дома в Тутаевском районе и не вернулся. Отыскать его удалось лишь к 10 сентября.
«Почти пять суток он был без воды, еды и возможности просить о помощи», — рассказали в поисковом отряде «ЯрСпас».
Ситуацию осложняло то, что пропавший мужчина — глухонемой. Когда 5 сентября он оделся и ушел из дома, родственники не встревожились — он мог выйти на прогулку в любое время. Но к ночи мужчина не вернулся, его начали искать. Не справившись своими силами, родные обратились в поисковый отряд.
«7 сентября в
Искали пропавшего несколько групп поисковиков. Первой на месте оказалась Диана Пасмова. Именно она нашла его в предыдущий раз. Специалист была знакома с поведением мужчины.
«Он вас не услышит, но вы можете услышать его. В прошлый раз он стучал пластиковой трубой по дереву — так и нашли», — рассказывала Диана.
Координаторы выстраивали версии о том, где мог находиться пропавший. Рядом с его домом расположен лес — ранее его нашли именно там. Все силы бросили, чтобы проверить эту локацию.
«Проходят сутки — результата нет. Вечером приходит сообщение от Поискового отряда
На место сразу отправили скорую помощь и полицию. Мужчину госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание, а врачи рассказали, что угрозы его жизни и здоровью больше нет.
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