Среди погибших — ребенок: стали известны первые подробности ДТП с лесовозом в Архангельской области

Появились первые подробности страшного ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области. Среди 12 погибших есть несовершеннолетний, сообщили в архангельском управлении МВД России.
Как сообщают наши коллеги из 29.RU, ребенок был в салоне автобуса.
«По предварительны данным, пострадали 20 человек, из них 12 погибли, в том числе один ребенок», — прокомментировали в полиции.
ДТП случилось около семи вечера 11 сентября в 52-х километрах от Архангельска. На границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковушка.
«По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом», — озвучили предварительную версию случившегося в полиции.
Известно о восьми выживших. Их госпитализировали.
На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Все, что известно о ДТП, ищите в онлайн-трансляции.