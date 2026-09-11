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12 человек погибли в ДТП на М-8
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Происшествия Подробности Среди погибших — ребенок: стали известны первые подробности ДТП с лесовозом в Архангельской области

Среди погибших — ребенок: стали известны первые подробности ДТП с лесовозом в Архангельской области

В аварии погибли 12 человек

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12 человек погибли в ДТП на М-8 в Архангельской области | Источник: читатель 29.RU12 человек погибли в ДТП на М-8 в Архангельской области | Источник: читатель 29.RU

12 человек погибли в ДТП на М-8 в Архангельской области

Источник:

читатель 29.RU

Появились первые подробности страшного ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области. Среди 12 погибших есть несовершеннолетний, сообщили в архангельском управлении МВД России.

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, ребенок был в салоне автобуса.

«По предварительны данным, пострадали 20 человек, из них 12 погибли, в том числе один ребенок», — прокомментировали в полиции.

ДТП случилось около семи вечера 11 сентября в 52-х километрах от Архангельска. На границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковушка.

«По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом», — озвучили предварительную версию случившегося в полиции.

Известно о восьми выживших. Их госпитализировали.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Все, что известно о ДТП, ищите в онлайн-трансляции.

Если вы стали очевидцем произошедшего или сами попали в сложную ситуацию и вам нужна помощь, свяжитесь с нами.

Звоните8 (8182) 460-329 (доб. 3207)
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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Ребенок Трагедия Автобус Смертельное ДТП Трасса М-8 Холмогоры
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