Наивное кино про «извинительную водолазку». Как Сергей Безруков сыграл Дмитрия Нагиева и стоит ли на это смотреть

Ну о-о-очень узнаваемый образ Источник: «Кинопоиск»

В прокат вышла комедия «Не по-детски» (16). В главной роли — Сергей Безруков. А режиссер — его супруга Анна Матисон. Читайте, что думает об этом фильме постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь. Далее — от первого лица.

Когда я увидела трейлер комедии «Не по-детски», сразу решила, что надо сходить на премьеру. Потому что другого способа узнать, зачем Сергей Безруков сделал пародию на Нагиева, у меня не было.

Забегая вперед, скажу, что однозначного ответа на вопрос я так и не нашла. Кажется, история мало бы потеряла, если бы ведущий вокального шоу на известном канале меньше походил бы на реального ведущего шоу на известном канале.

Ну может, конечно, это такой способ реабилитации персоны, что-то вроде «извинительной водолазки».

Сам Сергей Безруков сказал, что со времен «Каникул строгого режима» не играл характерных комедийных персонажей. А тут случай представился.

Собственно, о случае. Фильм, режиссером и сценаристом которого стала супруга Безрукова Анна Матисон, рассказывает историю некоего шоумена-циника, которому приходится изменить свои взгляды на жизнь и стать ближе к народу.

Популярный телеведущий Марк Николаев в один момент теряет зрительское доверие и репутацию, позволив себе нелицеприятное высказывание в адрес победительницы шоу, девочки из детского дома. Чтобы затормозить процесс «отмены», Николаеву придется столкнуться с реальной жизнью…

Как же тяжело быть звездой шоу-бизнеса Источник: «Кинопоиск»

И в этот момент мне нужно поговорить с вами о наивном кино. Не о наивности как о качестве, а, скорее, как о жанровой характеристике.

Так вот: «Не по- детски» — кино наивное. Это такая немножечко сказочная реальность, где все беды преходящи, а счастье и справедливость вечны. А столкновения с жизненной правдой проходят по касательной.

Но, знаете, в этой наивности есть своя прелесть. Что-то от старого советского кино, где зритель с первых пятнадцати минут знал, что всё закончится хорошо.

Анна Матисон сказала журналистам, что фильм успели окрестить «доброкино». Так и есть. Переоценка ценностей — есть, усыновление и «нет чужих детей» — имеется, «крепкая дружба» — ставим галочку.

Если вы сейчас думаете, что я фильм хаю, то прекращайте. Он неплох. Вот только Безруков — Нагиев, но это мы уже обсудили выше. И вообще, все совпадения случайны.

Развивая тему случайностей, не очень понятно, почему из песни про бобра порочащее слово исключили, а вот ведущему-цинику слово *** оставили. Несемейно как-то получилось.

Хотя «Не по-детски» гораздо более семейное кино, чем приснопамятный «Колобок». В нем есть хорошие смыслы, очень понятные, лежащие на поверхности посылы. И ситуации, в которые попадают герои, вполне себе жизненные.

Федор Добронравов в роли школьного учителя Источник: «Кинопоиск»

Главная мысль картины для меня кроется в словах героя Федора Добронравова (он играет классного руководителя, такого истинного наставника). «Мне интересно, как становятся людьми эти организмы», — говорит пожилой учитель, отвечая на вопрос, почему он до сих пор в профессии.

Комедия «Не по-детски» — она про то, как становятся людьми. Кто-то ненадолго, кто-то — очень медленно, а кто-то — сам не понимая, как это получается.

Что же касается небезупречной формы, то, наверное, пока без определенного набора «гэгов» народ в кинотеатры на доброкино не заманишь. Тут и наша, зрительская, вина имеется.

Чтобы уж точно сходили, вот вам спойлер. Если внимательно будете смотреть на экран, увидите, кем стал Фара из «Бригады». Хотя повторюсь, все совпадения случайны. Даже те, которые эпичны.