Среди погибших — ребенок: стали известны первые подробности ДТП с лесовозом в Архангельской области

12 человек погибли в ДТП на М-8 в Архангельской области Источник: читатель 29.RU

Появились первые подробности страшного ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области. Среди 12 погибших есть несовершеннолетний, сообщили в архангельском управлении МВД России.

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, ребенок был в салоне автобуса.

«По предварительны данным, пострадали 20 человек, из них 12 погибли, в том числе один ребенок», — прокомментировали в полиции.

ДТП случилось около семи вечера 11 сентября в 52-х километрах от Архангельска. На границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковушка.

«По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом», — озвучили предварительную версию случившегося в полиции.

Известно о восьми выживших. Их госпитализировали.