Был без сознания, но дышал: в Ярославской области нашли без вести пропавшего мужчину — подробности

В Ярославской области спустя почти пять суток нашли без вести пропавшего мужчину Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

В Ярославской области спустя почти пять суток нашли без вести пропавшего 28-летнего мужчину. 5 сентября он вышел из дома в Тутаевском районе и не вернулся. Отыскать его удалось лишь к 10 сентября.

«Почти пять суток он был без воды, еды и возможности просить о помощи», — рассказали в поисковом отряде «ЯрСпас».

Ситуацию осложняло то, что пропавший мужчина — глухонемой. Когда 5 сентября он оделся и ушел из дома, родственники не встревожились — он мог выйти на прогулку в любое время. Но к ночи мужчина не вернулся, его начали искать. Не справившись своими силами, родные обратились в поисковый отряд.

«7 сентября в " ЯрСпас " прилетает заявка — пропал человек с особенностями развития. Мы его знаем, мы уже выезжали на его поиски в прошлые годы. Парень не слышит, не говорит, но весьма активный и, со слов родственников, " очень любит прятаться " », — рассказали в «ЯрСпасе».

Искать пропавшего пришлось в лесных дебрях Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Искали пропавшего несколько групп поисковиков. Первой на месте оказалась Диана Пасмова. Именно она нашла его в предыдущий раз. Специалист была знакома с поведением мужчины.

«Он вас не услышит, но вы можете услышать его. В прошлый раз он стучал пластиковой трубой по дереву — так и нашли», — рассказывала Диана.

Координаторы выстраивали версии о том, где мог находиться пропавший. Рядом с его домом расположен лес — ранее его нашли именно там. Все силы бросили, чтобы проверить эту локацию.

«Проходят сутки — результата нет. Вечером приходит сообщение от Поискового отряда " ЛизаАлерт " : " Слышим звук, идем! " Все поисковики замирают в ожидании новостей. Время идет, а долгожданного сообщения всё нет. Третий день поиска не давал надежды на хороший исход. Диана Пасмова не сдавалась — она прокручивала каждую версию и продолжала искать парня. 10 сентября, 20:40. Сообщение от Дианы в поисковом чате: " Нашла. Ферма. Без сознания. Дышит " », — рассказали в поисковом отряде.

Мужчину удалось отыскать на ферме Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

На место сразу отправили скорую помощь и полицию. Мужчину госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание, а врачи рассказали, что угрозы его жизни и здоровью больше нет.